Bon plan : ce scooter électrique sans permis coûte moins qu’un vélo avec cette promo !

Le bon plan du moment : le scooter électrique Super Soco CU Mini passe de 1 990 € à 1 290 € sur le site Go2Roues. Ce mini scooter électrique cible un public plus jeune pour son utilisation en milieu urbain.

La plupart des citadins considèrent les voitures comme étant peu utiles pour se déplacer en ville. De fait, ils optent pour des solutions alternatives, notamment les trottinettes, les vélos ou les scooters électriques. Dans le cadre de son offre spéciale, Go2Roues propose une réduction importante sur son Super Soco CU Mini. En l’achetant, vous pouvez économiser jusqu’à 700 euros,

Un scooter électrique de ville accessible sans permis

Le Super Soco CU Mini se rapproche d’un équivalent 50cc. Ce modèle peut être conduit par les jeunes de 14 ans ayant le permis AM. Pourtant, il ne nécessite aucun permis pour ceux qui sont nés avant janvier 1988.

En témoigne son style moderne. Comme la plupart des concurrents, le Super Soco CU Mini a un cadre en acier tubulaire avec une suspension de base à ressorts en acier non réglable à l’avant et à l’arrière. Il est plus compact par rapport aux autres modèles proposés par la marque. Il ne dispose pas d’espace dans le compartiment du coffre sous le siège, facilitant énormément la circulation dans les rues les plus étroites ou pour stationner. Par ailleurs, ce scooter électrique se montre très facile à conduire et stable grâce à ses 2 roues de 12 pouces de diamètre chacune. À souligner que ce modèle est monoplace. Vous ne pouvez pas transporter d’autre passager.

Équipement

© Go2Roues.com

Bien que petit, il ne sacrifie pas la technologie. Ce scooter électrique comprend un allumage sans clé, un port USB, une alarme, un tracker, des lumières LED. De plus, il dispose d’une application compagnon avec laquelle vous pouvez suivre le vélo en temps réel et surveiller l’état de charge depuis un appareil mobile.

Un moteur peu bruyant et économique

Doté d’un moteur électrique de 600 watts, le CU Mini de Super Soco convient plutôt aux trajets de courte distance. Il peut rouler à une vitesse de pointe de 35 km/h. Donc, si vous habitez dans une grande ville où la vitesse est limitée à 30 km/h, ce scooter électrique Super Soco est un bon plan qu’il faut absolument considérer. Complètement silencieux, ce moteur ne dégage pas de gaz carbonique ni d’odeur. En fait, il se situe au niveau de la roue arrière du véhicule. D’ailleurs, cet emplacement lui permet de renoncer aux transmissions par chaîne ou par courroie, réduisant ainsi les frais d’entretien. Le moteur se verrouille également lorsque l’alarme est activée, de sorte que le cyclomoteur ne peut pas être facilement déplacé.

Cette motorisation convient à tous ceux qui souhaitent disposer d’un véhicule économique et simple.

Une autonomie satisfaisante pour les trajets domicile-travail

© Go2Roues.com

Amovible, la batterie intégrée constitue un atout supplémentaire de ce scooter électrique. Cette fonctionnalité s’avère pratique si vous ne disposez pas d’une prise électrique dans votre atelier ou sur votre parking. Il suffit de la retirer de son emplacement sous le siège et de l’emporter chez soi pour la recharger. Sa capacité de 960 W vous permet de rouler jusqu’à 35 km. Cette dernière varie en fonction des conditions climatiques et du poids du conducteur. Par ailleurs, cette portée suffit pour les déplacements journaliers entre le lieu de travail et la résidence. De fait, il faut penser à recharger la batterie avant de partir plus loin. De plus, le Super Soco CU Mini bénéficie de phares permettant d’éclairer une distance de 15 mètres.

Scooter électrique Super Soco CU Mini : Un bon plan pour les débutants

Compte tenu de ses caractéristiques, le Super Soco CU Mini excelle dans un environnement urbain et lors de trajets relativement courts. Mais c’est dans ce domaine qu’il excelle. En effet, il s’agit là d’un scooter électrique à la fois compact et léger. Il convient ainsi aux utilisateurs de petite taille. Très maniable, le CU Mini parvient à se faufiler à travers les bouchons que connaissent les grandes villes.

L’absence de béquille latérale, indispensable pour les arrêts momentanés, est à regretter. Toutefois, ce tout petit défaut se voit amplement excusé compte tenu de son prix défiant toute concurrence. Go2roues continue les promotions sur ses scooters électriques pour adultes en proposant des modèles performants comme le CU mini à 1 290 €. En plus d’offrir une belle remise de -700 €, ce modèle vous fait profiter d’une prime écologique allant jusqu’à 645 € à l’achat. À ce niveau de prix, il n’y a pas beaucoup de concurrence, la plupart des cyclomoteurs électriques de 28 mph ont un prix très élevé.