Histoire de Resident Evil : Le récap complet avant de jouer à Requiem

L’histoire de Resident Evil se prépare à écrire un nouveau chapitre terrifiant avec Requiem. Vous êtes un vétéran de Raccoon City ou bien un nouveau venu ? Dans tous les cas, voici un guide pour mieux comprendre l’intrigue et les secrets de ce neuvième volet.

Plonger dans cet univers demande une connaissance approfondie des expériences biologiques menées par la firme Umbrella. Depuis les montagnes d’Arklay jusqu’aux villages isolés d’Europe, la menace virale n’a cessé d’évoluer. Explorons ensemble l’histoire détaillée de Resident Evil et d’une lutte acharnée contre le bioterrorisme mondial.

L’histoire de Resident Evil, les débuts de l’horreur

Tout commence dans les montagnes entourant la ville de Raccoon City avec l’incident du manoir Spencer. L’équipe d’élite S.T.A.R.S. découvre les activités illégales d’Umbrella. C’est une multinationale pharmaceutique créant des armes bio-organiques (B.O.W.).

Le Virus T transforme les humains en zombies et donne naissance à des créatures comme le Tyrant. Chris Redfield et Jill Valentine survivent à cette nuit d’horreur. Cela dit, ils découvrent ensuite la trahison de leur capitaine, Albert Wesker. C’est un des moments essentiels de l’histoire de Resident Evil.

Quelques mois plus tard, le virus s’échappe dans les égouts et condamne la ville entière. Le jeune policier Leon S. Kennedy et l’étudiante Claire Redfield s’allient alors pour s’échapper de cet enfer urbain. Le gouvernement américain finit entre autres par raser la cité avec une frappe nucléaire pour contenir l’épidémie. Cette tragédie marque la fin officielle d’Umbrella, mais ses recherches se dispersent sur le marché noir.

L’ascension d’Albert Wesker et la menace globale

Malgré sa mort apparente, Albert Wesker revient plus puissant grâce à des virus expérimentaux. Il travaille dans l’ombre pour récupérer les échantillons du Virus G et du Virus T-Veronica. Son but ultime est de forcer l’évolution humaine avec le projet Uroboros en Afrique.

Par la suite, Chris Redfield devient membre de l’organisation anti-bioterroriste BSAA. Il parvient à éliminer définitivement Wesker dans un volcan à un certain moment dans l’histoire de Resident Evil. Par contre, de nouvelles organisations comme Tricell ou Neo-Umbrella reprennent le flambeau de la destruction.

Leon Kennedy devient quant à lui agent spécial pour le président. Il affronte donc une menace différente en Espagne : les Plagas. Ces parasites servent à contrôler l’hôte sans le transformer en mort-vivant décérébré. La lutte contre le bioterrorisme devient alors une guerre mondiale impliquant des virus de plus en plus complexes comme le Virus C. Des héros comme Sherry Birkin et Ada Wong naviguent entre survie et espionnage industriel.

L’ère Winters dans l’histoire de Resident Evil

En 2017, la saga prend un tournant radical avec l’introduction d’Ethan Winters en Louisiane. Il ne combat pas un virus, mais une infection fongique appelée le « Moisissure » (Mold). Cette entité biologique est contrôlée par une jeune fille nommée Eveline, créée par le syndicat criminel « The Connections« . Ethan parvient à sauver sa femme Mia, mais son destin reste lié à cette substance étrange.

Quatre ans plus tard, l’histoire de Resident Evil se déplace dans un village isolé en Europe de l’Est. Ethan doit sauver sa fille, Rosemary, des griffes de la prêtresse Mère Miranda. Cette dernière est en fait la véritable source de l’infection fongique originelle via le Megamycete.

On apprend alors que Miranda a autrefois inspiré Oswell E. Spencer pour la création d’Umbrella. Ethan se sacrifie ensuite pour détruire la menace. Il laisse ainsi Rosemary sous la protection de Chris Redfield.

Vers Resident Evil Requiem, l’héritage d’Alyssa Ashcroft

Le nouveau volet, Resident Evil Requiem, semble puiser ses racines dans les événements de l’incident Outbreak. Dans cette partie de l’histoire de Resident Evil, nous y suivons Grace Ashcroft. Cette dernière est la fille de la célèbre journaliste Alyssa Ashcroft qui a survécu à Raccoon City.

Alyssa avait tenté d’alerter le monde sur les activités d’Umbrella. Cela dit, elle s’est faite traiter de complotiste. Grace doit dorénavant affronter les conséquences de l’héritage de sa mère au milieu d’une énorme tension mondiale.

Les rumeurs indiquent par ailleurs que les anciennes B.O.W. pourraient refaire surface avec des capacités d’évolution inédites. La technologie et la biologie fusionnent pour créer des horreurs que même les vétérans n’ont jamais vues. La survie dépendra donc surtout de la compréhension des secrets du passé dans l’histoire de Resident Evil. Préparez vos munitions et vos soins, car le requiem pour l’humanité est sur le point de commencer.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn