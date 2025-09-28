UFC Fight Night Ulberg VS Reyes : tous les combats en direct et sans abonnement

Carlos Ulberg marche sur l’UFC, Dominick Reyes tente de survivre. Le “Black Jag”, en pleine ascension, affronte un ancien prétendant au titre aujourd’hui sur le fil du rasoir. Perth sera le théâtre d’un choc brutal : ascension confirmée ou chute définitive. Pas de place pour l’entre-deux. Voici comment regarder l’UFC Fight Night : Ulberg vs. Reyes en direct et sans payer un centime.



UFC Fight Night : Ulberg vs. Reyes : où voir le combat en streaming gratuit ? Deux styles, deux forces, un seul vainqueur. Ulberg affronte Reyes dans un duel qui s’annonce incandescent. C’est le genre de combat qui ne laisse aucune place à l’erreur, où la moindre ouverture peut décider du sort de la soirée. Et la meilleure nouvelle ? Vous pouvez vivre chaque instant gratuitement, sans abonnement et en direct, depuis n’importe où. Voici comment faire :

Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

La scène est plantée : RAC Arena, Perth. D’un côté, Carlos Ulberg, 13-1, machine huilée de City Kickboxing, qui collectionne les victoires avec une régularité clinique. Il frappe plus, il frappe mieux et il n’a pas encore montré de fissure.

De l’autre, Dominick Reyes, le “Devastator” autrefois si proche de détrôner Jon Jones, aujourd’hui miné par une série de défaites et un menton qui n’inspire plus la terreur. Même gabarit, même allonge, mais pas la même dynamique : Ulberg fonce vers le titre, Reyes s’accroche pour ne pas disparaître. Ce combat, c’est la collision entre un prédateur affamé et une proie qui cherche désespérément à prouver qu’elle n’est pas déjà morte.

Le public australien ne verra pas une guerre équilibrée, mais un test de vérité : Reyes peut-il encore tenir face à un prédateur à son apogée, ou va-t-il s’éteindre sous les coups chirurgicaux d’Ulberg ?

Ulberg vs Reyes : l’ascension d’un prédateur, la chute d’un ancien roi

Les chiffres parlent avant même que la cage se ferme. Ulberg envoie 6,7 frappes significatives par minute, avec 55,9% de précision, soit presque une frappe propre toutes les dix secondes. Son temps moyen dans l’octogone est court : il termine vite, il termine fort. À 34 ans, il arrive en pleine maturité physique et mentale, porté par cinq victoires de rang, la plupart avant la limite. Son jeu ? Un striking discipliné, presque chirurgical, avec une défense qui frustre et une puissance qui endort.

Dominick Reyes, lui, affiche encore des stats respectables : 5,5 frappes par minute à 56 % de précision. Mais l’arithmétique ne dit pas tout. Quatre défaites sur ses cinq derniers combats, dont des KO brutaux face à Procházka, Błachowicz et Spann. Chaque revers a entamé non seulement sa cote, mais aussi sa confiance. Son menton a fissuré, son rythme a ralenti, et sa lucidité sous pression n’est plus ce qu’elle était.

L’enjeu est clair : Ulberg veut se hisser dans le top 3, prendre un ticket pour une éliminatoire vers le titre. Reyes, lui, se bat pour ne pas devenir un “gatekeeper” oublié, celui qu’on bat avant de passer aux choses sérieuses. Le contraste est violent : l’un monte, l’autre décline. Le problème, c’est que face à un prédateur qui avance sans trembler, l’hésitation se paie au prix fort.

Notre pronostic ? Ulberg par KO au 2e round. Trop précis, trop frais, trop affamé. Reyes n’a plus le coffre pour encaisser.

Où regarder Ulberg vs. Reyes gratuitement et en qualité premium ?

Le 28 septembre 2025, l’UFC Fight Night prend place à la RAC Arena de Perth, en Australie, avec un affrontement qui promet de secouer la cage : Carlos Ulberg contre Dominick Reyes. Deux styles, deux trajectoires, deux façons de faire vibrer une arène entière. Ulberg, précis comme une lame affûtée, impose son rythme avec un striking discipliné et une présence glaciale. Reyes, explosif et imprévisible, avance comme une tempête, capable de retourner un combat en un instant. Tout oppose leur approche : le calcul chirurgical d’Ulberg contre l’instinct guerrier de Reyes.

Pour vivre ce choc au plus près, inutile de chercher des liens douteux : Canal Goat offre un streaming gratuit en HD et même en Ultra HD. La qualité d’image est limpide, chaque coup porté résonne avec une clarté qui fait presque vibrer l’écran. La fluidité de la diffusion efface toute barrière entre vous et l’octogone, sans lags ni coupures. L’interface, simple et épurée, vous plonge directement dans l’action, sans pubs intrusives pour briser la tension.

Derrière l’écran, on ressent la même montée d’adrénaline que dans la salle. Les pas lourds qui résonnent sur le sol, le souffle court des combattants, la sueur qui vole après chaque échange : tout est là. La caméra vous colle à la cage, vous fait vivre chaque mouvement, chaque instant où le silence peut se transformer en explosion de cris.

Si la diffusion est géobloquée dans votre région, la solution est simple et sécurisée : un VPN pour le streaming comme NordVPN vous permet d’accéder au combat sans tracas, en quelques clics seulement. Gratuit, immersif et accessible : regarder UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes sur Canal Goat, c’est être au bord de la cage sans quitter son salon.



FAQ – UFC Fight Night : Ulberg vs. Reyes

Où et quand a lieu l’événement ?

L’UFC Fight Night : Ulberg vs. Reyes se déroulera le dimanche 28 septembre 2025 à la RAC Arena de Perth, en Australie.

À quelle heure commencent les combats en France ?

La carte préliminaire débutera à 01h00 du matin et le main event commencera à 04h00 du matin, heure française.

Quelle est la programmation complète de la carte principale ?

Carlos Ulberg (Nouvelle-Zélande) VS Dominick Reyes (USA) : poids lourds-légers

Junior Tafa (Australie) VS Ibo Aslan (Turquie) : poids lourds-légers

Jack Jenkins (Australie) VS Ramon Taveras (USA) : poids plumes

Jimmy Crute (Australie) VS Ivan Erslan (Croatie) : poids lourds-légers

Jake Matthews (Australie) VS Neil Magny (USA) : poids welters

Tom Nolan (Australie) VS Evan Elder (USA) : poids légers

Quelle est la programmation complète de la carte préliminaire ?

Justin Tafa (Australie) VS Louie Sutherland (Écosse) : poids lourds

Navajo Stirling (Nouvelle-Zélande) VS Rodolfo Bellato (Brésil) : poids lourds-légers

Loma Lookboonmee (Thaïlande) VS Alexia Thainara (Brésil) : poids pailles féminins

Jonathan Micallef (Australie) VS Oban Elliott (Pays de Galles) : poids welters

Colby Thicknesse (Australie) VS Josias Musasa (RDC) : poids coqs

Cam Rowston (Australie) VS Andre Petroski (USA) : poids moyens

Jamie Mullarkey (Australie) VS Rolando Bedoya (Pérou) : poids légers

Michelle Montague (Nouvelle-Zélande) VS Luana Carolina (Brésil) : poids coqs féminins

Brando Peričić (Australie) VS Elisha Ellison (USA) : poids lourds

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn