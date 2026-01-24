UFC 324 : Gaethje vs Pimblett – vivez le combat gratuitement, sans frontières ni blocages !

UFC 324 : Gaethje vs Pimblett, c’est le choc du feu contre l’audace, de l’expérience contre l’insolence. D’un côté, un vétéran du chaos, prêt à tout pour décrocher sa dernière ceinture. De l’autre, le jeune phénomène britannique, charismatique et imprévisible. À Las Vegas, le ring s’annonce incandescent.

UFC 324 : Gaethje vs Pimblett en live gratuit – vivez chaque coup ! L’arène vibre, la tension est à son comble et le face-à-face entre Gaethje et Pimblett promet de tout exploser. Avec Canal Goat, regardez le combat gratuitement, en HD ultra fluide, sans pubs ni coupures. L’interface claire vous place au cœur de chaque round, pour suivre l’action, lire les intentions et sentir chaque enchaînement comme si vous y étiez. Voici nos astuces pour ne rien manquer de ce duel : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

Justin Gaethje, 37 ans, vétéran des octogones, approche de la fin de sa carrière avec un seul objectif : décrocher le titre intérimaire des poids légers. Chaque crochet, chaque low kick est un avertissement, un signal de sa puissance et de sa résilience légendaire.

Paddy Pimblett, 28 ans, phénomène de Liverpool, débarque avec son insolence, ses soumissions créatives et son flair pour le spectacle. L’écart d’expérience est net : Gaethje a affronté Nurmagomedov, Oliveira et Ferguson. De son côté, Pimblett construit sa trajectoire. Mais la fougue suffira-t-elle face à l’acier d’un vétéran qui transforme l’Octagon en champ de bataille ?

Les chiffres parlent : 20 KOs pour Gaethje, 14 victoires par soumission pour Pimblett. Le choc promet des contrastes saisissants : puissance brute contre technique, chaos contre stratégie inventée. Las Vegas, T-Mobile Arena, 24 janvier : le combat s’annonce explosif.

Justin Gaethje impose sa loi, Pimblett à l’épreuve du feu

Justin Gaethje arrive sur ce combat avec une urgence palpable. À 37 ans, chaque seconde dans l’octogone rappelle que sa dernière chance d’accrocher l’or est là, maintenant ou jamais. Son style ? Brutal, brawler, une pression constante qui étouffe l’adversaire dès les premiers échanges. Avec 20 KOs, un striking précis et une défense au sol robuste, il maximise chaque opportunité. Pimblett, grappler créatif capable d’un RNC ou d’un kimura surprenant, reste limité face à l’élite. Son cardio et son charisme sont là, mais encaisser la foudre Gaethje dès l’entame sera déterminant.

Le contraste est net : Gaethje dicte le tempo, frappe sans relâche et convertit la moindre ouverture en danger mortel. Pimblett devra jongler entre survie et opportunisme, mais chaque seconde perdue dans le chaos augmente son risque de KO. Les statistiques parlent : Gaethje termine souvent ses combats en 12 minutes avec 77 % de KO, Pimblett compte 60 % de ses victoires par soumission, majoritairement dans la seconde moitié.

Notre pronostic ? Gaethje impose sa loi, Pimblett tentera de résister, mais l’expérience et la puissance du vétéran prévalent. Attendez-vous à un round d’ouverture explosif, low kicks et crochets en rafale, où Pimblett sera testé dans chaque scénario. Le 24 janvier, Gaethje devrait l’emporter via KO, confirmant que dans l’UFC, l’expérience et la précision tactique surpassent la fougue naïve, même face à un talent brut.

Regardez le combat gratuitement comme si vous y étiez !

L’UFC 324 va enflammer la T-Mobile Arena de Las Vegas le 24 janvier 2026, et le main event entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett s’annonce explosif. Gaethje, vétéran redoutable, impose son style de bagarreur, frappes dévastatrices et low kicks précis. Pimblett, jeune phénomène britannique, mise sur l’agilité, les soumissions créatives et un charisme qui capte l’attention. Deux styles, deux stratégies, et une tension palpable dès le premier échange.

Avec Canal Goat, vivre ce choc devient simple et immersif. HD ultra fluide, interface intuitive, pas de lag ni de pubs : il suffit de cliquer sur “Play” pour se retrouver au cœur de l’action. Chaque round, chaque échange, chaque mouvement devient palpable, comme si vous étiez au bord de la cage. L’ambiance, les cris de l’arène, le bruit des frappes : tout est là, sans stress, sans complications.

Que vous suiviez la puissance brute de Gaethje ou l’audace de Pimblett, le streaming vous place au plus près du combat. UFC 324, c’est l’expérience d’une cage pleine d’énergie, accessible, fluide et sans effort.

Live gratuit et immersion totale avec NordVPN

UFC 324 arrive le 24 janvier à la T‑Mobile Arena de Las Vegas, et Gaethje vs Pimblett s’annonce comme un choc total. Chaque low kick, chaque crochet, chaque roulade dans la cage devient vivant à l’écran. Mais pour en profiter sans coupure ni frustration, il faut s’assurer que votre connexion est sécurisée.

C’est là que NordVPN change la donne. En quelques clics, votre IP est masquée, votre connexion chiffrée et sécurisée sur tous vos appareils, jusqu’à 10 simultanément. Fini le stress des restrictions géographiques : un serveur proche ou à l’international, et vous accédez à Canal Goat en HD ultra fluide, sans pubs, sans lag. Chaque round de Gaethje ou Pimblett devient immédiat, chaque mouvement ressenti comme si vous étiez au bord de l’octogone.

Le VPN pour le streaming n’est pas seulement rapide : avec plus de 8 900 serveurs sur 178 emplacements, il assure une connexion stable et performante, même pour le streaming le plus exigeant. Protection Anti-menaces Pro™ intégrée, surveillance Dark Web, gestion des mots de passe : tout est pensé pour que vous profitiez du combat sans interruption ni inquiétude.

En clair, NordVPN vous met dans la cage avant même que le premier round ne commence. Vous êtes au centre de l’action, libre, sécurisé et totalement immersif. Que vous suiviez la puissance brute de Gaethje ou l’audace agile de Pimblett, le streaming est instantané, gratuit et ultra simple. UFC 324 n’a jamais été aussi accessible : vivez chaque frappe, chaque clinch, chaque KO potentiel, sans compromis.

Programmation complète de l’événement

Carte principale :

Justin Gaethje (USA) VS Paddy Pimblett (Angleterre) : poids légers

Ketlen Harrison (USA) VS Amanda Nunes (Brésil) : poids bantam

Sean O’Malley (USA) VS Song Yadong (Chine) : poids coq

Wellington Cortes-Acosta (USA) VS Derrick Lewis (USA) : poids lourds

Alan Allen (USA) VS Joao Silva (Brésil) : poids plume

Carte préliminaire :

Nina Silva (Brésil) VS Rose Namajunas (USA) : poids mouche féminin

Usman Nurmagomedov (Russie) VS Deiveson Figueiredo (Brésil) : poids bantam

Arnaud Gautier (Cameroun) VS Alexey Pulyaev (Russie) : poids moyen

Nikolaï Krylov (Russie) VS Matas Bukauskas (Lituanie) : poids mi-lourd

Early preliminaire :

Alex Perez (USA) VS Cody Johnson (USA) : poids mouche

Mikey Johnson (USA) VS Alex Hernandez (USA) : poids légers

Joseph Hokit (USA) VS Dorian Freeman (USA) : poids lourds

Randy Turcios (USA) VS Christopher Smotherman (USA) : poids bantam

Abel Fugitt (USA) VS Timothy Miller (USA) : poids welters

Informations pratiques sur l’UFC 324

Lieu : T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

Horaires des combats :

Early prelims 23h00 le samedi 24 janvier 2026.

Carte préliminaire 01h00 le dimanche 25 janvier 2026.

Carte principale 03h00 le dimanche 25 janvier 2026.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn