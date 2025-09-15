Découvrez le Jaecoo J6 : Le SUV abordable de Chery qui veut s’imposer en Europe

Prêt à secouer le marché européen des SUV, le Jaecoo J6, le nouveau venu malicieux signé Chery. Avec son look de petit aventurier urbain et son prix attractif, il débarque pour bousculer les conventions.

Électrique, surprenant et plein de caractère, le J6 n’a pas froid aux yeux. Accrochez-vous, la concurrence va devoir serrer les rangs !

Le Jaecoo J6 : Un SUV électrique au caractère bien trempé

À première vue, le Jaecoo J6 semble tout droit sorti d’un reportage d’aventure. Boxy, robuste, avec des airs de Jeep Wrangler électrique, ce SUV chinois ne passe pas inaperçu. Pourtant, derrière son look d’explorateur se cache une personnalité bien plus complexe — et parfois surprenante. Si BYD incarne la fiabilité tranquille, Jaecoo mise résolument sur le caractère, quitte à brouiller les pistes entre le vrai 4×4 et le city-slicker malicieux.

Un look d’aventurier des villes

Le J6 ne manque pas de panache. Son design anguleux et ses détails inspirés du iCar 03 de Chery — comme les motifs en « i » sur les phares ou la porte de coffre à ouverture frigo — lui donnent une identité unique. Dans la rue, il attire les regards et suscite la curiosité, comme en témoigne ce voisin intrigué, penché à la vitre comme s’il inspectait un vaisseau spatial. Même immobile, le J6 a quelque chose à raconter.

Une auto qui en jette, mais pas trop

Par contre, sa vraie surprise réside sous le capot : avec ses deux moteurs et 279 chevaux, il démarre comme une hot hatch, capable de taquiner une Golf GTI. Pourtant, il ne faut pas s’y tromper, malgré ses accélérations punchy, la suspension ferme et la direction imprécise rappellent qu’on est loin de l’agilité d’un sportif. Sur autoroute, le bruit du vent s’invite même dans l’habitacle. Donc elle n’est pas parfaite

Un intérieur cosy

À l’intérieur, le J6 surprend : la qualité des matériaux digne d’une BMW, éclairage d’ambiance qui respire ou danse sur la musique, et toit panoramique qui inonde l’espace de lumière. Côté pratique, le coffre de 450 litres ( extensible à 1 238 L ) et les quatre crochets pour sacs plastiques sont bien pensés, même si la porte « frigo » exige de la place pour s’ouvrir. Et qui n’a jamais rêvé d’un mode sieste intégré, avec siège incliné, store fermé et bruits de vagues ?

L’écran qui fait tousser d’étonnement

Hélas, tout n’est pas intuitif. L’interface numérique, bien que dotée d’un écran géant, s’avère souvent déroutante. Les boutons virtuels non étiquetés, les menus enfouis et les mystérieuses fonctions — « Frups Des » — rappellent que même les meilleures idées ont besoin d’une traduction claire. Contrôler la climatisation relève parfois du parcours du combattant.

Autonomie : un compagnon qui fait rêver

Enfin, avec une autonomie réelle d’environ 340 km, le J6 se montre honnête. Sa batterie LFP supporte les recharges à 100 % sans stress. Alors, est-ce un vrai baroudeur ? Probablement pas. Mais avec son look d’aventurier, son cœur sportif et son caractère attachant, il permet à chacun d’incarner — ne serait-ce que le temps d’un trajet — l’explorateur qu’il rêve d’être.

