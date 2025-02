Célibataire ? Voici le guide ultime des films à savourer en solo pour la Saint Valentin

Même en étant célibataire, on peut très bien profiter d’un bon film le jour de la Saint Valentin ! C’est d’ailleurs l’occasion parfaite pour se détendre et se recentrer avec des films captivants. Voici une sélection de 7 films qui vous feront réfléchir, rire et oublier le stress de la journée, quelle que soit votre situation amoureuse.

La Vérité, un film pour les célibataires durant la Saint Valentin

Ce thriller psychologique est un chef-d’œuvre de Henri Georges-Clouzot. Il met en scène Brigitte Bardot, qui incarne une femme jugée pour le meurtre de son amant. Le film dévoile les dessous d’un procès où la victime et le coupable sont mis à nu. Il soulève des questions sur la culpabilité, la moralité et les relations humaines. En même temps, il offre une vision crue des passions humaines. Ce film est idéal pour les célibataires, car il déconstruit l’idée de l’amour idéalisé en exposant les déceptions et les trahisons.

Princesse Mononoké, un chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki

Ce film d’Hayao Miyazaki est idéal si vous cherchez de quoi vous occuper cette Saint Valentin. Il vous plonge dans une histoire de lutte entre la nature et l’humanité. San, la Princesse Mononoké, élevée par des loups, décide de défendre la forêt contre les hommes. Elle fait ce choix malgré la relation complexe qu’elle développe avec Ashitaka, un jeune homme. Loin des histoires d’amour classiques, ce film explore la responsabilité et les choix difficiles. Il propose aussi un regard sur les liens invisibles qui unissent les êtres.

Regardez également Les Noces Funèbres de Tim Burton

Avec Tim Burton aux commandes, ce film d’animation en stop-motion est aussi parfait pour les célibataires lors de la Saint Valentin. Il raconte l’histoire de Victor, un jeune homme qui se retrouve accidentellement fiancé à Emily, une âme errante. L’originalité du film réside dans le contraste entre le monde sombre des vivants et celui lumineux des morts. La romance naissante entre Victor et Emily vous rappelle que l’amour transcende la mort. Le long-métrage aborde aussi des thèmes de solitude et de quête d’amour véritable.

Stoker, un autre film pour les célibataires à la Saint Valentin

Un thriller psychologique intense, Stoker est une œuvre de Park Chan-Wook. Il met en scène India Stoker, une jeune fille qui découvre des secrets inquiétants sur sa famille après le décès de son père. Entre ses relations avec son oncle mystérieux et sa mère glaciale, ce film est une exploration de l’émancipation féminine et de la découverte de soi. Avec des éléments de suspense ainsi que de tension, le film propose un regard unique sur les relations familiales et les émotions refoulées.

Gone Girl, un long-métrage signé David Fincher

Voilà un autre film que tout célibataire peut visionner le jour de la Saint Valentin, car il déconstruit l’idée du mariage parfait. Basé sur le roman de Gillian Flynn, cette production de David Fincher suit l’histoire de Nick et Amy. C’est un couple dont les apparences de bonheur cachent des secrets sombres. Le film soulève des questions sur l’authenticité des relations et les attentes sociétales. Il met en scène un personnage féminin complexe aussi complexe qu’ambigu et montre l’amour sous un angle sombre et intrigant.

La La Land, également un film parfait pour la Saint Valentin

Ce film musical de Damien Chazelle est un mélange de rêve et de réalité. Il met en scène Mia (Emma Stone) et Sebastian (Ryan Gosling), deux artistes à Los Angeles. L’histoire d’amour entre les deux personnages ne se termine malheureusement pas comme prévu. Cela dit, La La Land offre une réflexion poignante sur les choix de vie et la poursuite des rêves personnels. Je vous conseille ce long-métrage pour une soirée Saint-Valentin, car il prouve que même une séparation peut être belle et pleine de sens.

Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig

Pourquoi ce film pourrait plaire aux célibataires le jour de la Saint Valentin? Et bien, dans ce chef-d’œuvre, les histoires d’amour sont secondaires par rapport à la vie de quatre sœurs. Chacune évolue selon ses propres valeurs et aspirations, et le film aborde les relations sentimentales avec subtilité. Jo March (Saoirse Ronan) incarne une héroïne indépendante qui privilégie son ambition personnelle. Ce film vous rappellera qu’on vit l’amour de diverses façons. On y retrouve par ailleurs le talentueux Timothée Chalamet !

