F1 Autriche (Spielberg) en direct : accès gratuit au Red Bull Ring, 0€, sans carte bancaire

Le Grand Prix d’Autriche (Spielberg) s’annonce comme un carrefour décisif de la saison 2025. Sur le mythique Red Bull Ring, où les dépassements se paient au prix fort, les leaders du championnat s’apprêtent à se déchirer sans concession. L’enjeu ? Tout changer ou tout perdre.

Spielberg, terre d’histoire et d’exigence, reprend son rôle central dans cette saison de Formule 1 déjà haute en tension. Le Red Bull Ring, petit bijou technique niché au cœur des Alpes autrichiennes, ne pardonne rien : virages serrés, courbes en dévers, longues lignes droites où la puissance s’exprime sans compromis. Ici, la moindre millième perdue dans un freinage trop tardif peut coûter cher.

Avec Oscar Piastri (McLaren) en tête du classement, suivi de près par Lando Norris, son coéquipier et Max Verstappen en embuscade, la pression monte d’un cran. La météo, souvent capricieuse, promet un chaos stratégique. Les pneus seront-ils sacrifiés sur l’autel de l’agressivité ou de la prudence ? Le moindre faux pas peut envoyer un prétendant au titre dans le mur. Pas de place pour la demi-mesure, ce week-end, c’est tout ou rien.

Spielberg sous tension : qui tiendra la corde ?

Le Red Bull Ring, c’est un cocktail explosif entre technicité et puissance brute. La piste offre trois longues lignes droites où les moteurs hurlent, mais elle impose aussi une précision chirurgicale dans ses virages rapides et son dénivelé. L’usure des pneus sera le juge de paix, surtout avec des températures qui pourraient flirter avec les 30°C, forçant les équipes à jongler entre vitesse pure et conservation.

En tête du championnat, Oscar Piastri a affiché une constance impressionnante : 5 victoires, 8 podiums. Mais ce tracé ne pardonne pas l’erreur. Son coéquipier Norris, proche derrière avec 2 victoires au compteur, pourrait bien vouloir s’imposer pour renverser la hiérarchie interne McLaren. La rivalité est palpable et les stratégies d’équipe risquent de dérailler à tout moment.

Max Verstappen, lui, reste le poil à gratter. Avec ses 5 victoires historiques sur ce circuit, sa maîtrise est indéniable. Cependant, cette année, Red Bull doit composer avec une monoplace qui montre quelques signes de faiblesse sur les longs relais, ouvrant une brèche que Mercedes et Ferrari aimeraient exploiter.

George Russell (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) pointent derrière. Ils chercheront à grappiller des points pour revenir dans la course au titre. La fiabilité de Mercedes et le regain de forme de Ferrari seront déterminants, tout comme la capacité des pilotes à garder leur sang-froid sous la pression. Prudence et audace seront les clés : ce GP ne sera pas un simple tour d’honneur. Si les McLaren dominent, il faudra aussi compter sur Verstappen pour pimenter la lutte. Le chaos guette et les spectateurs ne devraient pas être déçus.

Pronostic : Piastri conserve son avance grâce à une course maîtrisée, Norris joue les trouble-fêtes et Verstappen s’infiltre sur le podium. Russell ou Leclerc raflent les derniers points chauds.

Le GP le plus sauvage d’Europe à voir gratuitement, où que l’on soit

4,3 km de courbes à haute vitesse, de freinages violents, de dénivelés qui écrasent les suspensions…. Spielberg ne fait pas de cadeau. Le moindre virage raté et c’est le bac à gravier qui attend les pilotes.

La bonne nouvelle ? Vous pouvez suivre ce spectacle déchaîné gratuitement et en direct, sans abonnement, sans piège.

Trois chaînes européennes diffusent l’intégralité du Grand Prix d’Autriche en clair :

ServusTV , propriété de Red Bull Media, offre une réalisation nerveuse et des analyses techniques poussées, souvent enrichies par les données télémétriques.

, propriété de Red Bull Media, offre une réalisation nerveuse et des analyses techniques poussées, souvent enrichies par les données télémétriques. ORF , chaîne publique autrichienne, est une référence pour la qualité de ses images et la rigueur de ses commentaires.

, chaîne publique autrichienne, est une référence pour la qualité de ses images et la rigueur de ses commentaires. Et surtout, RTBF (auvio.rtbf.be), la chaîne publique belge, qui diffuse la course en français, avec un ton passionné et accessible, parfait pour vivre la F1 sans barrière de langue.

Mais voilà le hic : ces chaînes sont géo-bloquées hors de leurs pays respectifs.

FAQ – Grand Prix d’Autriche (Spielberg) 2025

Quand a lieu la course principale du GP d’Autriche (Spielberg) ?

La course se tiendra le dimanche 29 juin à 16h.

Où se déroule le Grand Prix d’Autriche ?

Le GP a lieu sur le Red Bull Ring, à Spielberg, au cœur de la Styrie autrichienne. Ce circuit de 4,3 km est réputé pour son tracé rapide, ses virages à l’aveugle et ses impressionnants changements de dénivelé.

Quand ont lieu les essais libres et qualifications ?

Vendredi 27 juin

Essais Libres 1

Essais Libres 2

Samedi 28 juin

Essais Libres 3

Qualifications officielles

Qualifications sprint

