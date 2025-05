Voici la Fat Boy Gray Ghost, une édition limitée du constructeur mythique Harley-Davidson

Harley-Davidson fête les 35 ans du Fat Boy avec la Gray Ghost. Elle s’apprête à chambouler les codes du custom premium et à électriser les fans de la marque culte.

La Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost fait déjà parler d’elle. Cette nouvelle édition limitée du mythique cruiser américain va devenir un instantané de la légende sur deux roues. Elle combine une allure iconique, une technologie de pointe et une production exclusive à 1 990 exemplaires dans le monde.

Harley-Davidson présente la Fat Boy Gray Ghost !

Impossible de passer à côté du look ultra-brillant de cette moto. Son habillage “Reflection” résulte d’un procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD). Il produit un effet chrome éblouissant inédit sur des pièces aussi imposantes que le réservoir et les garde-boue.

Ce traitement rend la moto de Harley-Davidson aussi spectaculaire que collector, d’autant plus qu’il s’associe à des éléments classiques. La Gray Ghost s’équipe effectivement d’une sangle de réservoir en cuir, de liserés jaunes, ou encore du médaillon “wing” du premier modèle de 1990. Chaque exemplaire affiche sa propre numérotation, et la médaille “Icons Collection” ainsi qu’un insert gravé parachèvent l’aspect pièce unique.

Une finition cadre en poudre argentée et des jantes Lakester sur dimension (avant : 160/60R18, arrière : 240/40R18) complètent l’ensemble. Harley-Davidson a également équipé la Fat Boy Gray Ghost d’un système d’éclairage full LED rétro et moderne. Des détails comme la housse de selle avec liserés et le cache d’allumage parachèvent l’ADN collector. Le tout pour un tarif d’environ 30 390 euros.

Moteur moderne et équipements haut de gamme

Sous son esthétique “showroom”, la Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost impressionne au premier regard. Elle embarque le nouveau moteur Milwaukee-Eight® 117 Custom, un V-Twin de 1 917 cm³. Avec ses 165 Nm de couple et ses 101 CV, c’est un gage de puissance et de souplesse.

L’échappement 2-en-2 affirme par ailleurs le caractère musclé de la machine. La suspension arrière monoshock, recalibrée pour ce modèle, assure quant à elle un pilotage confortable. Les assistances électroniques ne sont pas en reste chez la Gray Ghost de Harley-Davidson. La prise en main est sûre et intuitive avec les modes de conduite (Road, Rain et Sport), l’ABS de série, l’antipatinage et la surveillance de la pression des pneus.

L’expérience avec cette nouvelle moto se complète en outre par un grand compteur analogique 5 pouces. Celui-ci affiche toutes les infos utiles. Comptez aussi une connectique USB-C, le pré-câblage pour accessoires chauffants ainsi qu’une autonomie optimisée. Prête pour la route et pesant 315 kg, la Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost est un véritable objet d’admiration roulante.

