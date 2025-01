Bong Joon-Ho et Robert Pattinson réunis pour Mickey 17 : ça promet !

Mickey 17, qui sort en mars, est l’un des films les plus attendus de 2025. Avec son concept intrigant, un réalisateur de renom et un casting impressionnant, il s’annonce déjà comme un événement majeur. La sortie approche et, d’ailleurs, si vous ne l’avez pas encore vu, la deuxième bande-annonce est déjà en ligne. Elle semble à la hauteur des attentes !

Un film avec un concept unique et un réalisateur acclamé

Mickey 17 est adapté du roman Mickey7 d’Edward Ashton. Le personnage principal, Mickey, se fait envoyer dans des missions sans retour. Chaque fois qu’il meurt, un nouveau corps renaît avec ses souvenirs. La vision de Bong Joon-Ho, le réalisateur de Parasite, renforce ce concept original de « morts et réincarnations ». Son mélange unique d’action, de satire sociale et d’humour noir promet une adaptation captivante et surprenante.

Robert Pattinson incarne le personnage principal dans Mickey 17. Tout porte à croire que les nombreuses morts de Mickey seront l’un des points forts du récit. La modification du titre (qui était Mickey7 au départ) laisse présager plusieurs mises à mort spectaculaires et amusantes tout au long de l’histoire.

Un casting de rêve et une production de qualité pour Mickey 17

Le casting du film est, par ailleurs, un autre de ses atouts. Robert Pattinson, après ses rôles dans Twilight et The Batman, interprète le rôle principal avec intensité. À ses côtés, des acteurs comme Mark Ruffalo, Naomie Ackie ainsi que Steven Yeun complètent l’équipe. Une telle équipe nous promet certainement des performances exceptionnelles.

Mickey 17 mélange science-fiction, action et humour noir et, en même temps, offre une réflexion sur la condition humaine. L’adaptation pourrait également marquer le début d’une série de films basés sur l’univers d’Edward Ashton. En attendant sa sortie le 5 mars 2025, je vous recommande de lire le roman Mickey7. Ce sera une excellente manière de plonger dans cet univers fascinant et de vous familiariser dès maintenant avec l’histoire !

