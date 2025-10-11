UFC Fight Night : Oliveira vs. Gamrot -streaming HD, zéro abonnement, sensations garanties

L’UFC Fight Night : Oliveira vs. Gamrot s’annonce comme une déflagration à Rio. D’un côté, Charles Oliveira, le magicien brésilien qui transforme chaque combat en chaos pur. De l’autre, Mateusz Gamrot, stratège glacial et prédateur méthodique. Deux styles, deux mondes, une collision inévitable. Et cette fois, personne n’en sortira indemne.

Le retour de Charles Oliveira à Rio n’a rien d’un simple combat : c’est une déclaration de guerre. L’ex-roi des lightweights revient chez lui, dans une ville qui respire son nom, avec une seule idée en tête ! Celle de rappeler à tout le monde pourquoi il a été le prédateur numéro un de la division.

En face, Mateusz Gamrot n’a pas traversé l’Atlantique pour faire de la figuration. Le Polonais est une lame froide, un grappler obsédé par le contrôle, prêt à transformer le Farmasi Arena en une salle de dissection tactique. C’est un duel électrique : Oliveira, pur chaos vivant, capable de retourner un combat en une seconde, face à Gamrot, métronome chirurgical qui broie les espaces et étouffe ses adversaires. Et derrière les regards calmes, l’enjeu est monstrueux. Pour “Do Bronx”, c’est le trône qu’il veut reprendre. Pour “Gamer”, c’est une ligne de gloire à graver au couteau dans l’histoire de l’UFC.

Oliveira vs. Gamrot : le chaos revient à Rio

Charles Oliveira reste un paradoxe ambulant : 35 victoires, 11 défaites, et cette impression qu’il peut tout perdre… ou tout détruire en un clin d’œil. Son jeu de jambes est plus relâché, son striking plus précis (63 % de frappes significatives), mais son âme reste celle d’un kamikaze. Il encaisse, avance, puis étrangle. À 35 ans, il vit sur le fil du rasoir — là où il est le plus dangereux.

Mateusz Gamrot, lui, est l’antithèse parfaite. 25-3, une discipline chirurgicale, un cardio d’acier et surtout un sol étouffant. Plus de cinq takedowns par combat, une obsession : le contrôle. Pas de place pour le hasard, ni pour le spectacle gratuit. Le moindre mouvement a un but, le moindre échange une logique. Il ne gagne pas toujours de façon spectaculaire, mais rarement quelqu’un sort indemne de ses prises.

Le contraste est clair : Oliveira joue avec le feu, Gamrot joue aux échecs. Si le brésilien garde la distance, ses genoux et sa créativité peuvent briser le rythme polonais. Mais s’il se fait enfermer au sol, la soirée risque d’être longue… et frustrante.

Le momentum ? Léger avantage à Gamrot, plus actif, plus constant. Oliveira reste un danger permanent, mais sa défense en transition inquiète. Et pourtant, à Rio, devant son public, “Do Bronx” pourrait redevenir le prédateur.

Regarder UFC Fight Night : Oliveira vs. Gamrot gratuitement et en qualité premium

Sous les projecteurs brûlants de Rio, la tension est palpable. Charles Oliveira, héros brésilien et artiste du chaos, revient dans sa ville pour faire trembler les murs. Face à lui, Mateusz Gamrot, le Polonais méticuleux, stratège silencieux et prédateur méthodique. Et le meilleur ? Vous pouvez vivre tout cela gratuitement, en qualité premium, comme si vous étiez assis au premier rang.

Canal Goat diffuse l’événement en HD et Ultra HD, sans coupure, sans latence, sans ces publicités agaçantes qui brisent l’adrénaline. L’interface est fluide, la navigation instinctive : quelques clics, et vous êtes plongé dans l’ambiance électrique du Farmasi Arena.

Si Canal Goat n’est pas accessible depuis votre région, un simple VPN comme NordVPN règle le problème. En vous connectant à un serveur hors de France, vous débloquez l’accès en quelques secondes, sans risque ni complication. Sécurité, stabilité et confidentialité garanties.

Ce samedi 11 octobre, laissez tomber les résumés et les spoilers. Branchez-vous sur Canal Goat, activez votre VPN et ressentez chaque seconde de UFC Fight Night : Oliveira vs. Gamrot comme si vous étiez à Rio.

FAQ – UFC Fight Night : Oliveira vs. Gamrot

Où se déroulera le combat ?

Le combat aura lieu à la Farmasi Arena, un lieu emblématique de Rio de Janeiro, réputé pour son atmosphère électrique lors des événements UFC.

À quelle heure le combat commencera-t-il en France ?

La carte préliminaire débutera à 22h00, suivie de la carte principale à 1h00 du matin, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025.

Quels sont les combats de la carte principale ?

Charles Oliveira (Brésil) vs Mateusz Gamrot (Pologne) — Poids légers

Deiveson Figueiredo (Brésil) vs Montel Jackson (États-Unis) — Poids coqs

Vicente Luque (Brésil) vs Joel Álvarez (Espagne) — Poids welters

Jhonata Diniz (Brésil) vs Mario Pinto (Portugal) — Poids lourds

Ricardo Ramos (Brésil) vs Kaan Ofli (Australie) — Poids plumes

Lucas Almeida (Brésil) vs Michael Aswell Jr. (États-Unis) — Poids plumes

Quels combats figurent sur la carte préliminaire ?

Jafel Filho (Brésil) vs Clayton Carpenter (États-Unis) — Poids mouches

Vitor Petrino (Brésil) vs Thomas Petersen (États-Unis) — Poids lourds

Bia Mesquita (Brésil) vs Irina Alekseeva (Russie) — Poids coqs féminins

Lucas Rocha (Brésil) vs Stewart Nicoll (Australie) — Poids mouches

Valter Walker (Brésil) vs Mohammed Usman (Nigeria) — Poids lourds

Julia Polastri (Brésil) vs Karolina Kowalkiewicz (Pologne) — Poids pailles féminins

Luan Lacerda (Brésil) vs Saimon Oliveira (Brésil) — Poids coq

