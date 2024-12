UFC : Comment regarder Pantoja vs Asakura gratuitement ?

Il y a des combats qui commencent bien avant que le premier coup ne soit porté. Pantoja et Asakura sont déjà en guerre : dans leur esprit, leurs regards, leurs préparations minutieuses. L’arène n’est qu’un décor, le théâtre d’une confrontation que tout le monde attend avec une intensité presque insupportable. Ce n’est pas juste un combat. C’est un moment suspendu où la pression devient le véritable adversaire. Suivez le guide pour regarder Pantoja vs Asakura gratuitement.

Quand les lumières s’éteignent et que les portes de la cage se referment, il n’y a plus de place pour les excuses. Pantoja et Asakura le savent. Ils ne se battent pas pour une reconnaissance éphémère, mais pour survivre dans un monde où chaque faux pas peut être fatal.

Ce n’est pas une simple confrontation : c’est une lutte pour prouver qui est prêt à tout risquer.Le style explosif de Pantoja, capable de retourner une situation en un clin d’œil, se confronte à l’intelligence froide de Asakura, un homme qui calcule tout, même sous la pression la plus écrasante. Nous sommes face à une équation impossible à résoudre à l’avance.

Comment regarder Pantoja vs Asakura gratuitement ? La pression monte à mesure que le moment approche. D’ici quelques heures Pantoja et Asakura vont s’affronter dans un duel qui promet d’être légendaire. Si vous voulez suivre cet affrontement mémorable sans dépenser un centime, direction Canal Goat. La chaîne brésilienne diffuse le combat en direct, gratuitement, vous assurant de vivre chaque seconde de ce choc monumental depuis votre écran. Voici comment profiter de l’action en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Qu’adviendra-t-il lorsque l’instinct animal rencontrera une maîtrise absolue ?

Une seule certitude : ce soir, tout peut basculer.

Dans cette confrontation, Alexandre Pantoja se dresse comme le grand favori. À 34 ans, il est à l’apogée de sa carrière, un véritable maître du grappling capable de démolir n’importe quel plan de jeu adverse. Ses statistiques parlent pour lui : une précision de frappe significative de 52 %, un contrôle au sol redoutable et un palmarès brillant qui inclut des victoires face à des légendes comme Brandon Moreno. Pantoja ne se contente pas de combattre. Il dissèque ses adversaires.

Mais face à lui, Kai Asakura n’est pas venu pour jouer les figurants. Ce kickboxeur explosif, âgé de 31 ans, est une menace constante, toujours à l’affût de l’instant où il pourra déclencher un coup décisif. Si ses statistiques au sol sont bien en deçà de celles de Pantoja, Asakura compense largement avec une capacité de frappe qui peut faire basculer un combat en un clin d’œil. Sa victoire éclatante contre Juan Archuleta au Rizin l’a prouvé : ce combattant est imprévisible et redoutable.

Dans cette arène de l’UFC, les styles opposés promettent une lutte captivante. Nous imaginons déjà le début du combat : Pantoja, méthodique, chercherait probablement à réduire la distance pour amener le combat au sol. Asakura, lui, devra maintenir la distance et imposer son striking. Mais voici ce qui rend cette rencontre fascinante : tout peut changer en un instant. Un seul coup mal anticipé, une transition imprévue, et le combat pourrait basculer dans une direction totalement inattendue.

Asakura, sous-estimé ? C’est une erreur que Pantoja ne peut se permettre. Avec une allonge légèrement supérieure et un style basé sur la vitesse, le Japonais pourrait surprendre le champion dans les échanges debout. Mais combien de temps pourra-t-il éviter les pièges du grappling redoutable de Pantoja ?

Vivez ce combat comme jamais sur Canal Goat

Nous le savons déjà : Pantoja est un grappler redoutable, un technicien hors pair capable de faire plier n’importe quel adversaire au sol. Sa domination dans la division des poids mouches n’est plus à prouver. En face, Asakura est l’outsider parfait. Avec son striking explosif et son sens aigu du timing, il est le genre de combattant qui peut créer la surprise.

Ce duel, c’est bien plus qu’un simple affrontement pour la ceinture. C’est une opposition totale de styles, une bataille de mentalités. La cage devient un théâtre où se joue un drame humain, un face-à-face où chaque erreur pourrait être fatale. Grâce à Canal Goat, nous serons les témoins privilégiés de cette confrontation palpitante.

La chaîne brésilienne ne se contente pas de diffuser des combats. Elle transforme chaque retransmission en une expérience unique. Avec des images d’une netteté exceptionnelle et des angles de caméra qui nous plongent au cœur de l’action, nous avons l’impression d’être aux abords de l’octogone. Ajoutez à cela les commentaires d’experts passionnés, capables de décrypter chaque mouvement avec une précision chirurgicale et nous obtenons une soirée où l’adrénaline sera à son comble. Ce n’est pas juste regarder un combat. C’est le vivre, avec toute l’intensité que l’UFC peut offrir.

Mais, voilà le problème : Canal Goat est géobloqué en France. Impossible d’y accéder directement. Frustrant, n’est-ce pas ? Pas de panique ! Il existe une solution simple et efficace : NordVPN.



Avec ce service, nous pouvons contourner ces restrictions en quelques clics. Il suffit de se connecter à un serveur brésilien, et voilà : Canal Goat devient accessible, sans coupures ni interruptions. Mieux encore, ce VPN pour le streaming garantit une connexion rapide et sécurisée, idéale pour profiter pleinement du combat.

Regarder Pantoja vs Asakura gratuitement – FAQ

Quand et où se déroulera l’UFC 310 ?

Lieu : L’UFC 310 aura lieu le dimanche 8 décembre 2024 à la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada .

: L’UFC 310 aura lieu le à la . Carte préliminaire : début à 02h du matin

: début à Carte principale : début à 04h du matin.

Quelle est la programmation de l’UFC 310 ?

Voici la carte complète de cet évènement, avec tous les combats à ne pas manquer, de la carte préliminaire aux combats principaux :

Carte principale

Alexandre Pantoja (Brésil) vs Kai Asakura (Japon) : Poids mouches – Combat pour le titre

Shavkat Rakhmonov (Kazakhstan) vs Ian Machado Garry (Irlande) : Poids mi-moyens

Ciryl Gane (France) vs Alexander Volkov (Russie) : Poids lourds

Bryce Mitchell (États-Unis) vs Kron Gracie (Brésil) : Poids plumes

Nate Landwehr (États-Unis) vs Dooho Choi (Corée du Sud) : Poids plumes

Carte préliminaire

Dominick Reyes (États-Unis) vs Anthony Smith (États-Unis) : Poids mi-lourds

Vicente Luque (Brésil) vs Themba Gorimbo (Zimbabwe) : Poids mi-moyens

Movsar Evloev (Russie) vs Aljamain Sterling (États-Unis) : Poids plumes

Randy Brown (Jamaïque) vs Bryan Battle (États-Unis) : Poids mi-moyens

Early Prelims

Chris Weidman (États-Unis) vs Eryk Anders (États-Unis) : Poids moyen

Cody Durden (États-Unis) vs Joshua Van (États-Unis) : Poids mouches

Michael Chiesa (États-Unis) vs Max Griffin (États-Unis) : Poids mi-moyens

Clay Guida (États-Unis) vs Chase Hooper (États-Unis) : Poids léger

Kennedy Nzechukwu (Nigeria) vs Lukasz Brzeski (Pologne) : Poids lourds

