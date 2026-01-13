Un SUV Renault avec la griffe Alpine ? La Filante promet performances et style

Renouvelle-t-on la recette du SUV sportif ? Renault tente le coup avec une pincée de magie Alpine sur la Filante. Présentée comme une fusée sur roues, ce modèle débarque avec une promesse audacieuse : marier l’espace familial à l’âme d’une sportive.

Design coupant, moteur survolté et signature Alpine sur la calandre : ce SUV ne veut pas être comme les autres. Prêt à embarquer pour un voyage où le style double les performances ? La Filante passe la seconde.

Renault Filante : le SUV français qui veut rivaliser avec les allemands… mais pas en France !

Le projet Aurora n’est plus un secret : il prend la forme d’un imposant crossover de 4,92 mètres, qui sera lancé en mars prochain en Corée du Sud sous le nom de Renault Filante. Avec ce SUV nouveau venu, la marque au losange vise carrément le segment premium, n’hésitant pas à regarder du côté des Audi Q8 et BMW X5. Mais Renault, qui présente cette ambitieuse création comme son nouveau haut de gamme mondial, la proposera-t-elle un jour sur nos routes européennes ?

Pourquoi ce géant est-il réservé à l’étranger ?

En Europe, le haut de gamme de Renault repose aujourd’hui sur le duo Rafale et Espace. Mais la marque voit plus grand ailleurs ! Dès 2027, le SUV Renault Filante conquérira d’autres marchés comme l’Amérique du Sud et les pays du Golfe. Développée en interne sur la plateforme technique de l’Alliance, elle incarne une stratégie audacieuse : cibler les marchés où les segments D et E représentent plus de la moitié des ventes. Une façon intelligente de jouer là où la demande est forte, sans cannibaliser l’offre locale.

Quelle motorisation pour défier les premiums ?

Pour tenir tête aux allemandes, il faut une mécanique convaincante. Le SUV Renault Filante mise sur un moteur hybride E-Tech inédit de 250 chevaux, positionné habilement entre le bloc de 200 ch de l’Austral et l’hybride rechargeable de 300 ch du Rafale. Ce quatre-cylindres 1.5 litre à cycle Miller est épaulé par deux moteurs électriques, permettant selon Renault de rouler en mode 100% électrique 75% du temps en ville. Avec des émissions de CO2 annoncées à 106 g/km, elle devrait échapper au malus. Un pari technologique qui a du mordant !

Le design peut-il séduire les amateurs de standing ?

Le SUV Renault Filante marie avec audace les inspirations du Rafale, du concept Emblème et de la nouvelle Clio, notamment pour ses feux avant sans globes. Ce crossover au profil fuselé, entre break et coupé surélevé, affiche un style résolument moderne et aérodynamique. Il annonce même les futures lignes des Captur et Austral. Loin des Renault présidentielles d’antan, son objectif est clair : séduire une clientèle en quête d’élégance et de praticité.

L’intérieur est-il à la hauteur de l’ambition premium ?

C’est dans l’habitacle que la quête de standing est la plus palpable. Le poste de pilotage est dominé par un “Open R Panorama Screen” : trois écrans de 12,3 pouces côte à côte, accompagnés d’un affichage tête haute en réalité augmentée. Une installation qui n’a rien à envier aux Porsche et Mercedes. Proposée en trois finitions (Techno, Iconic et Esprit Alpine), la Filante offre cinq places spacieuses et un coffre généreux, de 633 à 2 071 litres. L’ensemble dégage une réelle ambition qualitative.

Verra-t-on un jour la Filante en France ?

Pour l’instant, assemblé à Busan en Corée du Sud, ce crossover n’est pas prévu pour l’Europe de l’Ouest. Mais Renault ne ferme pas totalement la porte. Si le succès est au rendez-vous sur les marchés ciblés, qui sait ? Peut-être qu’un jour, cette française au look de star internationale viendra titiller les premiums allemandes jusque sur leur propre terrain. En attendant, elle prouve que Renault a encore de belles cartes à jouer sur la scène mondiale.

