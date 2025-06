Batteries à la demande : la Fiat 500e lance un service de changement de batterie en Europe !

Fiat expérimente le remplacement instantané de la batterie sur la Fiat 500e via une station automatisée en Europe.

Le temps où recharger sa voiture électrique signifiait patienter des heures est-il révolu ? Avec la nouvelle Fiat 500e, une révolution silencieuse sur la batterie démarre en Europe, plus précisément à Madrid. Grâce à une innovation venue tout droit de la Silicon Valley, changer de batterie devient aussi simple que prendre un café.

La Fiat 500e lance l’échange de batterie en Europe

En moins de cinq minutes, on échange la batterie vide d’une 500e contre une pleine. Le conducteur repart aussitôt, sans branchement ni attente interminable. Fiat a en fait développé ce service en partenariat avec Free2move et la start-up californienne Ample. Il a débuté à Madrid avec une flotte de 40 véhicules adaptés. Ce système d’échange de batterie de la Fiat 500e vise en outre 100 exemplaires en Europe d’ici mi-2025.

Ce procédé pourrait bouleverser l’usage urbain des voitures électriques. Cela vaut surtout pour les flottes d’autopartage qui cherchent un maximum de disponibilité et de rentabilité. Pour Olivier François, CEO de Fiat, cette solution « élimine la peur de la panne sèche et simplifie l’expérience utilisateur ». De plus, l’installation d’une station d’échange de batterie de Fiat 500e coûterait beaucoup moins cher que celle d’une borne de charge ultra-rapide.

Les promesses et enjeux de l’échange de batterie

Au-delà du simple gain de temps, cette initiative répond à des défis importants de l’électrification. J’entends bien sûr par là la disponibilité et la flexibilité. Les stations Ample contribuent à prolonger la vie des véhicules en changeant la batterie, qui est le principal consommable. La compatibilité de la station d’échange de batterie avec d’autres modèles à part la Fiat 500e laisse par ailleurs entrevoir une adoption élargie à l’avenir.

Fiat essaie avant tout ce service auprès des professionnels et des flottes urbaines. Le constructeur envisage ensuite une extension à une clientèle privée. Ce concept d’échange de batterie, qui commence par la Fiat 500e, pourrait devenir un nouveau standard en Europe. Il pourrait également accélérer la transition vers la mobilité durable. Naturellement, à condition qu’il prouve son efficacité sur le terrain madrilène.

