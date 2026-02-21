UFC Fight Night : Strickland vs Hernandez : vivez l’événement gratuitement et en direct

Un ex-roi à la langue bien pendue face à un grappler affamé de contrôle. Le striker qui impose le tempo, cadence et volume, contre le lutteur qui colle, use, écrase sur la durée. Strickland–Hernandez, c’est la lecture contre l’instinct brut. Et à Houston, quand la pression monte, ça finit rarement au score.

Strickland vs Hernandez : le choc à ne pas rater en live gratuit, voici comment faire Houston s’échauffe, la tension monte dans l’air, et l’impatience grimpe à l’approche de Strickland face à Hernandez. Pour suivre ça sans prise de tête, Canal Goat reste la valeur sûre : streaming gratuit, HD stable, accès rapide et interface limpide.



Voici nos conseils pour ne rien manquer :

Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

Il y a les combats équilibrés. Et puis il y a ceux qui sentent la friction dès l’affiche. Sean Strickland, ex-roi des poids moyens, débarque avec son jab comme une arme administrative : répétitif, implacable, épuisant. En face, Anthony “Fluffy” Hernandez, sourire aimable et intentions cruelles, vient pour transformer l’Octogone en tapis roulant vers l’enfer. Le contraste est net. L’expérience contre l’élan. Le striking métronomique contre le grappling vorace. Strickland parle, avance, frappe. Hernandez s’accroche, renverse, soumet. L’un gagne en imposant son tempo, l’autre en brisant celui d’en face. À Houston, la question est simple : qui dicte la loi quand les styles s’entrechoquent et que le classement n’attend personne ?

Le 21 février 2026, au Toyota Center de Houston, l’UFC Fight Night Strickland vs Hernandez ne ressemble pas à une simple date sur le calendrier. C’est un affrontement tactique pur. Sean Strickland avance avec sa pression constante, son jab précis, sa gestion froide de la distance. Il impose un rythme, casse la confiance adverse, oblige à boxer sur un tempo inconfortable. En face, Anthony “Fluffy” Hernandez apporte une énergie différente : transitions rapides, lutte agressive, menace permanente au sol. Dès qu’il accroche le clinch, le combat peut basculer.

Techniquement, tout va se jouer sur les détails. La défense de takedown de Strickland, sa capacité à se relever vite, la gestion du cardio dans les séquences de scramble. Hernandez, lui, cherchera à casser la structure, à transformer un échange debout en phase de contrôle au sol. S’il impose sa pression grappling, il peut étouffer même les plus méthodiques grâce à un grappling étouffant.

Pour regarder l’événement confortablement, Canal Goat offre une diffusion stable en HD, avec une image nette et un direct fluide quand l’intensité monte. L’expérience reste immersive, sans coupures frustrantes au moment où un round peut tourner.

Et si des restrictions géographiques compliquent l’accès, un VPN comme NordVPN permet de débloquer le stream simplement, avec une connexion sécurisée et un accès rapide.

Deux clics, une localisation choisie. Et soudain, Canal Goat s’ouvre sans résistance. Plus de liens douteux, plus de lag, plus de stress. Pendant que d’autres rafraîchissent leur page en panique, nous, on est déjà dans l’arène. la première solution VPN ultime ne complique rien. Il donne un avantage.

Strickland vs Hernandez : le duel du nerf contre le chaos

Sur le papier, Strickland a l’avantage du vécu et du volume. Près de six frappes significatives par minute, une portée supérieure, une capacité rare à maintenir la pression sans s’essouffler. Son striking est méthodique, presque scolaire, une répétition qui érode round après round. Il ne cherche pas le highlight, il cherche l’abandon mental. Hernandez, lui, affiche une efficacité qui pique les yeux : précision de frappe élevée, mais surtout une moyenne de takedowns qui explose les compteurs. Quand “Fluffy” attrape, il ne lâche pas. Quand il passe au sol, il travaille. Et il soumet. Beaucoup.

Tout se joue ici. Strickland peut-il garder la distance assez longtemps pour décourager les entrées en lutte ? Sa défense est fiable, mais face à un grappler aussi insistant, la moindre erreur coûte cher. Hernandez n’a pas besoin d’un combat parfait sur vingt-cinq minutes. Il lui faut une ouverture, un scramble favorable, une transition propre pour inverser la dynamique.

Le momentum penche légèrement vers Hernandez, plus jeune, plus affamé, plus dangereux au sol. Mais Strickland possède cette qualité rare chez les vétérans : il impose un rythme mental. Il parle, il avance, il force à réfléchir sous pression. Et plus le combat s’étire, plus il devient difficile à déplacer. Notre pronostic : Strickland par décision unanime, au terme d’un affrontement dense, stratégique, parfois rugueux. Hernandez aura ses moments, ses tentatives, ses séquences de contrôle. Mais Strickland devrait gérer l’espace, reprendre le centre, accumuler les rounds.

Programmation complète de l’événement

Carte principale :

Sean Strickland (États-Unis) VS Anthony Hernandez (États-Unis) : poids moyens

Geoff Neal (États-Unis) VS Uroš Medić (Serbie) : poids mi-moyens

Dan Ige (États-Unis) VS Melquizael Costa (Brésil) : poids plumes

Serghei Spivac (Moldavie) VS Ante Delija (Croatie) : poids lourds

Jacobe Smith (États-Unis) VS Josiah Harrell (États-Unis) : poids mi-moyens

Michel Pereira (Brésil) VS Zach Reese (États-Unis) : poids moyens

Carte préliminaire :

Chidi Njokuani (États-Unis) VS Carlos Leal (Brésil) : poids mi-moyens

Ode Osbourne (États-Unis) VS Alibi Idiris (Kazakhstan) : poids mouches

Alden Coria (États-Unis) VS Luis Gurule (États-Unis) : poids mouches

Nora Cornolle (France) VS Joselyne Edwards (Panama) : poids coqs

Ramiz Brahimaj (États-Unis) VS Punahele Soriano (États-Unis) : poids mi-moyens

Philip Rowe (États-Unis) VS Jean-Paul Lebosnoyani (États-Unis) : poids mi-moyens

Yadier DelValle (Cuba) VS Jordan Leavitt (États-Unis) : poids plumes

Juliana Miller (États-Unis) VS Carli Judice (États-Unis) : poids mouches

Informations pratiques – UFC FIGHT NIGHT 267 : Strickland vs Hernandez

Lieu : Toyota Center, Houston, Texas, États-Unis

Horaires des combats :

Carte préliminaire à 01h00 le dimanche 22 février 2026.

Carte principale à 04h00 le dimanche 22 février 2026.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn