UFC Fight Night : Garcia vs Onama en HD gratuit, à vivre depuis chez soi

Styles et philosophies s’entrechoquent dans la cage pour l’UFC Fight Night: Garcia vs. Onama. Steve Garcia, cogneur méthodique, fait face à David Onama, brawler électrique venu d’Ouganda. Deux trajectoires opposées, un même objectif : s’imposer dans une division plume en pleine effervescence.

Steve Garcia, le chirurgien du striking, avance avec une précision glaciale. Chaque coup pesé, chaque mouvement calculé. En face, David Onama, pur instinct, frappe avec la conviction de celui qui n’a rien à perdre et tout à prouver. Ce combat n’est pas une simple opposition de techniques : c’est une question d’identité. Garcia veut briser l’étiquette du technicien sage pour imposer sa loi chez les plumes. Onama, lui, veut faire taire ceux qui le voient comme un talent brut, sans contrôle.

Dans la cage étroite de l’UFC Apex, l’espace sera un luxe et la moindre seconde, un danger.

Garcia vs Onama : l’intelligence du striking face à la folie du KO

Les chiffres mentent rarement. Garcia affiche un taux de précision en frappes significatives supérieur à 55 %, contre 53 % pour Onama. Le premier est un calculateur : il frappe moins fort, mais il frappe juste. Il encaisse peu, contrôle le tempo, dicte la distance. En face, Onama est tout l’inverse : un instinct pur, un danger permanent. Ses échanges sont désordonnés, ses transitions parfois bâclées, mais quand il touche, ça explose. Avec plus de 5,2 frappes significatives par minute, il transforme chaque round en roulette russe. Sur le plan du grappling, avantage léger à Garcia : meilleur taux d’amenées au sol (40 % contre 30 %) et un contrôle plus long une fois en position dominante. Mais Onama n’est jamais immobile : son explosivité lui permet de se relever ou de retourner la position à l’instinct.

Psychologiquement, Garcia arrive lancé, sûr de lui, solide. Onama, lui, sort d’une série en dents de scie, mais avec cette folie qui rend chaque combat imprévisible. Si le duel s’éternise, Garcia prendra l’ascendant. Si ça dégénère tôt, Onama peut tout faire sauter.

Notre pronostic ? Garcia par TKO au troisième round. Trop précis, trop patient, trop intelligent. Onama va entrer pour la guerre, mais Garcia, lui, entre pour la victoire. Et à Vegas, c’est souvent la tête froide qui finit par lever le poing.

UFC Fight Night: Garcia vs. Onama : l’intensité du MMA, version Canal Goat

Le 02 novembre 2025, l’UFC Apex de Las Vegas s’embrasera : Steve Garcia contre David Onama, deux styles, deux philosophies, un seul octogone. D’un côté, Garcia, l’Américain méthodique, découpe ses adversaires avec la précision d’un chirurgien. De l’autre, Onama, le lion d’Ouganda, avance sans peur, prêt à tout renverser sur son passage. Ce duel, c’est le feu contre la glace, la maîtrise contre l’instinct.

UFC Fight Night : Garcia vs. Onama – FAQ

Où et quand se déroulera l’événement ?

L’événement aura lieu à l’UFC Apex de Las Vegas, Nevada, le 1er novembre 2025.

À quelle heure commencent les combats en France ?

La carte préliminaire débutera le samedi 1er novembre 2025 à 21h. La carte principale débutera le dimanche 2 novembre 2025 à minuit.

Quelle est la programmation complète de l’événement ?

Carte principale :

Steve Garcia (USA) VS David Onama (Ouganda) : poids plume

Jeremiah Wells (USA) VS Themba Gorimbo (Zimbabwe) : poids welters

Waldo Cortes-Acosta (République dominicaine) VS Ante Delija (Croatie) : poids lourds

Phil Rowe (USA) VS Seokhyeon Ko (Corée) : poids welters

Allan Nascimento (Brésil) VS Rafael Estevam (Brésil) : poids mouches

Alice Ardelean (Roumanie) VS Montserrat Conejo Ruiz (Mexique) : poids paille féminin

Carte préliminaire :

Donte Johnson (USA) VS Nick Klein (USA) : poids moyens

Charles Radtke (USA) VS Daniel Frunza (Roumanie) : poids mi-lourds

Billy Elekana (USA) VS Kevin Christian (Brésil) : poids coqs

Timmy Cuamba (USA) VS ChangHo Lee (Corée) : poids coqs féminin

Ketlen Vieira (Brésil) VS Norma Dumont (Brésil) : poids plumes

Isaac Dulgarian (USA) VS Yadier del Valle (Cuba) : poids paille

Talita Alencar (Brésil) VS Ariane Carnelossi (Brésil) : poids paille féminin

