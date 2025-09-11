La gamme Mona de XPeng débarque en Europe : design, autonomie, prix… tout ce qu’il faut savoir

Et si la voiture électrique accessible sera bientôt mise sur le marché ? XPeng lance l’offensive avec sa gamme Mona, menée par la berline M03 en Europe. Avec son design sleek, une autonomie prometteuse de 500 km et surtout… un prix qui donne le tournis, cela paraît étonnant qu’elle existe.

Prêt à découvrir le véhicule qui pourrait bien faire ombrage aux géants établis ? L’ère de l’électrique abordable est officiellement déclarée.

XPeng dévoile Mona M03 : la future berline électrique low-cost qui vise l’Europe

Alors que le Salon IAA de Munich bat son plein, le constructeur chinois XPeng a orchestré une annonce tonitruante. Loin de se contenter de présenter des concepts futuristes, la marque a confirmé l’arrivée imminente d’une nouvelle gamme de véhicules électriques accessibles, baptisée Mona.

Le premier modèle de cette famille, la berline M03, est déjà dans les starting-blocks pour une commercialisation en Europe dès l’année prochaine. Une entrée qui promet de secouer un marché très concurrentiel.

Une offensive européenne tous azimuts

Il y a deux ans, le nom XPeng était encore une curiosité pour le grand public européen. Aujourd’hui, la marque passe à la vitesse supérieure et affiche clairement ses ambitions conquérantes. Après avoir introduit les SUV G6 et G9 sur le Vieux Continent, elle poursuit sa stratégie d’expansion.

Lors du salon allemand, le constructeur n’a pas seulement dévoilé la P7+, une concurrente directe de la Tesla Model 3. Il a surtout levé le voile sur son projet le plus audacieux : démocratiser la mobilité électrique avec sa sous-marque Mona, destinée à proposer des modèles bien plus abordables.

Une usine en Europe pour esquiver les taxes

La stratégie d’XPeng ne se résume pas à inonder le marché de nouveaux modèles. Le constructeur entend s’implanter durablement. Pour preuve, il a annoncé la création prochaine d’un centre de recherche et développement en Allemagne. Mais le plus notable reste l’éventuelle ouverture d’une usine de production sur le sol européen.

Cette manœuvre, clairement destinée à contourner les droits de douane récemment imposés par l’Union européenne sur les véhicules électriques chinois, démontre une vision à long terme et une volonté de s’intégrer pleinement dans le paysage industriel local.

Mona M03 : le rapport prix/prestations qui fait trembler

La première ambassadrice de cette nouvelle gamme, la Mona M03, s’annonce comme un sérieux coup de semonce dans le segment des berlines électriques. C’est dû à son prix choc. Commercialisée autour de 14 400 euros en Chine, elle fait pâlir d’envie la concurrence. Elle affiche un tarif près de trois fois inférieur à celui d’une Tesla Model 3.

Mais XPeng a veillé à ce que le rapport qualité-prix soit son véritable cheval de bataille. Avec une autonomie annoncée équivalente à plus de 500 km (WLTP) elle envoie du lourd. Et avec un motorisation pouvant développer jusqu’à 218 chevaux, la M03 ne se contente pas d’être économique, elle se veut aussi convaincante techniquement.

Le début d’une nouvelle ère

Avec la Mona M03, XPeng ne lance pas qu’une simple voiture ; elle envoie un message fort à toute l’industrie. En promettant une variété de modèles Mona pour 2026, tant en Chine qu’en Europe, le constructeur pose les bases d’une démocratisation massive de l’électrique.

Son arrivée sur le marché européen pourrait bien forcer les acteurs historiques à revoir leur copie, notamment sur la question cruciale du prix. La bataille de l’électrique abordable est officiellement déclarée, et elle s’annonce des plus palpitantes.

