Le roi du cinéma d’horreur se lance dans le gaming

Blumhouse s’attaque désormais aux jeux vidéo après avoir dominé le genre horrifique au cinéma. Le projet Blumhouse gaming sera mené par deux noms assez connus du milieu.

La maison de production fondée par James Blum est aujourd’hui incontournable dans le cinéma horrifique. Il est impossible pour les passionnés du genre horrifique de ne pas connaître celle-ci. Rappelons que Blumhouse est à l’origine de franchises comme Paranormal Activity ou American Nightmare. L’emballement autour d’un projet Blumhouse gaming se comprend donc.

Le succès de Blumhouse au cinéma

Get Out a permis au réalisateur Jordan Peele de s’émanciper de la comédie.

L’approche de Blumhouse continue d’apporter de la fraîcheur dans les film d’horreur. La maison de production n’est jamais allée dans la surenchère des effets spéciaux numériques pour donner de l’attrait à ses œuvres. Celle-ci mise plutôt sur le talent de ses auteurs et de ses réalisateurs. C’est effectivement la qualité de la mise en scène qui a fait le succès de ses films. Rappelons que la maison a permis à de talentueux réalisateurs de s’affirmer. Celle-ci a notamment donné l’opportunité à Jordan Peele de sortir de la comédie en produisant l’excellent Get Out en 2017.

La formule Blumhouse consiste aussi en des productions à petit budget pour rentabiliser au maximum. À noter que cela ne se fait pas au détriment de la qualité. Le premier film Paranormal Activity sorti en 2007 illustre parfaitement ce modèle. Celui-ci a seulement coûté 15 000 dollars pour en rapporter 193 millions. Ainsi, le projet Blumhouse gaming veut adapter la formule aux jeux vidéo.

Un duo expérimenté pour lancer Blumhouse dans le gaming

Le nouveau logo de Blumhouse Games

La maison basée à Los Angeles n’a plus rien à prouver au cinéma. Sa dernière production a cartonné dans les salles obscures en janvier dernier. Il s’agit de M3GAN réalisé par Gerard Johnstone et écrit par Akela Cooper. L’entreprise californienne veut désormais étendre sa maîtrise du genre horrifique sur les jeux vidéo.

Pour ce faire, la maison de production californienne mise sur Zach Wood et Don Sechler. Les deux noms ne disent probablement rien au grand public. Toutefois, ce sont des hommes très respectés dans le milieu du gaming. Wood est un producteur de jeux vidéo ayant participé à plusieurs titres à succès. Notamment le bon Prey: Mooncrash développé par Arkane Austin. Sechler est un ancien directeur de la division PlayStation de Sony. Il est le directeur administratif et financier de Blumhouse Games.

Blumhouse produira sur toutes les plateformes de gaming

Blumhouse Games va ainsi émuler la recette qui a fait le succès de sa branche cinématographique. La maison ne se lancera pas dans le développement. Celle-ci travaillera plutôt avec des studios indépendants pour éditer leurs jeux. La production se focalisera évidemment sur le genre horrifique. D’autre part, la branche gaming se limitera aux petites productions. Celle-ci ne dépensera pas plus de 10 millions de dollars pour un titre.

Blumhouse se lance donc dans le gaming sans annoncer de jeux à venir. On sait seulement que la maison produira des titres pour les consoles de salon, les plateformes mobiles et pour les ordinateurs.