Andor : pourquoi la série fait-elle un bide malgré des critiques élogieuses ?

Malgré la marque Star Wars, les téléspectateurs restent peu à regarder Andor, la série faisant un petit bide jusqu’ici. Les raisons de ce désaveu du public.

Les critiques à l’endroit d’Andor le classaient sans crainte parmi les séries que le public n’hésitera pas à visionner. Parmi toutes les offres Star Wars de Disney Plus, ce programme avait certaines des meilleures notes de toute la saga. Il est cependant aussi celui qui a reçu le plus faible nombre de téléspectateurs, à ce jour. Cela serait dû à un défaut de marketing et à la lassitude.

Andor : les raisons du bide de la série Star Wars

Comparé à Boba Fett et Kenobi, Andor semble être passé sous les radars. Habituellement, la machine médiatique de Disney tourne à plein régime des mois avant la première. Ce ne fut pas le cas avec Andor qui semble même avoir été délaissé. Ce sentiment a pu être transféré aux fans de la franchise, expliquant ne partie le bide de la série.

Après le rachat de Lucasfilm par Disney, il y a un flux constant de contenus Star Wars (films et séries).

À cela s’ajoutent les innombrables autres séries actuellement proposées en streaming. Nous citons Les Anneaux de Pouvoir d’Amazon Prime, House of the Dragon de HBO Max (OCS en France)… Ces deux séries ont toutes les deux rameuté un nombre énorme de téléspectateurs.

Suivre le rythme de tant de séries pourrait devenir rapidement une tâche à plein temps. Un téléspectateur qui a une occupation autre que regarder des contenus en streaming, aurait du mal à suivre plusieurs séries en même temps.

Andor a de ce fait, fait un bide. Il a en effet, du mal à percer et à éveiller l’intérêt des téléspectateurs déjà accaparés par les autres nouvelles séries à succès du moment. Cette série et les autres tant appréciées précédemment citées sont quasiment sorties dans la même période.

Néanmoins, le sort de la série peut encore changer. Avec la fin des deux séries fantasy concurrentes, Andor peut regagner en visibilité dans l’espace médiatique. L’enthousiasme de ceux qui l’ont vue pourrait finalement se faire entendre du plus grand nombre. De plus, sur Disney Plus, c’est la seule grosse production du moment, jusqu’à l’arrivée de Willow (dont le succès reste aussi à voir). Mais cela reste théorique.

Mais bide ou pas, les nouveaux épisodes d’Andor rejoignent les autres nouveautés de Disney Plus chaque mercredi.