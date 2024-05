VelyVelo reçoit le prix de startup de l’année aux Moroccan Logistics Awards 2024

VelyVelo, la start-up franco-marocaine spécialisée dans la mobilité urbaine durable, a récemment été couronnée « Startup de l'année » aux Moroccan Logistics Awards (MLA 2024). Cette distinction prestigieuse récompense leur solution innovante de livraison du dernier kilomètre à Casablanca. Une reconnaissance bien méritée pour une entreprise qui redéfinit la logistique urbaine.

Les Moroccan Logistics Awards

Les Moroccan Logistics Awards, organisés par l'Agence Marocaine de Développement de la Logistique en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, célèbrent chaque année les meilleures initiatives en matière de supply chain au Maroc. Ces trophées mettent en avant l'efficacité, l'innovation et la durabilité dans le secteur de la logistique. VelyVelo a su s'imposer comme un leader grâce à ses solutions écologiques et innovantes.

L'implantation au Maroc

En 2022, VelyVelo a été déjà un leader français dans la location de vélos électriques pour professionnels. L'entreprise s'est implantée à Casablanca sous le nom de Picaleev. Ce lancement marque l'intégration complète de la chaîne de valeur de l'entreprise. Cela positionne VelyVelo comme pionnier de la cyclo-logistique au Maroc.

Cette stratégie audacieuse vise à transformer la distribution du dernier kilomètre avec des solutions durables et efficaces.

Une vision innovante

Asmaa Chakir Alaoui, co-fondatrice et PDG de VelyVelo, exprime sa fierté : « VelyVelo est fière d'avoir été reconnue par les MLA en tant que meilleure startup de l'année 2024. Remporter ce prix constitue pour nous un témoignage de l'innovation et de notre engagement pour la décarbonation de la logistique marocaine. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, supporters et investisseurs pour leur soutien continu dans cette aventure entrepreneuriale. »

Un leader de la cyclo-logistique

Fondée en 2017, VelyVelo s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable de la cyclo-logistique urbaine. Les fondateurs, grâce à une compréhension approfondie du marché, ont positionné l'entreprise pour répondre aux défis actuels et futurs. VelyVelo promeut un avenir durable en utilisant des véhicules utilitaires parcourant des milliers de kilomètres sans émissions de carbone.

Des performances impressionnantes

Les véhicules de VelyVelo ont parcouru plus de 2.170.000 kilomètres en France. Ils ont contribué à la livraison de millions de colis de manière décarbonée. Cette performance témoigne de l'efficacité et de la durabilité de leurs solutions. Chaque année, VelyVelo continue d'étendre son impact positif sur la logistique urbaine.

Une levée de fonds substantielle

En avril dernier, VelyVelo a annoncé une levée de fonds substantielle de 6 millions d'euros pour 2024, avec un potentiel d'augmentation à 13 millions d'euros d'ici 2026. Ces fonds permettront à VelyVelo de continuer à innover et à étendre ses opérations. De ce fait, cette levée de fonds consolide leur position de leader dans le secteur de la cyclo-logistique.

La reconnaissance de VelyVelo aux Moroccan Logistics Awards 2024 souligne l'importance de l'innovation et de la durabilité dans le secteur de la logistique. VelyVelo, avec ses solutions de cyclo-logistique, montre la voie vers un avenir plus vert et plus efficace. Leur succès inspire d'autres entreprises à embrasser des pratiques durables et à innover continuellement. La France et le Maroc peuvent être fiers d'héberger une telle pépite technologique, prête à transformer la mobilité urbaine durablement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.