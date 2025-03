Un acteur, deux rôles : une tendance qui explose à Hollywood

Les acteurs se dédoublent sur grand écran comme jamais auparavant. Robert Pattinson, Michael B. Jordan et Robert De Niro incarnent plusieurs personnages dans leurs nouveaux films.

Cette tendance ne se limite pas au cinéma : Netflix et Prime Video prévoient aussi des séries mettant en scène des acteurs jouant leurs propres clones ou jumeaux.

Longtemps utilisé pour la comédie, le double rôle a marqué des films comme Jack et Jill avec Adam Sandler ou Le Professeur Foldingue d’Eddie Murphy. Pourtant, certaines œuvres ont donné à cette technique une dimension dramatique, comme The Prestige ou Legend. Cette année, Hollywood mise davantage sur des doubles rôles sérieux et spectaculaires.

Les grands studios exploitent cette tendance à fond. Bong Joon-ho, réalisateur de Mickey 17, met en scène deux clones de Robert Pattinson dans un univers de science-fiction. Michael B. Jordan incarne deux personnages dans le thriller surnaturel Sinners, tandis que De Niro joue plusieurs versions de lui-même dans The Alto Knights.

Le genre horrifique et le thriller ne sont pas en reste. Theo James affronte son double dans The Monkey, un film d’horreur sanglant. Zac Efron, quant à lui, joue le rôle d’un harceleur et de sa propre victime dans le thriller Famous. En fin d’année, Elle Fanning incarnera des sœurs jumelles dans un nouvel opus de Predator.

Des technologies qui rendent le double rôle plus crédible

L’évolution des effets spéciaux a facilité cette multiplication des doubles rôles. Daniel Harrington, expert en effets visuels, explique que les réalisateurs utilisent des techniques comme l’écran partagé, le contrôle de mouvement et les deepfakes. « Les effets numériques sont plus sophistiqués que jamais, mais ils nécessitent toujours une préparation minutieuse sur le plateau », précise-t-il.

Le concept du double rôle ne date pas d’hier. En 1898, Georges Méliès expérimentait déjà cette technique. En 1917, William Farnum jouait deux personnages dans Le Conte de deux villes, tandis que Mary Pickford utilisait l’écran partagé dans Stella Maris. Aujourd’hui, des productions comme The Alto Knights emploient encore des techniques similaires pour doubler un acteur dans une même scène.

Depuis les années 1980, le VistaGlide, un système de caméra à mouvement contrôlé, a facilité l’intégration des doubles rôles. Retour vers le futur II en fut un des premiers utilisateurs. Aujourd’hui, les studios combinent cette approche avec l’intelligence artificielle et les deepfakes pour des résultats toujours plus réalistes.

Le deepfake permet d’intégrer le visage d’un acteur sur celui d’un doublure. Robert Pattinson, dans Mickey 17, profite de cette technologie. Mais pour Theo Jones, superviseur d’effets visuels, cette technique n’est pas encore parfaite : « Il faut encore une ressemblance physique avec l’acteur d’origine ».

Une tendance qui gagne aussi les séries

Les séries adoptent aussi cette mode. Jamie Dornan joue des jumeaux dans The Undertow, tandis que Malachi Kirby incarne le héros de Anansi Boys sur Prime Video. Cynthia Erivo, elle, ira encore plus loin en interprétant six personnages identiques dans la série Poker Face.

Les doubles rôles permettent aux acteurs de repousser leurs limites et aux réalisateurs d’explorer de nouvelles possibilités visuelles. Avec des technologies toujours plus performantes, ce phénomène ne fait que commencer. Le public, lui, devra s’habituer à voir double au cinéma.

