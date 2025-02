BON PLAN : Fin des Soldes d’Hiver, saisissez l’offre immanquable sur le Riverside 500 E !

Aujourd’hui les soldes d’hiver prennent normalement fin. Donc, c’est le moment d’en profiter si vous désirez profiter des meilleurs prix pour acquérir des articles de qualité. Et parmi ceux-ci, je vous conseille de saisir le bon plan concernant le vélo électrique Riverside 500 E !

Son prix initial a été descendu de 400 € chez Decathlon ! Au lieu de coûter 1299 € il est maintenant vendu au prix de 899 € ! C’est assez tentant n’est-ce pas ? Parfaitement conçu pour les trajets urbains, on peut considérer que l’achat de cette petite reine électrique n’est pas une simple dépense mais un investissement. Voici pourquoi.

Découvrez le vélo électrique Riverside 500 E : la performance au rendez-vous

Si vous êtes à la recherche d’un moyen de transport capable de conduire d’une destination à une autre dans un environnement urbain, le Riverside 500 E est un vélo électrique adéquat.

Avec son moteur brushless de 250 watts situé dans le moyeu de la roue arrière, ce vélo offre un couple de 42 Nm, garantissant une assistance fluide et réactive lors de vos trajets. Il a une batterie endurante vous permettra de faire des trajets sans vous fatiguer. Il s’agit d’une batterie lithium-ion de 36V et 11,6 Ah (418Wh).

Son système de serrage est assez solide pour éviter toute vibration de la batterie pendant la conduite selon la description du produit. Et cela maximise d’ailleurs sa durée de vie. Avec un poids de seulement 2,82 kg, cette batterie est à la fois légère et performante. Et pour qu’elle dure longtemps, rechargez la après chaque utilisation.

Un vélo électrique doté d’un écran de contrôle pratique

Ensuite, pour ceux qui sont intéressés de savoir quelles distances ils ont parcourus, le Riverside 500 E victime d’un bon plan chez Decathlon est doté d’un écran LCD rétro-éclairé.

Ce petit accessoire est visible de jour comme de nuit. C’est un écran qui affiche des informations telles que la vitesse, le temps, les distances parcourues et totales, ainsi que l’autonomie restante et le mode d’assistance. De plus, une prise USB est intégrée pour recharger votre smartphone. C’est assez pratique afin de rester connecté en tout temps.

Un confort d’assise ergonomique et accessoires inclus

Par la suite, il est important de se sentir à l’aise en s’asseyant sur la selle d’un vélo électrique. Et celle du Riverside 500 E est semble-t-il plutôt confortable. En effet, c’est une selle B’TWIN ERGOFIT TREKKING 500. Elle a été spécialement conçue pour offrir un confort optimal lors de vos trajets.

La tige de selle en aluminium est graduée pour un réglage facile de la hauteur, sans outil. De plus, le Riverside 500 E est livré avec des accessoires pratiques tels qu’une sonnette, des éclairages avant et arrière, ainsi que des catadioptres de roues.

Un véhicule polyvalent fait pour les trajets en ville

Enfin, pour vous convaincre qu’il s’agit d’un bon vélo à avoir quand il fait beau, intéressons nous à sa structure. Le cadre en aluminium 6061 du Riverside 500 E faisant l’objet d’un bon plan a été conçu pour allier légèreté et confort. Sa géométrie abaissée facilite l’enjambement, rendant le vélo accessible à tous.

Les inserts pour porte-bidon et porte-bagage ajoutent une touche de praticité. Tandis que la fourche suspendue SUNTOUR NCX SF17, réglable et blocable, offre un débattement de 63 mm pour une conduite tout en douceur sur différents terrains. Je ne vous conseille pas de faire du BMX avec ni des parcours que seuls les VTT peuvent faire. Mais pour ce qui est de faire des courses, se rendre au travail ou autre part, c’est le véhicule qu’il vous faut.

