Un réalisateur de film iconique reproche à Tesla d’avoir copié ses modèles

Alex Proyas, le réalisateur du film culte « I, Robot », s’est récemment exprimé sur les réseaux sociaux. Selon lui, plus d’une voiture électrique de Tesla serait une copie de ses créations. La controverse a rapidement pris de l’ampleur. Elle a suscité un débat passionné sur la frontière entre inspiration et plagiat dans le monde du design automobile.

Tesla copie sur la voiture électrique d’Alex Proyas ?

Proyas a souligné des ressemblances frappantes entre les modèles récents de Tesla et les véhicules futuristes de son film sorti en 2004. Parmi ceux qu’il a cités, on compte le robot humanoïde Optimus, le Cybercab et le Robovan. Dans un message sur X, il a même demandé à Elon Musk, avec humour, s’il pouvait récupérer ses dessins.

Ces déclarations ont déclenché une tempête sur Internet. De nombreux internautes s’interrogent sur la possibilité que les voitures électriques de Tesla seraient des copies de ces idées développées des années auparavant. Le Tesla Robovan, par exemple, évoque sans ambages les véhicules autonomes que l’on voit dans le film « I, Robot ». Ceci laisse planer un doute sur l’originalité de ces designs.

S’agit-il d’inspirations ou de simples coïncidences ?

Un autre point de friction concerne la voiture électrique Tesla Cybercab. Il semble également tirer des éléments du concept Audi RSQ, véhicule emblématique du film. Ce dernier, imaginé pour représenter l’automobile de 2035, partage des caractéristiques visuelles distinctes avec le Cybercab. C’est notamment le cas au niveau des roues en forme de couvercle et des portes papillon.

Bien que le RSQ ne soit pas une voiture électrique, cette similitude laisse croire que Tesla a copié sur ce modèle. Cela soulève des questions sur la créativité de l’entreprise et l’influence de l’univers cinématographique sur l’innovation automobile. Des membres de l’équipe de Proyas, comme Matt Granger, ont également fait entendre leur mécontentement. Ils ont qualifié le manque de créativité d’Elon Musk de « f*** you » sur les réseaux sociaux. Ces réactions attestent d’un mécontentement palpable au sein de l’équipe d’origine.

