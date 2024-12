UFC : Comment regarder Covington vs Buckley gratuitement ?

Il y a des rencontres dont on parle avant même qu’elles ne commencent. Celle-ci fait partie de celles qui, dès le premier regard, nous électrisent. Covington, le stratège implacable, face à Buckley, l’incarnation de la violence pure. Celui qui sortira vainqueur de cet affrontement ne gagnera pas seulement un combat, mais une place de choix dans la hiérarchie de l’UFC. Découvrez comment regarder Covington vs Buckley gratuitement.

Le combat entre Colby Covington et Joaquin Buckley est un affrontement entre deux univers. L’un est un maître du contrôle, de la stratégie, de la patience. L’autre est une tornade, un raz-de-marée de frappes violentes et imprévisibles.

Nous savons tous que dans l’Octogone, tout peut basculer en une fraction de seconde.Et ici, l’incertitude est à son paroxysme. Ce combat, c’est une promesse d’action pure, un défi qui nous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde. Qui en sortira vainqueur ? Seul l’Octogone le dira. Mais le suspense, lui, est déjà insoutenable.

Comment regarder Covington vs Buckley gratuitement? L’Amalie Arena est prête à vibrer sous la puissance de Covington et Buckley deux combattants au sommet de leur art. Si vous cherchez un moyen de suivre ce choc gratuitement, la solution est simple : branchez-vous sur Canal Goat. Ce service brésilien propose une diffusion en direct sans frais, pour ne rien manquer de cette rencontre qui s’annonce spectaculaire. Voici comment y accéder en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Covington ou Buckley : qui dominera l’octogone ?

Ce soir, les regards seront tous tournés vers l’Amalie Arena de Tampa, en Floride, où Colby Covington et Joaquin Buckley se livreront une bataille sans merci. Deux combattants, deux philosophies et un seul but : écraser l’autre pour prendre la place de numéro un dans une division en constante évolution.

D’un côté, Colby Covington, le maître de la lutte, un homme qui connaît chaque recoin de l’Octogone. À 36 ans, avec son expérience inestimable et son mental d’acier, il a toujours su dominer ses adversaires par sa technique, son cardio et sa capacité à les épuiser. Sa stratégie repose sur la pression constante, la lutte acharnée, et une gestion du temps impeccable. Son palmarès de 17-4 témoigne d’une carrière solide, marquée par des victoires de prestige contre des combattants de classe mondiale. Cependant, une question persiste : face à un Buckley plus jeune et plus imprévisible, pourra-t-il encore imposer son jeu de lutte sans se faire surprendre par la puissance de frappe dévastatrice de son adversaire ?

De l’autre côté, Joaquin Buckley incarne une force brute. Ce combattant de 30 ans, avec son physique de fer et son explosivité légendaire, peut changer le cours d’un combat en une fraction de seconde. Buckley, qui affiche un impressionnant 20-6 au compteur, a déjà mis KO certains des meilleurs de la catégorie. Mais est-ce suffisant pour vaincre un combattant aussi calculateur que Covington ? Sa lutte devra être impeccable pour éviter de tomber dans le piège tendu par Covington, qui est un expert dans l’art de neutraliser ses adversaires.

Mais ne nous y trompons pas, Buckley a plus d’une corde à son arc. Son reach de 76 pouces et sa capacité à varier les attaques en font un adversaire redoutable, capable de frustrer Covington à chaque instant. Le suspense sera insoutenable, car tout est possible !

Carte complète

Main card

Colby Covington (USA) vs Joaquin Buckley (USA) : Poids welters

Mackenzie Dern (Brésil) vs Amanda Ribas (Brésil) : Poids paille féminins

Cub Swanson (USA) vs Billy Quarantillo (USA) : Poids plumes

Vitor Petrino (Brésil) vs Dustin Jacoby (USA) : Poids mi-lourds

Adrian Yanez (USA) vs Daniel Marcos (Pérou) : Poids coqs

Michael Johnson (USA) vs Ottman Azaitar (Maroc) : Poids légers

Carte préliminaire

Joel Álvarez (Espagne) vs Drakkar Klose (USA) : Poids légers

Sean Woodson (USA) vs Fernando Padilla (Mexique) : Poids plumes

Manel Kape (Portugal) vs Bruno Silva (Brésil) : Poids mouches

Navajo Stirling (Nouvelle-Zélande) vs Tuco Tokkos (Angleterre) : Poids mi-lourds

Miranda Maverick (USA) vs Jamey-Lyn Horth (Canada) : Poids mouches féminins

Miles Johns (USA) vs Felipe Lima (Brésil) : Poids coqs

Davey Grant (Angleterre) vs Ramon Taveras (USA) : Poids coqs

Josefine Knutsson (Suède) vs Piera Rodriguez (Venezuela) : Poids paille féminins

Vivez la fièvre du MMA en direct et gratuitement sur Canal Goat

Ce soir, tout l’UFC sera suspendu à un seul combat : Colby Covington contre Joaquin Buckley. Un affrontement qui ne promet pas seulement de la technique, mais aussi une intensité qui va résonner dans chaque recoin de l’arène. Pour ceux qui suivent de près les combats de MMA, c’est un rendez-vous immanquable. Et la meilleure nouvelle ? Nous pourrons le regarder gratuitement, grâce à Canal Goat.

Nous serons aux premières loges pour cette rencontre à couper le souffle, sans dépenser un centime. La chaîne YouTube brésilienne avec sa retransmission en haute définition, nous plonge au cœur de l’action. Les plans sont d’une précision inouïe, chaque détail capturé avec soin. Chaque coup porté, chaque esquive, chaque transition entre les combattants sera vu et revu sous un angle inoubliable.

De plus, grâce à une équipe d’experts brésiliens passionnés, nous aurons droit à une analyse de chaque mouvement, comme si nous étions les coachs de ces combattants. Ce ne sera pas juste une diffusion, mais une véritable expérience immersive.



Le seul obstacle ? Canal Goat est géobloqué en France. Mais ne vous inquiétez pas : avec un service comme NordVPN, cette barrière devient inexistante. En quelques clics, nous pourrons nous connecter à un serveur brésilien et accéder à la diffusion sans problème. Avec le VPN pour le streaming, tout devient possible, tout devient gratuit.

Regarder Covington vs Buckley gratuitement – FAQ

À quelle heure commencent les combats ?

Carte principale : les combats de la carte principale commenceront à 04h du matin le dimanche 15 décembre 2024

Carte préliminaire : la carte préliminaire débutera à 01h du matin le même jour

Où se déroule cet évènement ?

L’événement se déroulera à l’Amalie Arena, située à Tampa, en Floride, États-Unis.



