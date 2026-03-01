Guide de rattrapage : quels jeux Resident Evil faut-il faire avant de jouer à Requiem ?

Le neuvième épisode de Resident Evil arrive bientôt, mais pas besoin de parcourir tous les jeux de la saga pour comprendre l’essentiel. Voici le guide minimaliste pour aborder Requiem avec les bonnes bases.

Resident Evil tisse une toile narrative si complexe avec ses jeux qu’elle pourrait faire fuir le joueur le plus courageux. Pourtant, si Requiem représente le 9e volet de la série principale, exiger qu’on digère les huit premiers d’abord serait absurde. Alors, quels titres constituent la fondation indispensable pour apprécier cette nouvelle aventure ?

Resident Evil 2 Remake, l’unique incontournable ?

Si vous ne devez choisir qu’un seul jeu avant Requiem, faites-le sans hésiter. Le remake de Resident Evil 2 est la pierre angulaire absolue. Cette aventure de Leon à Raccoon City établit les fondements narratifs essentiels. De fait, elle inclutl’épidémie virale initiale, la chute de la ville et la naissance d’un héros. Cela dit, son importance dépasse largement le simple récit, elle conditionne également votre approche gameplay.

“Pourquoi ?”, me demanderiez-vous. Les séquences où vous incarnez Grace dans le jeu Resident Evil Requiem s’inspirent de la mécanique de cache-cache du remake. Elles s’inspirent aussi directement de la mécanique de gestion de ressources. D’autant plus que Requiem fait explicitement référence à des éléments scénaristiques exclusifs à cette version moderne. Ceci rend donc l’original de 1998 optionnel pour les puristes seulement.

Resident Evil 3 Remake, l’un des jeux à ne pas rater

Moins fondamental que son prédécesseur, Resident Evil 3 n’en demeure pas moins utile pour combler les interstices narratifs. Suivre Jill Valentine dans les derniers moments de Raccoon City vous sera d’une grande utilité. De fait, cela sert à pontifier entre les événements du 2 et ceux de Requiem.

Cela dit, ce jeu Resident Evil n’est pas strictement obligatoire. De fait, la connexion directe, bien que significative, reste tout juste périphérique. En revanche, si vous optez pour le remake du 2, le remake du 3 donnera une progression cohérente et fluide.

D’ailleurs, contrairement au cas précédent, la version originale 1999 fonctionne tout aussi bien. Elle sera parfaite pour la compréhension générale. La controverse entourant le remake moderne n’affecte pas la pertinence narrative.

Resident Evil 4 pour comprendre l’évolution de Leon

Le dernier titre réellement pertinent est Resident Evil 4. Celui-ci poursuit les aventures de Leon Kennedy devenu agent spécial chargé de sauver la fille du président. J’avoue que le cadre, les personnages et l’intrigue de ce jeu Resident Evil ont peu de liens directs avec Requiem. Par contre, l’avantage réside dans l’observation de l’évolution psychologique du protagoniste.

Vous comprendrez comment le rookie terrorisé de Raccoon City se transforme en spécialiste compétent qui réapparaît dans Requiem. D’autant plus que ce volet fonde les séquences action de Requiem qui sont plus explosives et moins survival. Aussi, le remake moderne s’en rapproche davantage que l’original 2005.

two weeks, two resident evil completions. gonna play 4 next so i can buy 9 pic.twitter.com/AlB46xtgwb — Ashwave (@dear_ashen) February 27, 2026

Peut-on vraiment ignorer les autres jeux ?

Absolument. Bien que Requiem pulse aux ADN de toute la saga, aucun autre épisode n’impacte directement l’expérience centrale. Resident Evil 5 explore les origines du virus mais s’est désynchronisé du canon remake. Le jeu Resident Evil 6 propose un autre regard sur Leon, mais sa qualité médiocre. De plus, son absence de connexions significatives le rendent dispensable.

Même Resident Evil 7 et Village, prédécesseurs immédiats de Requiem, restent marginaux. Après tout, ils se centrent notamment sur Ethan Winters. Ils ne concernent donc que périphériquement l’univers de Raccoon City. Quant au spin-off Outbreak où débutait Alyssa Ashcroft, mère de Grace, il constitue un agréable bonus historique sans être nécessaire. Pour faire court, trois jeux suffisent, deux si vous êtes pressé, un si vous êtes minimaliste.

