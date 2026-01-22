Regarder le match Young Boys Berne-OL en France : gratuit, en direct et sans abonnement

Leader de la phase de ligue, l’Olympique Lyonnais se déplace à Berne pour un match capital. En face, les Young Boys n’ont plus le luxe de calculer. Différence de classement, de dynamique et de pression : tout oppose les deux équipes avant ce choc européen Young Boys Berne-OL.

Comment regarder le match Young Boys Berne-OL en France ? Lyon arrive en Suisse avec 15 points et une dynamique maîtrisée. Young Boys n’en compte que 9 et joue sa qualification. Match à haute pression, déséquilibré sur le plan comptable, mais explosif dans l’intensité. Un choc européen disponible en HD, en direct et sans abonnement sur la chaîne RTS.

Voici comment suivre le match en streaming, sans prise de tête : Installez un VPN comme NordVPN

Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

Profiter pleinement du match en clair Essayer NordVPN gratuitement

Le décor est planté : Wankdorf Stadion, Berne, 18h45, Ligue Europa. Un froid suisse, une pelouse sous pression et une affiche qui dit beaucoup plus qu’elle n’en a l’air. D’un côté, l’Olympique Lyonnais, solide leader de la phase de ligue, installé en haut du classement avec la sérénité d’une équipe qui maîtrise son sujet. Lyon avance sans bruit, sans agitation, avec une seule idée en tête : sécuriser sa place dans le top 8 et éviter les mauvaises surprises.

De l’autre, les Young Boys, 21e, dos au mur. Pour les Suisses, ce match n’est pas une simple étape européenne, c’est un match de survie. Chaque point compte, chaque erreur peut être fatale. À domicile, dans un stade qui pousse fort, ils n’ont plus le droit de calculer ni de temporiser. Il faudra presser, provoquer, casser le rythme, quitte à flirter avec le désordre.

Young Boys Berne-OL : quand l’expérience doit faire la différence

Ce Young Boys VS Olympique Lyonnais est un classique de la Ligue Europa : une équipe sous pression maximale face à un leader qui peut gérer. Et dans ce contexte précis, le match se jouera moins sur la domination pure que sur la capacité à contrôler les temps du match.

Young Boys arrive avec une obligation claire : prendre des points. À domicile, dans un Wankdorf Stadion toujours bruyant, les Suisses vont chercher à imposer un rythme élevé dès les premières minutes. Pressing, duels, projections rapides, jeu direct : tout indique un début de match agressif, pensé pour déstabiliser Lyon et l’empêcher de s’installer. C’est souvent dans ces phases que Young Boys est le plus dangereux. Mais cette intensité a un coût, surtout face à une équipe structurée.

Lyon, de son côté, aborde cette rencontre dans une position idéale. Premier de la phase de ligue avec 15 points, l’OL n’a pas besoin de forcer son destin. Paulo Fonseca l’a rappelé : l’objectif est avant tout de rester dans le top 8. Cette sérénité change tout. Lyon peut accepter de laisser le ballon, d’absorber la pression, puis d’exploiter les espaces laissés par un adversaire obligé de se découvrir.

Le duel tactique est clair : urgence contre maîtrise. Sur la durée, l’avantage penche vers Lyon. Les Gones disposent de plus de profondeur, d’une meilleure gestion des temps faibles et d’une capacité à faire mal sur peu d’occasions. Young Boys, en revanche, peine à enchaîner sur 90 minutes à ce niveau d’exigence.

L’arbitrage d’Aliyar Aghayev, peu interventionniste, pourrait accentuer l’intensité et favoriser un match décousu par moments. Un scénario qui peut profiter aux Suisses… mais aussi ouvrir des brèches.

Un match sous tension… et invisible en France

C’est l’autre élément clé de cette affiche : Young Boys – OL ne sera pas diffusé en France. Une situation frustrante pour les supporters, mais loin d’être nouvelle. Le problème ne vient ni de la compétition ni du club lyonnais, mais du sponsor maillot des Young Boys, Plus500. Cette société d’investissement propose des produits financiers classés à haut risque par l’Autorité des marchés financiers, ce qui rend sa promotion interdite sur le territoire français.

Résultat : les images du match ne peuvent pas être diffusées légalement en France, sous peine de sanctions financières importantes pour les diffuseurs. Une règle stricte, déjà appliquée lors de précédentes rencontres européennes à Berne et qui prive une nouvelle fois le public français d’un match pourtant décisif dans la phase de ligue.

Cette absence d’exposition médiatique ne change pourtant rien à l’enjeu sportif. Lyon arrive préparé, staff et joueurs ayant analysé en détail les matchs récents des Young Boys. De leur côté, les Suisses savent que ce rendez-vous se jouera loin des projecteurs français, mais pas loin de l’essentiel : leur survie européenne.

Où le match est-il diffusé ?

Contrairement à la France, la rencontre sera bien retransmise en Suisse, notamment sur RTS, la télévision publique suisse. La chaîne diffuse régulièrement les matchs européens impliquant les clubs helvétiques, avec un signal accessible depuis le territoire suisse.

Pour les supporters français, la solution passe par le streaming via une chaîne étrangère autorisée.C’est ici qu’un VPN comme NordVPN devient un outil clé. Avec 8 922 serveurs répartis dans 126 pays, NordVPN permet de se connecter virtuellement à la Suisse, d’accéder au flux de RTS, et de suivre le match en direct, sans coupure.

Pensé pour le streaming sportif, le VPN pour le streaming offre une connexion stable et rapide, idéale pour regarder un match européen dans de bonnes conditions.

