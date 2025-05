BORDO ONE d’ABUS : l’antivol vélo high-tech, connecté et sans clé

ABUS dévoile le BORDO ONE 6000AF FINGERPRINT, un antivol vélo qui combine biométrie, application mobile et alarme sonore. Une avancée technologique marquante dans le monde de la sécurité urbaine.

ABUS innove avec un antivol pliant capable de reconnaître votre empreinte digitale : le BORDO ONE 6000AF FINGERPRINT. Ce modèle associe une technologie de pointe à une gestion intuitive via l’application ABUS ONE. Il offre une sécurité renforcée grâce à son alarme intégrée et à ses barres en acier trempé. Une solution moderne, pratique et fiable pour les cyclistes exigeants.

L’empreinte digitale comme nouvelle clé : une révolution d’usage

ABUS frappe fort avec un antivol qui s’ouvre d’un simple geste : poser son doigt. Plus besoin de trousseau ni de code à mémoriser. Le BORDO ONE 6000AF reconnaît jusqu’à huit empreintes digitales, une fonctionnalité pensée pour les familles ou les flottes partagées. Il suffit de programmer les utilisateurs via l’application mobile dédiée. Les profils peuvent être modifiés à tout moment. Cela évite d’un coup la problématique des doubles de clés ou des combinaisons oubliées.

Cette simplicité d’utilisation ne fait pas l’impasse sur la sécurité. L’empreinte, stockée localement, reste inviolable depuis l’extérieur. Ce point soulève une vraie question : la biométrie est-elle en passe de devenir le standard pour les équipements urbains de demain ?

Une alarme de 100 décibels contre les tentatives de vol

Mais ABUS ne se contente pas d’un capteur tactile. La lettre “A” du modèle fait référence à une alarme intégrée, redoutable dissuasion en cas d’agression physique contre l’antivol. Grâce à une technologie de détection 3D, le système différencie un simple choc d’une vraie tentative d’effraction. En cas d’attaque avérée, l’appareil déclenche une sirène de 100 décibels – de quoi alerter tout un quartier. Ce choix technologique illustre une tendance croissante : les antivols ne sont plus de simples cadenas, mais de véritables dispositifs intelligents, capables d’alerter, de réagir, et même de prévenir.

Une gestion numérique complète via l’application ABUS ONE

L’intégration à l’application ABUS ONE transforme l’expérience utilisateur. Outre la configuration biométrique, elle permet d’ouvrir ou fermer le cadenas sans contact, de gérer des droits d’accès temporaires – une fonctionnalité utile pour les loueurs – ou encore de retrouver l’emplacement de son vélo.

Je relaie ici une information qui pourrait intéresser les cyclistes connectés ! Ce produit n’est pas un simple gadget, mais bien une solution pensée pour l’usage quotidien. Fabriqué en Allemagne, livré avec un support et proposé en 120 cm, le BORDO ONE 6000AF ambitionne d’être un nouveau standard de la sécurité vélo.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn