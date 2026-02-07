UFC : Bautista vs. Oliveira – vivez le combat gratuitement, sans frontières ni blocages !

Bautista et Oliveira s’affrontent dans un duel aux équilibres fragiles : la pression d’un striker explosif face à la science d’un grappler méthodique. D’un côté, un combattant capable de casser le rythme dès les premières secondes, d’imposer le tempo et de transformer la moindre ouverture en danger immédiat. De l’autre, un stratège du sol, patient, obsédé par le contrôle des appuis, la gestion de la distance et l’usure progressive.

Las Vegas s’apprête à vibrer comme jamais. Mario Bautista, 16-3, l’homme au style imprévisible et aux poings de dynamite, monte dans l’octogone avec l’envie de prouver qu’il n’est pas qu’un prétendant.Face à lui, Vinicius Oliveira, 23-3, vétéran brésilien, spécialiste du grappling de contrôle, au timing chirurgical, décidé à casser le rythme et neutraliser toute prise de risque inutile. Les chiffres confirment l’opposition : Bautista impose un volume élevé (5,58 frappes significatives par minute, 54,09 % de précision).

De son côté, Oliveira maximise chaque séquence, avec 50 % de réussite en takedowns et une gestion clinique des positions dominantes. L’octogone devient alors un laboratoire : distance, transitions, défense de lutte et lucidité mentale. Ici, l’enjeu dépasse le spectacle. Il s’agit d’un test de crédibilité UFC, où style, expérience et discipline tactique décideront du vainqueur au plus haut niveau.



Bautista vs Oliveira : l’impulsif contre le méthodique, qui dominera l’octogone ?

Ce combat entre Mario Bautista et Vinicius Oliveira dépasse la simple opposition de styles : il s’agit d’un affrontement de philosophies MMA. Bautista incarne le striker moderne, basé sur le volume, la créativité et la pression constante. Son objectif est clair : imposer le rythme, multiplier les angles et provoquer l’ouverture menant au KO. Avec 54 % de précision et un volume élevé en frappes significatives, il possède les armes pour déséquilibrer n’importe quel adversaire dès les premiers échanges.

Face à lui, Oliveira représente l’efficacité froide et calculée. Son MMA repose sur la lecture du combat, la patience et le contrôle. Avec 50 % de réussite en takedowns et une moyenne mesurée de tentatives par round, il choisit ses moments sans jamais se précipiter. Sa stratégie vise à casser le tempo, fermer l’espace et transformer chaque erreur adverse en opportunité de domination au sol, où l’usure mentale et physique devient déterminante.

La dynamique récente renforce cette opposition. Oliveira reste sur une série de victoires construites, méthodiques, où il a su neutraliser des profils dangereux grâce à une discipline tactique irréprochable. Bautista, de son côté, alterne performances spectaculaires et passages plus fragiles, notamment lorsque le combat s’éloigne de son confort debout. Cette inconstance soulève une question clé : sa capacité à rester lucide lorsque son plan A est contrarié.

L’expérience et la maturité penchent en faveur du Brésilien. À 30 ans, Oliveira affiche un timing, une gestion des rounds et une compréhension des transitions qui pèsent lourd à ce niveau de l’UFC. Le scénario probable est clair : si Bautista ne parvient pas à conclure rapidement, Oliveira devrait progressivement imposer son rythme, amener le combat au sol, contrôler les positions et étouffer son adversaire avant de chercher la soumission dans les rounds intermédiaires.

UFC Fight Night : Bautista vs Oliveira – Combat à suivre en direct depuis n’importe où

Le samedi 7 février 2026, le Meta Apex de Las Vegas s’embrase pour UFC Fight Night : Bautista contre Oliveira. Dans l’octogone, Mario Bautista, striker explosif au style imprévisible, affronte Vinicius Oliveira, grappler méthodique et calculateur. Deux univers s’opposent : l’agressivité aérienne de Bautista contre la patience glaciale d’Oliveira. Chaque mouvement promet tension et adrénaline, chaque échange fait vibrer l’arène.

Pour vivre ce choc gratuitement et comme si vous étiez au bord de la cage, Canal Goat propose un streaming en HD ultra fluide, sans lag, sans publicité et avec une interface claire qui vous plonge immédiatement dans le combat.

Bautista lance ses frappes rapides, Oliveira anticipe et neutralise ; les sons du public, les coups, les cris et le choc des poings se ressentent intensément, même derrière l’écran. L’expérience devient presque physique, et le cœur bat au rythme de chaque round.

Pour les spectateurs hors zones géographiques autorisées, un VPN comme NordVPN permet de contourner les blocages facilement et en toute sécurité.

Le meilleur ? Tout cela reste 100 % gratuit. Pas de frais cachés, pas d’abonnement : juste vous, l’octogone et l’adrénaline pure. Bautista, Oliveira, les lumières, les cris et l’action en direct à portée de clic. Préparez-vous à vivre le combat comme si vous y étiez.

UFC Bautista vs Oliveira en direct : regarder le combat gratuitement

Ce samedi 7 février 2026, au Meta Apex de Las Vegas, tout converge vers l’octogone. Bautista et Oliveira sont là pour laisser une trace. Les lumières s’abattent, la cage se referme, la tension devient presque étouffante. Le public explose. À partir de cet instant, chaque seconde compte. Ce combat marque un avant et un après. Et le vivre en direct change tout.

Canal Goat vous propulse au cœur de l'action. L'image est nette, chirurgicale. L'Ultra HD capte le moindre déplacement de pied, chaque respiration lourde entre deux échanges.

Mais il y a ce détail qui gâche tout. Selon votre pays, Canal Goat peut se bloquer. C'est là que NordVPN change la donne.

Le VPN pour le streaming agit en silence. Un bouclier invisible qui protège vos données, sécurise vos appareils et fluidifie votre navigation. Aucun traqueur, aucun malware, aucune inquiétude. Juste le combat, brut, intense, sans parasite. Pendant que le chaos règne ailleurs, vous vivez chaque round pleinement. Chaque impact. Chaque émotion. Sans compromis.

Programmation complète de l’événement

Carte principale :

Mario Bautista (États-Unis) VS Vinicius Oliveira (Brésil) : poids coqs

Julius Walker (États-Unis) VS Uran Satybaldiev (Kirghizistan) : poids mi-lourds

Michal Oleksiejczuk (Pologne) VS Marc-André Barriault (Canada) : poids moyens

Cong Wang (Chine) VS Eduarda Moura (Brésil) : poids mouches

Amir Albazi (Irak) VS Kyoji Horiguchi (Japon) : poids mouches

Carte préliminaire :

Jailton Almeida (Brésil) VS Rizvan Kuniev (Russie) : poids lourds

Jean Matsumoto (Brésil) VS Farid Basharat (Afghanistan) : poids coqs

Alex Morono (États-Unis) VS Daniil Donchenko (Ukraine) : poids mi-moyens

Bruna Brasil (Brésil) VS Ketlen Souza (Brésil) : poids pailles

Early preliminaire :

Priscila Cachoeira (Brésil) VS Klaudia Sygula (Pologne) : poids coqs

Jose Henrique Souza (Brésil) VS Nikolay Veretennikov (Kazakhstan) : poids mi-moyens

Muin Gafurov (Tadjikistan) VS Jakub Wiklacz (Pologne) : poids coqs

Said Nurmagomedov (Russie) VS Javid Basharat (Afghanistan) : poids coqs

Informations pratiques sur l’UFC FIGHT NIGHT 266

Lieu : UFC APEX (Meta APEX), Las Vegas, Nevada, États-Unis

Horaires des combats :

Early prelims 18h00 le samedi 7 février 2026.

Carte préliminaire 20h00 le samedi 7 février 2026.

Carte principale 23h00 le samedi 7 février 2026.

