UFC Fight Night : Moreno vs. Kavanagh : le combat à ne pas manquer, accessible gratuitement

Un ancien roi face à un prétendant pressé. L’expérience contre l’insolence, la science du chaos contre l’instinct du chaos. À l’UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, Brandon Moreno défend plus que son rang : son statut. Lone’er Kavanagh, lui, n’a rien à perdre. Et c’est souvent là que le danger commence.

Ce soir, personne ne vient admirer le décor. D’un côté, Brandon Moreno. Double champion du monde, enfant de Mexico, un combattant qui a appris à respirer dans le chaos. Il connaît les cinq rounds, les soirs lourds, les combats qui ne pardonnent rien. De l’autre, Lone’er Kavanagh. Un Anglais encore loin dans les classements, propulsé là presque par surprise, avec cette liberté qu’ont ceux qui n’ont rien à défendre.

Sur le papier, l’écart est net. L’expérience, la gestion, le vécu penchent clairement d’un côté. Mais le MMA ne se vit jamais vraiment sur le papier. Il se vit dans une cage, à l’altitude de Mexico, porté par un public qui ne dort jamais. Moreno revient après une défaite qui laisse des traces. Kavanagh arrive sans bagage, juste avec ses poings et l’envie de faire du bruit.

Moreno vs Kavanagh : une nuit de feu à Mexico, à vivre comme si vous étiez dans la cage

Le 28 février 2026, à l’Arena CDMX de Mexico, l’UFC Fight Night 268 transforme la nuit en volcan. Brandon Moreno, idole locale, avance léger, regard froid, science du rythme dans chaque déplacement. En face, Lone’er Kavanagh débarque avec l’audace d’un puncheur affamé, épaules hautes, frappe sèche, intention claire : imposer le chaos dès l’ouverture.

Pour vivre ce choc gratuitement et en qualité premium, une plateforme s'impose pour les fans avertis : Canal Goat. Le flux y est proposé en HD, parfois en ultra HD selon la connexion, avec une image nette, fluide, sans saccades et un son qui restitue les impacts comme si vous étiez collé au grillage. L'interface est simple, rapide, pensée pour le live, sans pubs envahissantes ni coupures frustrantes.

À l’écran, Moreno glisse, feinte, respire l’arène. Kavanagh, lui, avance droit, cogne, fait parler la poudre. Chaque échange claque. Les cris montent, les gants frappent, la cage tremble. Le streaming stable de Canal Goat laisse le combat respirer, sans latence, sans perte d’intensité, pour une immersion totale, round après round.

Si un géoblocage apparaît, l'utilisation d'un VPN pour le streaming fiable comme NordVPN permet de se connecter sereinement depuis une zone compatible.

Au final, regarder Brandon Moreno contre Lone'er Kavanagh à l'UFC Fight Night 268 devient simple, gratuit et immersif. Un clic, une connexion et vous êtes au bord de la cage, porté par l'ambiance électrique de Mexico.

Moreno vs Kavanagh : l’expérience face au feu, quand la hype rencontre la réalité

Ce combat, c’est surtout une histoire de rythmes qui ne se ressemblent pas. Brandon Moreno arrive avec un vécu immense. Des années à l’UFC, des soirées longues, des combats qui obligent à penser autant qu’à frapper. Il ne se précipite pas. Il encaisse, observe, ajuste. Son striking est propre, son grappling souvent sous-estimé, et son cardio… disons qu’il a l’habitude de rester là quand d’autres commencent à compter les secondes. Même en altitude. Oui, il reste sur une défaite contre Tatsuro Taira. Mais ce genre de revers fait partie du parcours quand on affronte la nouvelle vague. Ça ne gomme ni l’expérience, ni la lecture du combat, ni cette capacité rare à transformer le temps en allié.

En face, Lone’er Kavanagh arrive lancé. Peu de détours, beaucoup d’impact. Il frappe vite, fort, avec l’envie de marquer les esprits. Son style est parfois brut, parfois désordonné, mais toujours dangereux. Il n’attend pas que le combat s’installe, il veut le bousculer. La vraie question, ce n’est pas la puissance. C’est la durée. Les rounds qui s’empilent, la fatigue qui s’invite, les décisions à prendre quand le souffle devient plus court.

Sur un combat long, tout change. Les gestes se ralentissent, les erreurs apparaissent et c’est souvent là que Moreno devient vraiment intéressant à regarder. Il ne force rien. Il fait dérailler doucement, presque sans bruit.

Le scénario qu’on imagine, c’est un début intense, avec Kavanagh qui tente de mettre le feu rapidement. Moreno, lui, prend l’info, casse le rythme, mélange les phases, colle, use. Et si le combat s’étire, l’expérience pourrait finir par peser lourd. Est-ce que ça ira au bout ? Est-ce qu’un moment de chaos suffira à tout inverser ? C’est aussi pour ça qu’on regarde. Sur le papier, Moreno semble avoir les clés pour finir fort, peut-être tard, peut-être autrement.

Programmation complète de l’événement

Carte principale :

Brandon Moreno (Mexique) VS Lone’er Kavanagh (Angleterre) : poids mouches

Marlon Vera (Équateur) VS David Martinez (Mexique) : poids coqs

Bobby Green (États-Unis) VS Daniel Zellhuber (Mexique) : poids légers

Macy Chiasson (États-Unis) VS Ailin Perez (Argentine) : poids coqs

Carte préliminaire :

Imanol Rodriguez (Mexique) VS Kevin Borjas (Pérou) : poids mouches

Edgar Chairez (Mexique) VS Felipe Bunes (Brésil) : poids mouches

Jose Medina (Bolivie) VS Ryan Gandra (Brésil) : poids moyens

Wes Schultz (États-Unis) VS Damian Pinas (Suriname) : poids moyens

Early preliminaire :

Santiago Luna (Mexique) VS Angel Pacheco (États-Unis) : poids coqs

Cristian Quinonez (Mexique) VS Kris Moutinho (États-Unis) : poids coqs

Ernesta Kareckaite (Lituanie) VS Sofia Montenegro (Argentine) : poids mouches

Erik Silva (Venezuela) VS Francis Marshall (États-Unis) : poids plumes

Informations pratiques sur UFC Fight Night 268

Lieu : Arena CDMX, Mexico City, Mexique

Horaires des combats :

Early preliminaires : dimanche 1er mars 2026 à 01h00

Carte préliminaire : dimanche 1er mars 2026 à 02h00

Carte principale : dimanche 1er mars 2026 à 04h00

