10 000 commandes en 6 Minutes : cette nouvelle voiture électrique chinoise est phénoménale

Le phénomène est tel qu’on se frotte les yeux. Une nouvelle voiture électrique chinoise a pulvérisé tous les records en écoulant 10 000 commandes en… six minutes à peine. Mais quel est le nom de ce modèle ?

Eh bien c’est en lisant ce qui suit que vous le découvrirez. Mais sachez que cette voiture a un design futuriste, une technologie agressive et un prix qui fait trembler le marché, ce bolide a déclenché une frénésie d’achat inédite. L’industrie automobile mondiale vient-elle de trouver son nouveau futur ?

Xpeng P7 : 10 000 précommandes en 6 minutes, la nouvelle pépite chinoise qui affole les compteurs

Le phénomène est tel qu’on se demande s’il y a eu un bug. Le constructeur chinois Xpeng a à peine présenté la nouvelle version de sa berline électrique P7 qu’un raz-de-marée s’est abattu sur son site. Le chiffre donne le tournis : 10 000 précommandes ont été enregistrées en seulement 6 minutes et 37 secondes en Chine. Un record absolu pour la marque, lancée en 2014, et un signal fort pour cette routière qui a désormais des visées sur l’Europe. Réservation simple, acompte symbolique de 12 euros… le succès était-il déjà écrit ?

Une arrivée en France pour bousculer le marché ?

La stratégie européenne de Xpeng, qui a débarqué en 2024, se concrétise. Après les SUV G6 et G9, c’est au tour de la P7+ de prendre place dans la gamme française. Avec un prix d’entrée fixé à 47 990 €, elle vise directement le cœur du marché des berlines électriques, un territoire dominé par des valeurs sûres comme la Tesla Model 3. La bataille s’annonce serrée, et la P7 compte bien jouer des coudes avec des arguments techniques de poids. Le rêve chinois est-il en train de devenir une réalité européenne ?

Design et aérodynamisme : la forme au service de l’autonomie ?

Avec ses 5 mètres de long et son design élégant, la P7 ne passe pas inaperçue. Mais sa beauté n’est pas que superficielle. Elle cache l’un des profils les plus fins du marché, avec un coefficient de traînée de 0,201. Un aileron arrière rétractable se déploie même à haute vitesse pour améliorer la stabilité. Disponible dans six coloris, du jaune éclatant au violet profond, elle prouve que l’efficacité n’exclut pas le caractère. Un équilibre qui pourrait séduire bien au-delà des frontières chinoises.

Une autonomie record et une charge ultra-rapide, le combo gagnant ?

Sous le capot (enfin, sous le plancher), les choix sont généreux. Entre une version propulsion (270 kW) et une intégrale plus musclée (437 kW), la P7 promet des performances électrisantes. Le vrai cheval de bataille réside dans son autonomie : jusqu’à 820 km annoncés selon le cycle chinois CLTC, grâce à une batterie maximale de 92,2 kWh. Mais le véritable atout tient en deux lettres : 800 V. Cette architecture permet des charges d’une rapidité étourdissante : plus de 500 km d’autonomie récupérés en 10 minutes, et une recharge de 10 à 80 % en un peu plus de 11 minutes. De quoi faire pâlir nombre de concurrentes et transformer une pause café en véritable session de ravitaillement.

Une menace sérieuse pour les géants établis ?

Avec de tels arguments, la Xpeng P7 ne se présente pas comme une simple alternative, mais comme une concurrente crédible et ambitieuse. Son lancement phénoménal en Chine n’est probablement qu’un avant-goût de l’ambition globale du constructeur. En arrivant en Europe avec cette berline taillée pour les longs trajets et la recharge rapide, Xpeng ne vient pas seulement compléter son catalogue. Elle lance un défi technique et commercial aux leaders du segment. La bataille des berlines électriques vient de trouver une nouvelle protagoniste, et elle compte bien ne pas rester dans l’ombre.

