Antic Bike : le vélo du futur avec la technologie de balancement

Et si faire un wheelie devenait un jeu d’enfant ? C’est le défi relevé par Antic Bike, le nouveau-né de Future Motion, les créateurs de l’Onewheel. C’est un vélo pas comme les autres.

Ce mini-vélo électrique au look rétro des années 70 cache une technologie de pointe : son « Onewheel Mode » utilise des gyro-capteurs pour se verrouiller en équilibre sur la roue arrière, pour des sensations garanties sans la chute assurée . De quoi retrouver son âme d’enfant en toute sécurité.

Future Motion lance Antic : la mini-bike électrique qui vous transforme en acrobate

Le créateur du célèbre Onewheel dévoile Antic, une nouvelle marque dédiée au pur plaisir sur deux roues. Son premier coup de génie ? Une mini-bike électrique qui réinvente le mythique modèle des années 70 en y greffant une technologie inédite. Imaginez : entre les mains de Future Motion, le vintage rencontre la innovation pour créer une expérience de conduite résolument moderne et follement amusante.

La magie du Onewheel Mode : le wheelie accessible à tous

Le secret de cette Antic réside dans son Onewheel Mode révolutionnaire, permettant de se bloquer en wheelie assisté. Grâce à la technologie d’auto-équilibrage éprouvée des Onewheel, même les débutants peuvent désormais se lancer dans des figures sans crainte. Les premiers testeurs décrivent une sensation surréaliste qui provoque immédiatement le sourire, transformant instantanément les novices en apprentis acrobates.

Une mécanique héritée de l’expertise Onewheel

Sous son look rétro, l’Antic cache une technologie de pointe avec des moteurs de moyeu, des batteries et des pneus directement issus des Onewheel. Le véhicule bénéficie d’une suspension hydraulique à l’avant pour absorber les imperfections de la route, tandis qu’un freinage combiné hydraulique et régénératif assure des arrêts précis. La commande se fait par poignée tournante, comme sur un vélomoteur classique.

Trois modèles pour toutes les aventures

La gamme propose trois versions au choix : le modèle de base (2 100 $ / ~1 806 € jusqu’au 1er décembre) avec 12-28 miles d’autonomie, le Long Range (2 700 $ / ~2 322 €) offrant 24-50 miles, et le Long Range+ (2 900 $ / ~2 494 €) avec des pneus Performance Treaded pour une meilleure adhérence. Tous sont pilotables via une application mobile qui permet de personnaliser l’expérience de conduite.

Fabriqué aux États-Unis, disponible en janvier

Contrairement à la plupart des constructeurs de deux-roues électriques, Antic conçoit et assemble ses véhicules en Californie, dans la plus grande usine américaine de véhicules électriques légers. Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes sur anticbikes.com, avec des livraisons prévues dès janvier. De quoi commencer l’année en roues arrière !

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn