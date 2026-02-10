Une RAV4 chez Suzuki ? La nouvelle Across 2026 serait-elle un clone de chez Toyota ?

En se garant chez Suzuki, on a fait un double-take. Le nouveau Suzuki Across 2026 a un air… terriblement familier. Et pour cause : sous son badge, il semble ne faire qu’un avec le Toyota RAV4. Même silhouette, même moteur hybride, même habitacle.

Est-ce un simple clone, un jumeau parfait, ou le résultat d’un partenariat plus profond que jamais entre les deux géants japonais ? Une chose est sûre, cette « collaboration » pose une question existentielle : que reste-t-il de l’identité d’un constructeur quand il emprunte le visage d’un autre ?

Le nouveau Suzuki Across est-il un RAV4 déguisé ?

Depuis 2020, le Suzuki Across occupait une place singulière dans la gamme du constructeur japonais : il s’agissait en réalité d’un Toyota RAV4 Plug-In Hybrid rebadgé. Avec le récent renouvellement du RAV4, son jumeau chez Suzuki évolue lui aussi. Voici donc la nouvelle génération de l’Across, qui reprend les atouts de son célèbre cousin tout en affichant sa propre identité… ou presque.

Visuellement, la ressemblance est frappante : une face avant épurée, une calandre distinctive, de grandes jantes et des protections de passage de roue robustes. Quatre couleurs sont au choix : Gris Massive, Vert Ever Rest, Blanc Super et Noir Attitude.

L’intérieur a-t-il fait peau neuve ?

L’habitacle adopte une architecture dite « en îlot », qui regroupe les commandes et écrans principaux en clusters fonctionnels bien définis. Cette structure intègre le système audio, le levier de vitesses électronique et d’autres modules de contrôle. La console centrale basse améliore la visibilité vers l’avant.

Confort oblige, le siège conducteur est réglable électriquement sur 10 directions avec mémoire, et les deux sièges avant sont chauffants (trois niveaux) et habillés d’un mélange de tissu et de simili-cuir. La vitrine numérique se compose d’un écran de conduite de 12,3 pouces et d’un écran tactile central de 12,9 pouces, tous deux hautement configurables. Une nouveauté : un affichage tête haute, emprunté au RAV4, projette les informations essentielles sur le pare-brise.

La sécurité est-elle au niveau des attentes ?

Suzuki a largement équipé son Across. Le système de pré-collision combine un radar millimétrique et une caméra monoculaire pour détecter véhicules, piétons et cyclistes. La voiture a aussi une assistance au freinage et à la direction. On trouve également un régulateur de vitesse adaptatif avec stop & go. C’est un aide au maintien dans la file. Puis, il y a un freinage automatique d’urgence, une alerte au trafic transversal avant, une surveillance de la vigilance du conducteur et une caméra 360° avec vue 3D. Côté praticité, la capacité de coffre est de 445 litres (15,7 pieds cubes). Et le hayon motorisé peut s’ouvrir par un geste du pied.

Quelle mécanique se cache sous le capot ?

Sans surprise, l’Across récupère la dernière génération du système hybride rechargeable de Toyota. Un ensemble plus compact et efficace, grâce à l’intégration de l’unité de contrôle et du convertisseur dans le pont avant, et l’utilisation de semi-conducteurs en carbure de silicium. La batterie, d’une capacité de 22,7 kWh, offre une meilleure autonomie.

La motorisation associe un bloc essence 2.5 litres de 141 ch à deux moteurs électriques (201 ch à l’avant, 54 ch à l’arrière). C’est pour une puissance cumulative qui n’est pas communiquée mais qui promet des performances solides. La transmission est un e-CVT, et la traction intégrale E-Four gère électroniquement la répartition du couple. Les modes de conduite incluent Normal, Eco, Sport et même un mode Trail pour les chemins.

À quel prix et pour quels marchés ?

La précédente génération démarrait à un peu plus de 58 000 € en Europe. Comptez sur une légère augmentation pour ce nouveau modèle, dont les détails complets (notamment le prix final) seront communiqués plus tard. Comme on peut s’y attendre, ce SUV ne sera pas proposé aux États-Unis, se concentrant sur le Vieux Continent.

En résumé, le nouveau Suzuki Across reste fondamentalement un Toyota RAV4 Plug-In Hybrid sous un autre badge – ce qui n’est absolument pas un défaut. Il offre aux acheteurs européens un SUV familial spacieux, sûr, bien équipé et extrêmement efficace, bénéficiant de toute la fiabilité et du savoir-faire hybrides de Toyota. Un jumeau discret, mais redoutablement compétent.

