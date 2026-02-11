Xpeng : N’hésitez plus entre rouler et voler, pourquoi pas les deux avec cette voiture électrique ?

Et si la voiture volante cessait d’être un gadget de science-fiction pour devenir… une option au catalogue ? Le constructeur chinois Xpeng dévoile un concept aussi fou que séduisant : une voiture électrique capable de passer du bitume aux airs en quelques secondes. Non, ce n’est pas une maquette de salon, mais un prototype roulant (et planant) testé en conditions réelles.

L’idée ? Fluidifier les trajets urbains en combinant mobilité terrestre et aérienne, sans permis de pilote hors de prix. Évidemment, la régulation et les infrastructures suivront… ou pas. Mais une chose est sûre : Xpeng vient de remettre la voiture volante au goût du jour. Et c’est électrique, en plus.

La voiture volante de Xpeng se prépare-t-elle à décoller ?

Vous rêviez d’un engin capable de voler et de se garer dans le coffre d’un véhicule terrestre ? Xpeng est sur le point de réaliser ce fantasme technologique. Sa filiale dédiée aux voitures volantes, Aridge (anciennement AeroHT), accélère la cadence pour son ambitieux système « Land Aircraft Carrier ». Objectif : une production de masse d’ici la fin 2026. Et pour attiser la curiosité, la marque vient de dévoiler les trois teintes officielles de son étonnant duo roulant- volant.

Le système se compose de deux éléments indissociables. D’un côté, un eVTOL (un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux), véritable « voiture volante ». De l’autre, le Land Aircraft Carrier, un impressionnant véhicule à six roues qui fait office de vaisseau-mère terrestre. Sa mission ? Transporter l’engin volant, lui servir de garage et même le recharger. Un concept de mobilité intégré aussi futuriste que fascinant.

Où sera fabriqué cet engin du futur ?

Xpeng Aridge ne fait pas les choses à moitié. Le groupe a inauguré une usine à Guangzhou, en Chine, qu’il présente comme « la première chaîne de montage moderne au monde pour voitures volantes ». Ce site de 120 000 mètres carrés a déjà produit son premier prototype en novembre 2025. Sa capacité initiale atteindra 5 000 unités par an une fois la production lancée. Le calendrier semble donc tenir la route.

Combien faudra-t-il débourser pour s’offrir ce rêve ?

Le fondateur d’Aridge, Zhao Deli, s’était engagé fin 2024 sur un prix : le système ne dépasserait pas les 2 millions de RMB, soit environ 270 000 euros au taux actuel. Un tarif élevé, certes, mais relativement contenu pour un engin aussi innovant. À ce jour, rien n’indique que Xpeng ne tiendra pas ses objectifs.

Quelles sont les nouvelles couleurs de ce vaisseau ?

Pour maintenir l’attention du public et préparer les précommandes, Aridge a lancé une campagne sur le réseau social chinois Weibo dévoilant trois nouvelles teintes aux noms évocateurs : « Argent Stellaire », « Gris Roche Lunaire » et « Blanc Supernova ». Un marketing poétique qui témoigne d’une réelle confiance en l’aboutissement prochain du projet. La question est désormais sur toutes les lèvres : ce véhicule si particulier fonctionnerait-il aussi en rouge Porsche ?

Xpeng semble plus que jamais déterminé à faire entrer la voiture volante dans une ère de production concrète. Reste à voir si le grand public est prêt à accueillir ce drôle d’oiseau mécanique dans son garage (ou plutôt, dans le coffre de son vaisseau-mère).

