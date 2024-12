Les stars de « Mon beau-père et moi » reviennent pour un quatrième volet

Après une absence de plusieurs années, « Mon beau-père et moi » pourrait bien faire son grand retour. Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner et Teri Polo sont actuellement en pourparlers pour reprendre leurs rôles emblématiques.

Selon notre source, la franchise comique s’apprête à entamer un quatrième volet, toujours sous l’égide de Universal. Le retour de ce quatuor d’acteurs emblématiques ravira sûrement les fans de la saga.

Ce nouveau film marquerait la suite d’une franchise ultra-rentable. Il convient de noter que les trois premiers volets ont rapporté plus de 1,13 milliard de dollars au box-office mondial. Avec un tel succès commercial, il n’est pas surprenant que Hollywood cherche à capitaliser sur cette série.

Une saga qui ne cesse de rapporter

Depuis « Mon beau-père et moi » en 2000, les films ont captivé les spectateurs avec l’humour décalé de Ben Stiller, l’aura de Robert De Niro et les interactions familiales tendues. Après « Mon beau-père, mes parents et moi » (2004) et La petite famille (2010), l’annonce d’un quatrième film ravive les souvenirs des moments cultes des précédents épisodes. Owen Wilson, Barbra Streisand et Dustin Hoffman étaient également au casting des films précédents.

Le réalisateur et scénariste John Hamburg, qui a déjà écrit les trois premiers films, est de retour pour cette nouvelle aventure. Selon les informations, il devrait s’atteler à la rédaction du scénario. Il faut s’attendre à une continuité dans les thèmes familiaux comiques et les malentendus. Ce sont les ingrédients clés de la saga. Cependant, pour l’instant, les détails du scénario restent secrets.

Les stars se lancent dans la production

Une des particularités de ce retour est que Ben Stiller et Robert De Niro ne se contenteront pas de jouer. Les deux acteurs produiront également le film, chacun via leurs propres sociétés de production. De Niro, un acteur légendaire, s’est largement diversifié ces dernières années, tout comme Stiller, qui a gagné en notoriété dans la réalisation de films à succès. Ce n’est pas une première pour les deux stars qui avaient déjà participé à la production de « La petite famille ».

De plus, Jay Roach, réalisateur des premiers films, devrait également être impliqué dans ce nouveau volet. Mais pour le moment, aucun réalisateur n’est encore officiellement confirmé. L’attente autour de ce projet est déjà énorme. D’autant plus que la franchise reste l’une des plus rentables de la comédie américaine.

Pourquoi Hollywood continue de miser sur les franchises ?

En dépit des critiques sur l’overdose de suites et de remakes à Hollywood, les producteurs continuent d’exploiter les franchises à succès. Le retour de « Mon beau-père et moi » s’inscrit dans cette logique, car les studios parient sur des valeurs sûres pour assurer leur rentabilité. Si les acteurs ont évolué et leurs carrières aussi, la soif d’Hollywood pour les franchises existantes semble inextinguible.

Ainsi, bien que ce retour ne soit pas une surprise dans le monde du cinéma moderne, il reste un événement. Les fans des premiers films peuvent se réjouir : l’humour familial et les situations gênantes à souhait ne devraient pas manquer. Le quatrième « Mon beau-père et moi » est déjà en bonne voie pour battre des records de fréquentation au box-office.

Au passage, voici une sélection des meilleurs films à regarder sur Netflix en décembre 2024.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn