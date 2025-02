Saint-Valentin : 5 films d’horreur romantiques qui font frissonner

Vous êtes actuellement en quête d’un film d’horreur romantique à regarder en couple ou en solo pour la Saint-Valentin ? Ce genre est effectivement parfait pour ceux qui cherchent à mélanger émotion et tension. Voici cinq longs-métrages à ne pas manquer pour bien frissonner. Nous avons aussi une liste de films à regarder pour les célibataires !

Dracula, le film d’horreur romantique par excellence pour la Saint-Valentin

Le film Dracula (1979) est un excellent mélange de romance et d’horreur. Les deux genres se rencontrent dans une version séduisante du classique de Bram Stoker. L’histoire présente un Dracula charismatique (Frank Langella) ainsi qu’une Mina prise dans une passion fatale. L’atmosphère gothique et les touches de séduction rendent cette adaptation mémorable, où l’amour et la terreur s’entrelacent.

Recherchez-vous un film d’horreur romantique un peu atypique à regarder le jour de la Saint-Valentin ? Bride of Chucky, qui raconte l’histoire d’amour décalée entre deux poupées meurtrières, pourrait donc vous plaire. Chucky et Tiffany se lancent dans un road trip sanglant, avec beaucoup d’humour noir. Ce film combine horreur et romance de manière originale, et sa bande-son des années 90 est un véritable bonus. La franchisse compte aussi d’autres films, dont un qui fait partie des meilleurs films d’horreur.

Underworld, le choix idéal pour un peu plus de violence !

Ce film d’horreur romantique contient également de l’action et vous plonge dans une guerre entre vampires et loups-garous. Selene, une vampire guerrière, tombe amoureuse de Michael, un homme transformé en hybride. Leur histoire d’amour interdit ajoute de la profondeur au film. Avec des scènes d’action intenses et une atmosphère sombre, Underworld est parfait si vous cherchez une romance violente, mais émouvante.

Crimson Peak, un autre film d’horreur romantique pour la Saint-Valentin

Crimson Peak de Guillermo del Toro est un film gothique où l’amour se mêle au surnaturel. Edith, une jeune écrivaine, tombe amoureuse de Thomas (Tom Hiddleston), un homme mystérieux, dans une maison hantée. L’histoire d’amour est magnifiquement imprégnée de fantômes et de secrets. Le film explore la romance après la mort, avec des décors sombres ainsi que des images qui restent gravées dans la mémoire.

Lisa Frankenstein, si vous êtes un fan des comédies horrifiques

Le film d’horreur romantique Lisa Frankenstein est aussi un des meilleurs choix pour cette Saint-Valentin. C’est en fait une comédie horrifique qui se déroule dans l’univers des années 80. Lisa, une adolescente fascinée par la mort, ressuscite un jeune homme à partir d’un cadavre. Le film est coloré et plein d’humour. Il raconte une romance étrange mais sincère. C’est d’ailleurs un hommage à l’horreur des années 80 avec une touche de romantisme macabre.

