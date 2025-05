Alpine A290 chez AVIS France : plaisir de conduite 100% électrique

AVIS France accueille l’Alpine A290 dans sa gamme Select Series. Une arrivée stratégique qui conjugue électrification, sportivité et expérience client haut de gamme.

L’Alpine A290 fait son entrée dans la flotte premium d’AVIS France pour une touche de sportivité électrique à l’offre Select Series. Une collaboration stratégique entre deux marques emblématiques, qui place l’innovation, le design et la performance au cœur de l’expérience client sur le marché de la mobilité haut de gamme.

Un partenariat emblématique au service d’une mobilité électrisante

La cérémonie de remise des clés s’est tenue à l’Alpine Store des Ulis, en présence des dirigeants d’AVIS France et d’Alpine. L’occasion d’officialiser un partenariat qui dépasse la simple intégration d’un véhicule. Avec l’A290 à sa flotte, AVIS réaffirme son engagement envers une mobilité durable et conserve une exigence forte en matière de plaisir de conduite et de design.

Pierre-Olivier Bard, General Manager d’AVIS France, a salué cette arrivée : « L’A290 incarne parfaitement notre ambition d’offrir une expérience premium, sans compromis sur les performances ni sur l’écoresponsabilité. » Ce choix stratégique s’inscrit dans la continuité d’un virage amorcé vers l’électrification haut de gamme de la flotte. Le modèle est particulièrement visible au sein de l’offre Select Series.

L’A290, une citadine sportive qui bouscule les standards

Élue Voiture de l’Année 2025, l’Alpine A290 se distingue sur plusieurs fronts. Avec une motorisation 100 % électrique, elle allie autonomie (jusqu’à 380 km), accélération musclée (0 à 100 km/h en 6,4 secondes) et confort au quotidien. Conçue avec la rigueur qui caractérise Alpine, elle reprend certains codes stylistiques et mécaniques de l’A110. Elle veille aussi à s’adapter aux exigences urbaines contemporaines.

Loin d’être une simple vitrine technologique, l’A290 est une voiture pensée pour les amateurs de sensations. Le train arrière multibras, les quatre butées hydrauliques de suspension et le couple de 300 Nm confèrent à cette citadine un comportement digne d’un modèle bien plus sportif. Un équilibre rare entre agilité, efficacité et confort. Ce positionnement singulier fait de l’A290 une offre attractive pour les clients d’AVIS qui souhaitent une conduite distinctive, même sur de courts trajets.

Une expérience premium sur-mesure avec Select Series

Chez AVIS, la gamme Select Series a été pensée pour répondre aux attentes d’une clientèle en quête d’exclusivité. La possibilité de réserver un modèle précis, dans un réseau d’agences sélectionnées, constitue un atout différenciant. L’arrivée de l’Alpine A290 vient renforcer cette promesse d’excellence avec un modèle aussi performant que désirable.

Philippe Quétaud, Directeur d’Alpine France, souligne : « Ce partenariat avec AVIS reflète une vision commune : démocratiser le plaisir de conduite électrique, sans renoncer à l’ADN sportif. » Cette ambition se traduit aussi dans les finitions de l’A290 : sellerie soignée, jantes de 19 pouces. Il y a aussi la signature lumineuse inspirée des rallyes et technologies embarquées dernier cri. L’intégration de l’A290 illustre une évolution de fond dans l’univers de la location automobile. Entre design racé, motorisation propre et confort technologique, AVIS et Alpine misent sur un futur où la performance rime avec transport responsable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

