Une Ford Model A centenaire a été convertie en version électrique par un passionné

Une Ford Model A transformée en voiture électrique ? Voilà un projet fou mais réalisable, et cet automobiliste a su le prouver !

Un passionné a relevé le défi de convertir une Ford Model A de plus de 100 ans en véhicule électrique. Oui, vous avez bien lu ! Ce modèle centenaire roule désormais à l’électrique. Et le plus surprenant, c’est que sa conversion est à la portée d’un bricoleur du dimanche.

La Ford Model A passe au 100 % électrique

Ce modèle est une véritable légende des années 1920. On compte d’ailleurs près de 5 millions d’exemplaires vendus entre 1927 et 1931. Et pourtant, un passionné a osé faire entrer cette icône dans le XXIe siècle avec un moteur électrique et une prise Tesla. Pour convertir la Ford Model A en électrique, il s’est servi d’un kit « plug-and-play ». Plus précisément, celui qu’a développé Flash Drive Motors, une entreprise texane spécialisée dans ce genre de transformations.

Ce kit comprend tout le nécessaire, à commencer par un moteur NetGain Hyper 9 de 125 CV et une batterie de 25,7 kWh. À cela s’ajoutent une gestion électronique, un chargeur embarqué, et même une fausse calandre qui intègre un port de recharge. Avec ce kit de conversion en électrique, la puissance de la Ford Model A a triplé par rapport au petit bloc essence d’origine. Le plus fort, c’est que la conversion peut se faire en un week-end, sans modifier lourdement la structure du véhicule.

Un projet pour passionnés (et un peu fortunés)

L’opération a beau être simple, elle n’est pas donnée. Comptez environ 25 000 dollars (soit à peu près 22 000 euros) pour le kit complet. Et oui, avec cette somme, on a de quoi s’offrir une Tesla Model 3 d’occasion. Mais avec la Ford Model A électrique, ce n’est pas la performance ou la connectivité qui priment. C’est plutôt l’amour du style rétro, mêlé à la praticité de l’électrique.

Grâce à cette conversion, cette icône devient par ailleurs silencieuse. Elle devient aussi plus agréable à conduire et surtout prête pour affronter la ville au quotidien. Une vraie cure de jouvence pour cette mamie de l’automobile. Et entre nous, arriver au bureau avec une version électrique de la Ford Model A, c’est un sacré moyen de lancer la conversation. Après tout, on parle d’un modèle d’un modèle des années 1920 branché sur une borne Tesla !

