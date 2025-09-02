Alcaraz vs Jiri Lehecka : un match immanquable à suivre en direct sans abonnement

Alcaraz vs Jiri Lehecka : sur le court central de Flushing Meadows, l’espagnol numéro 2 mondial, invaincu à New York, affronte le Tchèque en pleine ascension. Un duel déséquilibré sur le papier, mais chaque échange pourrait s’enflammer et offrir des moments spectaculaires à ne pas manquer.

Comment regarder Alcaraz vs Jiri Lehecka sans payer un centime ? À 19 h 30, l’attention sera braquée sur le court central : Carlos Alcaraz, deuxième joueur mondial et grand favori, affronte Arthur Rinderknech, qui vit une étape inédite dans sa carrière. Deux trajectoires opposées, une même scène : l’US Open. Et le plus excitant dans tout ça ? Il existe un moyen simple de suivre la rencontre gratuitement, sans passer par les chaînes payante : Installez un VPN comme NordVPN

Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

Profiter pleinement du match en clair Essayer NordVPN gratuitement

Le court central de Flushing Meadows va vibrer ! Alcaraz vs Jiri Lehecka. D’un côté, le numéro 2 mondial de tennis, 22 ans, 22 titres à son actif, invaincu en sets à New York. De l’autre, le Tchèque numéro 21, capable d’éclairs de génie – comme sa victoire à Doha sur Alcaraz – mais dont le niveau reste irrégulier.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 263 victoires pour Alcaraz, 107 pour Lehecka. 48 millions de dollars engrangés contre 6. L’Espagnol domine tous les registres : puissance, placement, mental d’acier. Le Tchèque mise sur la fougue et la surprise, espérant créer l’étincelle qui pourrait bouleverser le cours des événements. Sur le papier, c’est David contre Goliath… sauf que Goliath ne faiblit jamais, court vite, frappe fort et se relève de chaque difficulté. L’écart est énorme, mais la tension est là : chaque point pourrait offrir des échanges spectaculaires et quelques instants rares, intenses et mémorables

Alcaraz impose sa loi : la maîtrise face à l’audace de Lehecka

Alcaraz vs Lehecka n’est pas un duel, c’est un masterclass contre un espoir encore en rodage. L’espagnol arrive sur le court avec une dynamique de fer : 5 victoires consécutives cette saison, dont un titre à Queen’s Club sur gazon et une performance solide à l’US Open. Sa puissance, sa lecture du jeu et son mental de champion font de lui une machine difficile à stopper.

Lehecka, de son côté, possède des armes : un revers à deux mains solide, une agressivité qui a surpris Alcaraz à Doha et une volonté farouche de se hisser dans l’élite. Mais ces éclats restent ponctuels. Le tchèque peine à maintenir un niveau constant sur trois sets et l’expérience sur les grands rendez-vous lui fait encore défaut.

Sur dur, Alcaraz transforme les failles en coups décisifs. Statistiquement, il remporte 90 % de ses matchs contre des joueurs classés entre 20 et 30. Sa capacité à renverser des situations tendues est presque clinique. Lehecka devra servir impeccablement, rester concentré sur chaque point et espérer que son jeune âge et son énergie suffisent à tenir le rythme. Mais la réalité est cruelle : l’espagnol a déjà frappé plus fort, plus vite et plus régulièrement. Le match pourrait offrir quelques jeux disputés, peut-être un set accrochable, mais Alcaraz a les clefs du temple et il ne lâchera rien.

Verdict ? Une victoire d’Alcaraz en trois sets, sévère mais logique, où le Tchèque tentera quelques coups d’éclat mais se heurtera à un mur de talent, de régularité et d’intelligence tactique. Le suspense sera dans la manière, pas dans le résultat. Le favori est là, il dicte les règles, et aujourd’hui, personne n’est assez fort pour le contester.

US Open 2025 : Alcaraz vs Jiri Lehecka en direct, gratuitement et sans limite

Le choc du jour à Flushing Meadows oppose Carlos Alcaraz, candidat sérieux au titre, à Jiri Lehecka, jeune Tchèque en quête d’exploit majeur. Sur le papier, l’écart est net, mais sur le ciment new-yorkais, chaque point peut basculer. Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez suivre le match en streaming gratuit, sans débourser un centime.

Depuis la Suisse, la RTS (Radio Télévision Suisse) propose une diffusion gratuite de l’US Open, avec des commentaires en français. Suivez chaque échange, chaque ace et chaque balle décisive comme si vous étiez au cœur du court central. Aucun abonnement, aucun frais supplémentaire : le meilleur du tennis à portée de clic

Seul hic : la diffusion est géo-restreinte. Depuis la France ou ailleurs, l’accès à RTS est bloqué. La solution : un VPN pour le streaming, capable de simuler une connexion depuis la Suisse. Parmi les options les plus fiables, NordVPN sort du lot : plus de 8 000 serveurs dans 126 pays, une vitesse idéale pour ne rien rater des échanges fulgurants d’Alcaraz et sa technologie NordLynx garantit un streaming HD fluide, sans décalage.

Avec la fonction SmartPlay, les restrictions disparaissent instantanément : RTS devient accessible en quelques clics, et le match est à vous, où que vous soyez.

FAQ – Alcaraz vs Jiri Lehecka, US Open 2025

Quand a lieu le match Alcaraz VS Lehecka ?

Le match se joue mardi 2 septembre 2025 à 19h00.

Où se déroule la rencontre ?

À l’US Open 2025, sur les courts de Flushing Meadows, New York

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn