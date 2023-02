Vous êtes un fan de Valorant et vous souhaitez modifier votre zone géographique ? L’utilisation d’un VPN est indispensable. Dans ce guide, nous allons voir comment changer dans Valorant avec un VPN.

Avec la mise en place du verrouillage de la région de Riot Game dans Valorant, il est devenu assez difficile de jouer en ligne avec d’autres joueurs du monde entier. En effet, une fois que vous avez défini votre Shard ou région de résidence dans le jeu, vous ne pourrez plus jamais le modifier. Cependant, il existe une solution infaillible : le réseau privé virtuel. Plus de détails.

Comment changer de région dans Valorant avec un VPN ? Vous avez sûrement remarqué que le système de compte de Valorant est verrouillé par emplacement géographique et qu’il détermine automatiquement votre localisation lorsque vous créez un compte. Entre autres, si vous vivez en Europe, vous ne pourrez pas jouer avec vos amis se trouvant aux États-Unis. Voici comment contourner cette restriction : Installez un VPN

Lancez le VPN

Connectez-vous à un serveur dans le pays dans lequel vous souhaitez jouer

Commencez à jouer à Valorant dans la région de votre choix

Pourquoi utiliser un VPN pour changer de serveur dans Valorant ?

Depuis son lancement en 2020, Valorant crée un engouement sans précédent auprès des amateurs de battle royal du monde entier. Cependant, le jeu présente un problème de taille qui empêche les joueurs de profiter pleinement de leur partie : la géolocalisation.

Riot Games, le créateur de Valorant, a en effet verrouillé le jeu en fonction des régions. Ainsi, à l’instar de nombreux jeux en ligne, Valorant ne donne pas la possibilité de challenger les gamers étrangers. De fait, c’est la région dans laquelle vous vivez qui détermine le serveur auquel vous appartenez et les joueurs avec qui vous pouvez faire équipe.

Si cette mesure a surtout pour objectif de préserver l’efficacité des serveurs et à maintenir les concurrents à des taux de ping similaires, elle se présente comme une véritable source de frustration. Notamment en raison du système de matchmaking automatisé.

Le VPN se présente aujourd’hui comme la meilleure alternative pour contourner cette restriction. Cette solution vous donne la possibilité de changer votre adresse IP et ainsi de créer un nouveau compte dans l’emplacement géographique que vous souhaitez. Notons que cette solution vous permet également de contourner les restrictions de votre FAI. Bien évidemment, il est important de choisir un VPN de qualité pour profiter de tous ces avantages.

Un Virtual Private Network est une application qui vous permet de venir à bout des restrictions géographiques et de vous connecter à des serveurs spécifiques situés dans d’autres régions. Avec cette solution, vous avez la possibilité de modifier votre emplacement de jeu Valorant. De plus, vous pouvez jouer au jeu sur les serveurs de la région que vous avez sélectionnée.

Voici comment créer un compte Valorant dans un autre endroit :

Connectez-vous à un serveur VPN dans la région où vous souhaitez jouer

Allez sur la plateforme de Riot Game

Créez un nouveau compte

Commencez à jouer à Valorant

Pour choisir un VPN fiable, il faut prendre en compte plusieurs critères. Tout d’abord, vous devez vous assurer que le réseau virtuel privé possède des protocoles de tunnelisation rapides. Pour ne citer qu’OpenVPN, IKEv2 ou encore WireGuard. Il faut savoir que chacun de ces protocoles offre des vitesses de connexion rapides et une sécurité supplémentaire pour vous protéger pendant vos sessions de jeu.

Ensuite, un bon VPN doit pouvoir vous offrir une grande variété de serveurs situés dans de nombreux endroits du monde entier. De cette manière, vous pouvez choisir un autre serveur afin de jouer à Valorant avec d’autres joueurs étrangers. En outre, la solution que vous allez choisir doit pouvoir vous proposer un cryptage fort et de haute qualité. À noter que le cryptage protège les données de votre trafic internet et empêche votre fournisseur d’accès à internet, les autres utilisateurs du réseau et même les serveurs Valorant d’accéder à vos informations personnelles.

Enfin, il est important de choisir un VPN qui offre une bonne politique de confidentialité afin de vous assurer qu’aucune de vos données personnelles ne sera collectée, utilisée ou partagée avec des tiers sans votre consentement.

Les meilleurs VPN pour changer de serveur dans Valorant

Si vous souhaitez profiter de Valorant avec vos amis à l’étranger, il est possible de le changer votre région de résidence avec un VPN. Bien sûr, il est crucial de choisir le bon service pour être sûre de profiter de la meilleure expérience de jeu possible et d’une sécurité optimale. Voici notre top 3 des meilleurs VPN pour Valorant :

NordVPN

NordVPN est l’un des fournisseurs VPN les plus populaires pour jouer à Valorant. Il offre des vitesses optimales, une sécurité et une confidentialité avancées ainsi que des milliers de serveurs répartis dans le monde entier. Avec un réseau de plus de 5 500 serveurs dans 60 pays, vous pouvez facilement changer votre région. À savoir que les serveurs de NordVPN vous permettent également de contourner les géorestrictions sur des sites de streaming comme Netflix, Disney + et Hulu.

Par ailleurs, NordVPN offre une connexion rapide et sécurisée, grâce à son protocole NordLynx et à son cryptage avancé AES 256 bits pour s’assurer que vos données sont bien protégées. S’y ajoute la fonction CyberSec qui bloque les publicités pop-up et les sites Web suspects. Sans oublier l’interrupteur d’arrêt qui déclenche automatiquement si votre connexion tombe en panne.

Enfin, la solution panaméenne offre un excellent rapport qualité/prix. En effet, l’abonnement NordVPN commence à 11,99 € par mois. Ce qui est très abordable pour un produit aussi haut de gamme. De plus, vous pouvez faire des économies considérables avec des coupons de réduction NordVPN.

Surfshark

Surfshark propose tout un panel de fonctionnalités pour vous aider à changer de serveur sur Valorant. Avec plus de 3 200 serveurs dans 100 pays, vous avez la possibilité de choisir la région dans laquelle vous souhaitez jouer. De plus, grâce au protocole WireGuard, Surfshark vous garantit des connexions rapides et fluides pour vos jeux et streams.

Par ailleurs, afin de vous assurer que votre trafic et vos données restent à l’abri des regards indiscrets, le service vous propose un cryptage AES 256 bits et un kill switch ultrarapide pour un niveau de sécurité maximal. De plus, il donne accès aux sites de streaming tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, et bien plus encore.

Cerise sur le gâteau : Surfshark vous propose des connexions simultanées illimitées.

PureVPN

PureVPN est une option populaire pour les joueurs de Valorant, car il offre des vitesses rapides et une sécurité renforcée. Avec une protection contre les fuites DNS et une politique de zéro log, vous pouvez être sûr que votre identité et vos informations personnelles restent protégées tout au long de vos parties.

PureVPN est l’un des fournisseurs VPN les mieux adaptés pour jouer à Valorant. En effet, ses avantages en matière de sécurité, de vitesse et de prix le rendent très attrayant pour les joueurs.

En outre, PureVPN a fait l’objet d’un audit indépendant, ce qui ajoute une autre couche de confiance pour ses utilisateurs en plus du cryptage des données et du Kill switch ultra-fiable. Les abonnements de PureVPN commencent à 10,55 € par mois, ce qui le place dans la catégorie des services pour petit budget. Vous pouvez même profiter d’un coupon de réduction pour bénéficier de réductions supplémentaires.

La région de Valorant est verrouillée parce que le jeu possède une politique de restrictions régionales imposées par le marqueur parent. De ce fait, il est impossible de changer d’endroit pour jouer. La seule manière de contourner cette restriction est d’utiliser un VPN. Il vous permet de modifier votre adresse IP et ainsi jouer à Valorant dans la région de votre choix.

Est-ce que c’est possible de changer de région Riot Games une fois que j’ai créé un compte ?

Une fois que vous avez créé un compte, votre emplacement géographique et votre adresse IP sont enregistrés indéfiniment dans le jeu. De ce fait, Riot Games ne vous permet pas de modifier manuellement votre région. La seule manière de changer de région est de créer un autre compte.

Bien sûr, pour pouvoir jouer dans un pays où vous n’êtes pas autorisé à le faire, vous avez besoin d’un VPN. Le logiciel va modifier votre IP et contourner les restrictions géographiques. Pour ce faire, il suffit de sélectionner un serveur VPN dans la région où vous souhaitez créer un nouveau compte.

Le même joueur peut-il avoir plusieurs comptes Riot Games pour jouer à Valorant ?

En effet, vous pouvez avoir plusieurs comptes Riot Games pour jouer à Valorant. Ainsi, même si vous allez créer un autre compte dans un nouvel endroit, votre ancien compte restera toujours actif pour que vous puissiez y accéder pour plus tard.

À noter toutefois que vous avez besoin d’une nouvelle adresse e-mail pour chaque compte Riot Games. Si vous souhaitez changer l’emplacement de votre compte, vous aurez alors besoin d’un VPN pour vous connecter à un serveur dans cette zone géographique.