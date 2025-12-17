Xiaomi prépare-t-elle une voiture à hydrogène ou hybride ? L’indice dans son nouveau brevet

Alors que Xiaomi cartonne avec ses voitures électriques, un nouveau brevet technique jette un pavé dans la mare. Le géant chinois a déposé un système sophistiqué d’affichage du… niveau de carburant.

Une invention qui ne concerne évidemment pas un moteur 100% électrique. Alors, indice d’une future hybride rechargeable, ou même d’un modèle à hydrogène ? Le mystère s’épaissit, et la stratégie de Xiaomi se révèle plus complexe qu’il n’y paraît.

Xiaomi prépare ses véhicules thermiques : un brevet pour une jauge à carburant intelligente

Le géant tech chinois Xiaomi, qui a fait une entrée remarquée sur le marché de la voiture électrique avec sa SU7, n’a pas l’intention de se limiter au 100% batterie. Une récente publication de l’administration chinoise de la propriété intellectuelle, datée du 5 décembre 2025, révèle un brevet déposé par Xiaomi

Il est question d’une technologie d’affichage du niveau de carburant. Ce document, classé dans les réserves techniques « hybrides et à carburant » de l’entreprise, confirme que le développeur travaille activement sur des véhicules équipés de réservoirs, et non uniquement sur des plateformes électriques pures.

Une jauge qui ne danse plus au gré des virages

Le principe détaillé dans le brevet vise à résoudre un problème bien connu des conducteurs : la jauge de carburant qui fluctue de façon erratique lors des accélérations, freinages et virages. La méthode logicielle décrite commence par déterminer une valeur d’affichage initiale. Le système la compare ensuite en permanence avec la lecture d’un capteur physique dans le réservoir.

Dès que l’écart dépasse un certain seuil, l’affichage est ajusté progressivement. Approximativement en deux corrections successives, cela est fait jusqu’à ce que la valeur affichée et la mesure réelle se rapprochent. L’objectif est d’éviter les sauts brusques et de fournir une information stable et fiable au conducteur.

Une technologie dédiée aux futures hybrides et « range-extender »

Ce brevet est explicitement destiné aux véhicules dotés d’un système de stockage de carburant. Cela l’inscrit donc clairement dans le développement des futures technologies hybrides ou à prolongateur d’autonomie (range-extender) de Xiaomi. Il s’agit d’une approche purement logicielle pour lisser les fluctuations, qu’elles soient causées par le comportement de conduite, le mouvement du carburant dans le réservoir ou des déviations temporaires des capteurs.

Un portefeuille de brevets et une gamme en expansion

Ce brevet sur le carburant s’ajoute à une série d’autres publications techniques récentes de Xiaomi. Il y en a eu qui couvre le contrôle du véhicule, des systèmes de dérive (« drift ») ou encore des méthodes de préparation de matériaux pour batteries. En parallèle, la marque préparerait activement trois nouveaux modèles selon la presse automobile chinoise. Il y a un grand SUV à prolongateur d’autonomie à trois rangées (nom de code YU9), une version révisée de la SU7, et une version surpuissante de la YU7, la YU7 GT, qui promet plus de 1000 chevaux.

Un succès commercial qui ouvre de nouvelles voies

Cette diversification technologique intervient alors que Xiaomi enchaîne les succès commerciaux. En novembre 2025, la marque a livré 46 249 véhicules à nouvelle énergie. Cela porte le total cumulé depuis avril 2024 à plus d’un demi-million d’unités. Avec ces chiffres, l’objectif annuel de 350 000 véhicules pour 2025 est déjà dépassé. Le dépôt de ce brevet sur le carburant montre que Xiaomi, fort de son lancement réussi en électrique, regarde déjà vers l’horizon plus large de la mobilité hybride, préparant ses armes pour séduire un public encore plus large.

