« À partir de 2025, Opel ne produira plus que des voitures électriques », annonce son PDG Florian Huettl

Lors d'un entretien avec nos confrères du Caradisiac, Florian Huettl, le PDG d'Opel, a dévoilé la nouvelle orientation énergétique de la marque. À compter de 2025, tous les nouveaux modèles Opel seront 100% électriques, sans aucune option thermique.

Design repensé pour les véhicules électriques

Le passage à des plateformes purement électriques de Stellantis entraînera des changements significatifs dans le design des futurs modèles Opel, selon Florian Huettl. Avec un empattement plus long et moins d'espace requis pour le moteur, les designers pourront repenser l'aménagement intérieur pour offrir plus d'espace aux occupants. De plus, une attention particulière sera accordée à l'aérodynamisme afin d'optimiser l'autonomie des véhicules électriques.

Opel prévoit également de proposer différentes options de batteries pour répondre aux divers besoins des clients. Certains modèles, comme la Corsa électrique actuelle, seront disponibles avec deux niveaux d'autonomie. Pour les segments supérieurs, comme le nouveau Grandland, des batteries permettant jusqu'à 700 km d'autonomie selon le cycle WLTP seront proposées.

Importance des politiques gouvernementales

Florian Huettl souligne par ailleurs le rôle crucial des politiques gouvernementales dans l'accélération de l'adoption des véhicules électriques. Il salue l'initiative française du leasing social, qui a permis à Opel d'occuper 7,4 % du marché électrique en mai dernier. Cependant, il appelle à une collaboration entre les constructeurs, les gouvernements et les fournisseurs d'infrastructures pour garantir une transition réussie vers la mobilité électrique.

Le marché des flottes d'entreprises représente lui aussi une priorité stratégique pour Opel, toujours selon M. Huettl. Avec la transformation énergétique en cours, ce segment connaît une forte demande pour les formules de location longue durée et d'abonnement. La marque entend donc renforcer sa présence dans ce canal en pleine mutation, avec des propositions de modèles électriques adaptés aux besoins professionnels.

Avec le lancement résolu d'une offre 100% électrique à partir de 2025, Opel confirme ses ambitions de devenir un acteur majeur de la mobilité électrique. Avec des modèles repensés pour l'ère électrique, une gamme diversifiée de batteries pour répondre à différents besoins et une orientation stratégique vers le marché en plein essor des flottes commerciales, le constructeur semble bien armé pour mener à bien cette profonde transformation énergétique et concrétiser sa vision d'un avenir à faible émission de carbone.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.