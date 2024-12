Ces 10 acteurs célèbres ont commencé en arrière-plan, découvrez où !

Certains des plus grands noms du cinéma et de la télévision ont commencé par de petites apparitions. Avant la gloire, ces acteurs ont tous été des figurants dans des films et séries cultes.

Le show-business est un univers impitoyable où chaque acteur débute quelque part. Avant de décrocher des rôles majeurs, beaucoup d’entre eux ont dû accepter de petits rôles secondaires, voire des apparitions en figurants. Ces moments de carrière, généralement oubliés, révèlent le chemin ardu que parcourent certains des plus grands noms du cinéma et de la télévision.

Voici dix acteurs célèbres que vous n’avez peut-être pas remarqués dans des rôles mineurs avant qu’ils ne deviennent des stars.

Meghan Markle, de figurante à duchesse

Avant de devenir la duchesse de Sussex, Meghan Markle avait un parcours bien différent. Dans les années 2000, elle a fait des apparitions dans des séries télévisées, dont 90210. Son rôle était minime, mais il marquait ses premiers pas dans l’industrie du divertissement. Meghan n’était alors qu’une jeune actrice en quête d’opportunités dans un milieu très concurrentiel.

Loin d’être la figure publique qu’elle est devenue, Meghan Markle apparaissait dans l’ombre. Mais chaque petite apparition l’a aidée à se faire connaître. Sa carrière a pris un tournant lorsqu’elle a décroché un rôle majeur dans Suits, avant de devenir mondialement célèbre pour son mariage avec le prince Harry. Un exemple parfait du fait que tout acteur, même une duchesse, commence en bas de l’échelle.

Bradley Cooper, un acteur qui a su percer

Bradley Cooper est aujourd’hui une figure incontournable d’Hollywood. Mais ses premiers pas dans l’industrie étaient bien plus modestes. Dans son début de carrière, Cooper a joué dans de nombreux films à petit budget et a même fait une apparition en figurant dans le film Wet Hot American Summer (2001). Un rôle qui ne le destinait pas encore à la gloire, mais qui a fait partie de ses premières expériences sur grand écran.

Ce rôle secondaire n’a pas empêché Bradley Cooper de continuer à travailler dur. Il a enchaîné les rôles plus importants, notamment dans des films comme The Hangover et American Sniper. Après, il a reçu une nomination aux Oscars. Il est la preuve vivante que chaque petit rôle peut être une étape essentielle pour devenir une star.

Jennifer Aniston, avant Friends

Jennifer Aniston est aujourd’hui synonyme de succès grâce à son rôle iconique dans Friends. Cependant, avant d’obtenir ce rôle qui allait changer sa vie, Aniston a fait des apparitions dans des séries télévisées où ses rôles étaient bien plus modestes. L’un de ses premiers rôles marquants fut dans la série Molloy (1990). Il s’agit d’un show qui ne connaît pas le même succès que Friends mais où elle a commencé à se faire connaître.

Elle a également eu des rôles dans des séries comme The Edge et Ferris Bueller, sans jamais réellement attirer l’attention des grands producteurs. Cela a changé avec son rôle de Rachel Green, un personnage qui a fait d’elle l’une des actrices les plus populaires de sa génération. Jennifer Aniston nous rappelle qu’il faut parfois plusieurs petits rôles avant de décrocher celui qui fait tout changer.

Johnny Depp, un début discret avant le grand saut

Johnny Depp est aujourd’hui reconnu comme un acteur emblématique de films à succès comme Pirates des Caraïbes. Cependant, dans ses débuts, il a accepté des rôles loin des projecteurs. Avant de devenir un héros de l’écran, Depp est apparu dans des séries comme 21 Jump Street (1987), où il jouait un rôle secondaire, presque un figurant dans certaines scènes. Mais ce petit rôle a lancé sa carrière.

C’est après avoir enchaîné des rôles moins visibles que Johnny Depp a été remarqué par les grandes productions. Son rôle dans Edward aux mains d’argent (1990) a été un tournant majeur. Aujourd’hui, Depp est l’un des acteurs les plus célèbres.

Brad Pitt, des débuts modestes avant la gloire

Avant de devenir une icône du cinéma mondial, Brad Pitt a eu des débuts discrets. Dans les années 80, il a accepté de petits rôles dans des séries télévisées, comme Dallas et The Dark Side of the Sun. Ces apparitions furtives lui ont permis de gagner en expérience tout en attendant le rôle qui le propulserait sous les projecteurs.

Son grand tournant arriva avec son rôle dans Thelma et Louise (1991), où il jouait un jeune homme séduisant. Cette performance fut remarquée et la carrière de Brad Pitt explosa alors. Bien qu’il ait commencé par de simples rôles, il est aujourd’hui l’un des acteurs les plus bankables de Hollywood.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio est un autre acteur qui a dû faire ses preuves avant d’obtenir des rôles majeurs. Dans les années 90, il a débuté sa carrière dans des séries télévisées comme Parenthood et Santa Barbara, avant d’obtenir des rôles plus intéressants au cinéma. Ces apparitions étaient loin de le prédestiner à la célébrité mondiale qu’il connaît aujourd’hui.

Cependant, DiCaprio ne s’est pas laissé décourager par des rôles secondaires. Son talent a été reconnu dans Romeo et Juliette (1996) de Baz Luhrmann, avant d’obtenir son rôle légendaire dans Titanic (1997). Aujourd’hui, il est un acteur oscarisé et un symbole du cinéma américain.

Sandra Bullock

Sandra Bullock est aujourd’hui une vedette de films à succès comme Gravity et The Blind Side. Elle a fait une apparition dans le film Demolition Man (1993) aux côtés de Sylvester Stallone, un rôle qui ne l’a pas immédiatement mise sous les feux des projecteurs.

Ce n’est qu’avec son rôle dans Speed (1994) qu’elle a vraiment démarré sa carrière. Grâce à sa persévérance et son charisme, Sandra Bullock est devenue l’une des actrices les plus respectées de Hollywood.

Tom Cruise, avant de dominer le box-office

Tom Cruise, une figure incontournable de l’industrie du cinéma, a aussi commencé modestement. Dans ses premières années, il a fait des apparitions dans des séries télévisées et des films où il n’était pas encore l’icône qu’il est aujourd’hui. Dans le film Endless Love (1981), il faisait partie de l’ensemble sans être au centre de l’histoire.

Cependant, son talent a rapidement été remarqué. Il a obtenu des rôles plus importants dans des films comme Top Gun (1986). Aujourd’hui, Tom Cruise est une star planétaire. Cela prouve que le travail acharné dans des rôles moins prestigieux peut mener à des succès colossaux.

Charlize Theron

Charlize Theron est aujourd’hui l’une des actrices les plus respectées à Hollywood, mais son parcours a commencé humblement. Avant de décrocher des rôles majeurs dans des films comme Mad Max: Fury Road et Monster, elle a accepté des rôles secondaires dans des films comme 2 Days in the Valley (1996). Ces petits rôles lui ont permis d’acquérir de l’expérience.

Sa percée est arrivée en 2003 avec le rôle dramatique dans Monster, où elle a été récompensée d’un Oscar.

Chris Pratt, un acteur avant tout un homme de comédie

Chris Pratt est aujourd’hui connu pour ses rôles dans Guardians of the Galaxy et Jurassic World. Cependant, avant de devenir un héros du box-office, Pratt a joué dans de petites productions et séries. Il a fait ses débuts dans des séries comme Parks and Recreation, où son rôle était minime avant qu’il ne devienne un personnage principal.

Le talent de Chris Pratt s’est révélé à travers des rôles secondaires, avant de briller dans des films à succès. Il fait partie des acteurs qui montrent qu’il faut parfois un long chemin pour arriver au sommet.

Emma Stone

Emma Stone est aujourd’hui l’une des actrices les plus talentueuses d’Hollywood. Elle a été figurante dans plusieurs productions télévisées avant d’obtenir des rôles plus conséquents. Elle a notamment fait une apparition dans Superbad (2007), où son talent a rapidement attiré l’attention des producteurs.

Emma Stone a ensuite enchaîné les succès avec des films comme La La Land (2016), pour lequel elle a remporté un Oscar.

L’une des leçons tirées de ces parcours est la persévérance. Des stars comme Bradley Cooper, Jennifer Aniston et Johnny Depp ont tous commencé leur carrière en acceptant des rôles de figurants. Ces petites apparitions dans des films ou séries leur ont permis de se faire connaître, avant de décrocher des rôles majeurs.

« Les rôles mineurs sont souvent les tremplins des carrières les plus brillantes », conclut un analyste de l’industrie du cinéma.

