Ce géant de voiture électrique en Chine dévoile LE rival ultime du Tesla Model Y !

L’entreprise chinoise BYD présente sa toute nouvelle voiture électrique, la Sealion 7. Révélé au Mondial de l’Automobile à Paris, ce modèle vise à rivaliser directement avec le très prisé Model Y de Tesla. Avec son design audacieux et ses performances prometteuses, ce véhicule promet de redéfinir les standards du segment des crossovers électriques.

BYD dévoile une voiture électrique captivante et robuste

Long de 4,83 m, la nouvelle voiture électrique de BYD attire les regards grâce à un mélange harmonieux de lignes élégantes et de caractéristiques robustes. Son esthétique s’inspire de l’automobile Seal, ce qui fait qu’il intègre des éléments caractéristiques des SUV. L’éclairage signature, avec des phares profilés, et le profil dynamique accentuent son allure moderne. Les passages de roues à contours nets, accentués par des composants en plastique brut, renforcent son caractère aventureux.

À l’intérieur, BYD a donné à cette voiture électrique une ambiance high-tech. Le constructeur a aussi doté le modèle Sealion 7 d’un tableau de bord épuré et d’un écran pivotant de 39,6 cm. Ces éléments créent une atmosphère futuriste. Inspiré par “la fluidité et la vitesse des voiliers”, l’habitacle offre un confort optimal, en particulier aux places arrière. Les passagers y bénéficient d’un espace généreux. En outre, cette voiture électrique signée BYD privilégie le confort pour cinq occupants au lieu de sept.

Une auto avec des performances à la hauteur des attentes

En matière de performances, l’auto Sealion 7 s’appuie sur une plateforme baptisée e-Platform 3.0, qui a déjà fait ses preuves. Bien que les détails techniques restent partiellement divulgués, certaines spécifications sont prometteuses. Avec une batterie de capacité 91,3 kWh, le véhicule offre une autonomie qui s’élève à 600 km à peu près. Cela le place parmi les leaders de sa catégorie. Sa vitesse maximale de 215 km/h le positionne également comme un concurrent sérieux pour les SUV électriques haut de gamme.

Quid du prix de cette voiture électrique que BYD vient de dévoiler ? En fait, le tarif exact pour le marché en France reste encore indéfini. Par contre, sa réputation pour ses prix compétitifs laisse présager une offre attrayante face au Model Y Juniper de Tesla. Les commandes devraient bientôt s’ouvrir. Ceci révèle la confiance de BYD pour rivaliser sur le marché européen que des acteurs locaux ainsi que Tesla dominent toujours actuellement.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.