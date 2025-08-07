Alerte sécurité : Renault rappelle massivement un SUV dangereux, découvrez pourquoi !

Coup de tonnerre chez Renault : le constructeur français vient d’annoncer le rappel massif de 2 901 Koleos produits entre 2019 et 2023 en France. La raison ? Un défaut critique sur le tuyau de carburant pouvant provoquer des fuites d’essence et, dans le pire des cas, un départ de feu.

Si aucun accident n’est à déplorer pour l’instant, les propriétaires concernés doivent impérativement se rendre en concession pour une réparation gratuite. Une ombre au tableau pour le SUV familial qui avait déjà connu un rappel en 2023 pour des problèmes de fixation de sièges enfants.

Un tuyau d’essence défectueux fait trembler les propriétaires de SUV

C’est une alerte qui ne passe pas inaperçue : Renault rappelle en urgence 2 901 Koleos en France, produits entre 2019 et 2023. C’est parce qu’il y a un tuyau de carburant capricieux qui pourrait se déconnecter, provoquant des fuites… et dans le pire des cas, un départ de feu.

Loin du scandale des airbags Takata qui secoue l’industrie, ce défaut technique surprend par sa simplicité. Sauf qu’il a un potentiel destructeur. Aucun accident n’est à déplorer pour l’instant. Mais le constructeur préfère jouer la carte de la transparence.

Les symptômes qui doivent alerter : odeur suspecte et voyant moteur : les signaux d’alarme

Comment savoir si votre Koleos fait partie des modèles à risque ? Eh bien, plusieurs indices ne trompent pas. Sentez s’il y a une persistante odeur d’essence, des difficultés à démarrer, ou un voyant moteur qui s’allume comme un sapin de Noël.

Bonne nouvelle : le véhicule possède un système de sécurité qui coupe la pompe à carburant en 8 secondes en cas de fuite détectée. Vous éviterez ainsi le drame. Reste que cette panne immobilisante pourrait gâcher vos vacances, ou pire, votre journée de travail.

Une réparation express… et gratuite : Renault met les petits plats dans les grands

Pas de panique pour les propriétaires concernés. Renault prend en charge l’intégralité des réparations (pièces et main-d’œuvre). Et selon les rumeurs, une intervention est estimée à une demi-journée en atelier. Cerise sur le gâteau : un véhicule de courtoisie est proposé sur demande pour limiter la gêne.

Certains clients ont déjà été contactés par téléphone ou courrier. Mais les autres sont invités à se manifester directement en concession. Une opération séduction bienvenue, alors que le groupe traverse une période financièrement compliquée.

Pourquoi ce rappel tombe mal pour Renault ?

Ce rappel intervient dans un contexte délicat pour le constructeur au losange. Il subit en effet une chute spectaculaire de ses bénéfices en 2025. C’est dû aux mauvaises performances de Nissan. Ironie du sort : cette annonce contraste avec le succès naissant de la R5 électrique, nouveau fleuron de la marque. Un mauvais timing qui rappelle que la transition énergétique ne doit pas se faire au détriment de la qualité des modèles thermiques encore en circulation.

Le Koleos dans la tourmente : un SUV qui cumule les défis

Avec ce rappel, le Koleos perd temporairement son statut de SUV familial rassurant. Pourtant, ce n’est pas son premier accroc : en 2023, certains modèles avaient déjà été rappelés pour un problème de fixation de siège enfant. Une série noire qui pourrait influencer les acheteurs à se tourner vers des concurrents plus fiables… ou directement vers l’électrique.

Une chose est sûre : Renault devra redoubler d’efforts pour restaurer la confiance, alors que les SUV représentent un marché clé dans son portefeuille.

Entre tuyaux qui lâchent et résultats financiers en berne, Renault navigue en eaux troubles. Mais avec des mesures rapides et une communication assumée, la marque prouve qu’elle prend ses responsabilités – du moins pour cette fois.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn