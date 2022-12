Willow : tous les personnages de la série événement de Disney Plus

Découvrez les principaux personnages de la série Willow de Disney Plus dans ce qui suit. Un petit avant-goût pour mieux s’imprégner du film !

L’histoire continue et nous plongera dans le monde féérique de Willow ! Après plusieurs années d’attente, les fans du film éponyme seront enfin récompensés. Depuis le tournage en 2020, la série Willow est maintenant disponible parmi les nouveautés sur Disney Plus. Fantastique, épique, enchantement, tout sera au rendez-vous pour vous faire vivre d’innombrables aventures.

Un petit résumé pour se mettre dans l’ambiance !

La deuxième bande-annonce de la série Willow a été diffusée durant la Star Wars Celebration alors que la série sera diffusée à partir du 30 novembre. Comme nous pouvons le voir, l’histoire est une suite logique du film sorti en 1988 et se déroule bien des années après la défaite de la méchante reine, Bavmorda. Dans cette série, les héros partiront dans une quête périlleuse dans des contrés éloignés de leurs foyers. Ils affronteront des démons et des monstres, tout en vivant des aventures des plus intrigantes afin de sauver la planète. On arrête de spoiler la série et on vous livre les principaux personnages dans la série Willow.

Warwick Davis dans le rôle de Willow Ufgood

Fidèle à son rôle dans le film, Warwick Davis incarnera le personnage de Willow Ufgood, le fermier devenu sorcier en herbe au service du bien ! Après la sortie du film il y a 34 ans, son jeu d’acteur n’a pas pris une ride. Il continuera de vous épater et de vous émerveiller tout au long des saisons qui composent la série. Interviewé sur le sujet, l’acteur avait affirmé qu’il n’hésitera pas à remettre les costumes pour jouer le rôle de ce fermier à la personnalité attachante, une chose de faite !

Ruby Cruz sera la princesse Kit

La belle Ruby Cruz remplacera Cailee Spaeny et interprètera le rôle de la princesse Kit dans cette série signée Lucasfilm. Cette jeune et talentueuse actrice a fait ses débuts dans Mare of Easttown de HBO Max au côté de Kate Winslet. Elle a également joué dans le remake de The Lost Boys des années 1980. Ces rôles lui ont permis de se faire un nom dans le milieu du 7ème art.

Erin Kellyman jouera Jade

Si vous avez aimé la prestation d’Erin Kellyman dans Solo : A Star Wars Story, elle vous donnera rendez-vous dans la série Willow. Elle tiendra le rôle de Jade, un nouveau personnage de la série Willow. Chevalier et meilleure amie de la princesse Kit, Jade composera le groupe qui partira à la recherche du frère jumeau de la princesse.

Ellie Bamber dans le rôle de Dove

Avant de faire ses débuts au cinéma, Ellie Bamber faisait partie du London Player’s Theater. Elle avait déjà joué dans Nocturnal Animal, un long métrage produit par Tom Ford avant d’incarner le rôle de Cosette dans les Misérables produit par la BBC. Dans la série Willow, elle jouera Dove, une servante qui apprendra plus tard qu’elle est l’élue avec des pouvoirs magiques. Bamber a déjà fait ses preuves en remportant le prix de la meilleure actrice au festival du film d’Orlando grâce à son rôle dans High Resolution en 2018.

Tony Revolori sera dans la peau de Graydon

Tony Revolori a déposé son cap de super héros au pouvoir magique en jouant un personnage charismatique dans la série Willow. Il sera dans la peau de Graydon, un jeune érudit qui partira à la recherche du prince disparu. Si l’acteur s’est fait un nom dans l’univers Marvel en interprétant le rôle de Flash Thompson dans les films Spider-Man, il a trouvé sa place dans le casting de Willow. Certes, il ne sera pas un super héros mais son rôle ne sera pas des moindres dans la série.

Amar Chadha-Patel incarnera Boorman

Chadha-Patel a rejoint la production Lucasfilm en incarnant Boorman après son succès dans son rôle de DJ dans la série Sex Education sur Netflix. Voleur et célèbre épéiste condamné à la prison, il devra partir à la recherche du prince disparu avec les autres membres du groupe en contrepartie de sa liberté. Chadha-Patel a déjà fait ses preuves dans de nombreux films à l’instar The Third Day (2020), Doom : Annihilation (2019) ou encore d’Aladdin (2019). Même s’il n’a tenu que des rôles mineurs dans certains films, Chadha-Patel incarnera parfaitement son personnage dans la série Willow.

Joanne Whalley jouera Sorsha

Joanne Whalley sera de nouveau dans la série en tenant le même rôle qu’elle a interprété dans le film. Fille de la reine déchue Bavmorda, elle incarnera cette guerrière talentueuse, certes plus âgées et plus sages, mais toujours avec ce caractère bien trempé que les fans du film reconnaîtront. L’actrice dispose d’une filmographie assez riche. Elle a joué dans la série Edge of Darkness de la BBC en 1985, une performance qui lui a valu l’oscar de la meilleure actrice au BAFTA TV Award. Vous pouvez également la retrouver dans Dance with a Stranger (1985), Scandal (1989), The Singing Detective (BBC). Outre son personnage dans Willow, Whalley avait également interprété d’autres rôles dans The Borgias (2011), A.D. The Bible Continues ainsi que Daredevil (Marvel).

Des acteurs en devenir pour des rôles secondaires

Vous trouverez d’autres personnages secondaires dans la série fantastique et épique Willow. Parmi eux, le personnage joué par Talisa Garcia sera la mère de Revolori. Bien que ce ne soit qu’un rôle secondaire, l’apparition de cet acteur transgenre dans une production Lucasfilm est une première.

Quant à Rosabell Laurenti Sellers, après sa performance dans Game of Thrones, elle tiendra également un rôle secondaire dans la série Willow.

D’autres acteurs, à l’instar de Kevin Pollak, Rick Overton, Ralph Ineson, Christian Slater et Annabelle Davis feront également leur apparition dans la série. Cette dernière n’est autre que la fille de Warwick Davis et se glissera dans la peau de la fille de Willow dans la série. Père et fille seront réunis dans ce film pour assurer une prestation unique.

