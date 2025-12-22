Toyota réserve des options uniques au Japon : les packs stylés pour la nouvelle RAV4

Alors que la nouvelle Toyota RAV4 conquiert le monde, le Japon garde le meilleur pour lui ! Le constructeur dévoile en exclusivité deux packs de personnalisation signés Modellista, réservés à son marché domestique.

Sportif avec le « Lifestyle Package » ou aventurier avec l' »Outdoor Package », le SUV hybride se pare d’atours uniques pour séduire les acheteurs nippons. Une leçon de style… qui ne voyage pas. Décollage immédiat pour le détail de ces options très convoitées.

Toyota RAV4 : Le SUV japonais adopte enfin les kits style de Modellista !

Le Toyota RAV4, déjà bien implanté en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, fait enfin son grand retour au bercail nippon. Et pour célébrer cette arrivée, Toyota ne lésine pas sur le style. Le constructeur propose pour son marché domestique deux kits de personnalisation développés avec Modellista, le préparateur maison. Objectif ? Offrir aux acheteurs japonais la possibilité d’affûter le design de leur SUV hybride, que ce soit vers un look plus sportif ou une allure plus aventurière, sans toucher à la mécanique.

Quelles versions sont disponibles au Japon ?

L’offre japonaise se distingue par sa simplicité. Pour l’instant, le RAV4 n’y est proposé qu’en version hybride auto réchargeable (full hybrid). Deux finitions sont au choix : la Z (équivalente à la Core) et l’Adventure (proche de la Woodland). Mais la gamme va s’étoffer : Toyota a confirmé l’arrivée d’une version hybride rechargeable (PHEV) ainsi que d’une déclinaison GR Sport, toutes deux attendues avant la fin de l’exercice fiscal 2026 (donc avant avril 2027). Même avec une offre initiale plus restreinte qu’ailleurs, les clients japonais bénéficient d’un accès exclusif à un vaste catalogue d’accessoires officiels Toyota, Modellista et TZ.

Quel kit pour un RAV4 plus sportif ?

Les amateurs d’un look dynamique se tourneront vers le Lifestyle Package, réservé à la finition Z. Ce pack mise sur une esthétique sportive avec un kit carrosserie complet Modellista, incluant un spoiler avant, des feux LED supplémentaires, des bas de caisse, un prolongateur de pare-chocs arrière, une calandre spécifique et de nouveaux coques de rétroviseurs. On peut y ajouter, en option, des jantes alliage de 20 pouces signées Modellista. À l’intérieur, le pack apporte des améliorations pratiques comme un pare-soleil quatre saisons, des solutions de rangement pour le coffre et un éclairage d’ambiance étendu.

Et pour un look plus aventurier et outdoor ?

Pour ceux qui préfèrent un style plus robuste, la finition Adventure peut recevoir l’Outdoor Package. Exit les lignes affûtées, place à des accents « trail » : une nouvelle calandre avec LEDs intégrées, des protections de caisse effet aluminium, des éventails latéraux factices et des élargisseurs d’ailes. Ce kit est complété par un déflecteur de capot et, là encore, des solutions de rangement astucieuses dans l’habitacle. Pour parfaire le tout, des jantes alliage de 18 pouces couleur Olive Mat sont proposées en option. La future version GR Sport pourrait elle aussi bénéficier de pièces spécifiques GR Parts.

Ces kits améliorent-ils les performances ?

Il faut être clair : aucun de ces packs n’apporte la moindre amélioration de performances ou de châssis. Ils sont purement esthétiques et pratiques. Sous le capot, le RAV4 japonais conserve le moteur hybride 2.5 litres développant jusqu’à 237 chevaux, une puissance similaire à celle du modèle nord-américain. Le système E-Four, avec ses modes Conduite Tout-terrain (Trail) et Neige, assure la transmission aux quatre roues. Quant à la future hybride rechargeable, ses caractéristiques restent à dévoiler ; en référence, le RAV4 Prime américain affiche 320 chevaux.

À quel prix s’offrir ce RAV4 personnalisé ?

Le RAV4 Adventure débute à 4 500 000 yens (environ 25 900 euros, sur la base de 1$ = 0.86€). La finition Z, elle, démarre à 4 900 000 yens (environ 28 200 euros). Les kits optionnels, comme souvent au Japon, ont un coût significatif. L’Outdoor Package est facturé 508 310 yens (environ 2 900 euros), tandis que le Lifestyle Package, plus complet, atteint 586 760 yens (environ 3 400 euros). Un supplément qui se paye au prix fort pour un SUV qui ne manque décidément pas de style.

