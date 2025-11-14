UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev : le choc des styles au Madison Square Garden en accès gratuit

Islam Makhachev monte d’un étage pour devenir double champion. Jack Della Maddalena, lui, n’a aucune intention de lui ouvrir la porte. Le 15 novembre à New York, UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev promet un choc brutal entre le grappler invincible du Daghestan et le boxeur glacial venu d’Australie. Deux mondes, deux styles, une ceinture. Et un seul roi au final.

Tout est question de territoire. Makhachev vient pour coloniser celui des welters, mais Della Maddalena n’est pas un peuple à soumettre. Le russe, invaincu depuis dix ans, quitte le confort de son trône lightweight pour tester sa domination ailleurs. En face, l’australien, champion par KO, le regarde sans ciller. Un homme formé dans les montagnes du Daghestan, forgé dans la lutte. Un autre, taillé dans l’acier brut du striking, précis comme une lame.

Le Madison Square Garden en sera l’arène : l’ordre contre le chaos. Le contrôle millimétré d’un Makhachev (71 % de précision en striking, 53 % en takedowns) face à l’explosivité chirurgicale d’un Della Maddalena (67 % de victoires par KO). Les cotes ? 1,29 pour le russe, 3,05 pour le champion. Les chiffres mentent souvent. La douleur, jamais.

UFC 322 – Della Maddalena vs Makhachev : Quand la précision défie la perfection

Islam Makhachev (27-1), c’est l’ordre absolu. Un grappling chirurgical, une pression constante, une maîtrise froide qui étouffe ses adversaires avant de les soumettre. En trois ans, personne n’a trouvé la faille. Avec 3,2 takedowns par combat, une défense hermétique et un QI de cage redoutable, le russe règne en technicien absolu. Mais le 15 novembre, il quitte son royaume : direction les 170 lbs, la catégorie des cogneurs, des poings lourds et des mentons de granit.

En face, Jack Della Maddalena (18-2), c’est le chaos dans sa forme la plus glaciale. Il frappe sans émotions, sans hésitation. Son récital contre Belal Muhammad a confirmé son statut de sniper. Avec 6,84 frappes significatives par minute, l’australien double la cadence de Makhachev. Son calme est sa plus grande arme, sa précision, une menace constante. Mais sa défense de takedown n’a jamais été testée par un lutteur aussi implacable. Et c’est là que tout se joue : que se passe-t-il quand Makhachev ne parvient pas à coller son homme au sol ? Quand la cage devient un ring de boxe pure ?

Le combat s’annonce comme un duel d’essences. La tête contre les mains. Le système contre l’instinct. Makhachev veut graver son nom dans l’Histoire. Della Maddalena veut en écrire une nouvelle – avec son sang. Notre pronostic ? Jack Della Maddalena par KO au 3ᵉ round. Parce que même les systèmes parfaits finissent toujours par buguer.

Le Madison Square Garden, New York. 15 novembre 2025. Les lumières s’éteignent, la foule rugit et deux mondes se percutent. D’un côté, Islam Makhachev, le monstre du Daghestan, calme, méthodique, terrifiant de contrôle. De l’autre, Jack Della Maddalena, l’australien au regard froid, frappeur pur et imprévisible, prêt à exploser chaque ouverture. Un combat pour l’Histoire : le grappler parfait contre le boxeur glacial. L’ordre contre le chaos.

Pour vivre cet instant sans rater une seule goutte de sueur, une seule respiration, une seule explosion de coups, une seule solution : Canal Goat. La plateforme propose une diffusion gratuite, en Ultra HD, fluide, stable, sans coupure ni décalage. L’interface est épurée, intuitive, sans pubs ni redirections parasites : deux clics, et vous êtes au bord de la cage. Le son est clair, la réalisation immersive, chaque impact résonne dans vos tempes. Sur Canal Goat, l’UFC 322 n’est pas juste un stream, c’est une expérience. Vous ressentez la tension monter à chaque entrée, les regards qui s’accrochent, les gants qui claquent. Vous entendez la foule new-yorkaise s’enflammer quand Makhachev tente une projection ou quand Della Maddalena pivote pour placer son crochet gauche meurtrier. L’immersion est totale, presque viscérale.

Et si le combat est géobloqué dans votre région, pas de panique : NordVPN vous permet de contourner la restriction en toute sécurité. Il suffit de choisir un serveur étranger, de relancer Canal Goat, et vous voilà dans l’arène, comme si vous étiez à New York.

Aucune inscription, aucun abonnement ! Avec ce VPN pour le streaming, juste un clic, un écran et vous profitez de l’UFC dans toute sa violence et sa beauté.

Programmation complète de l’événement

Carte principale

Jack Della Maddalena (Australie) VS Islam Makhachev (Russie) : poids welters – combat pour le titre

Valentina Shevchenko (Kirghizistan) VS Zhang Weili (Chine) : poids mouches – combat pour le titre

Sean Brady (États-Unis) VS Michael Morales (Équateur) : poids welters

Leon Edwards (Angleterre) VS Carlston Prates (Brésil) : poids welters

Beneil Dariush (États-Unis) VS Benoît Saint Denis (France) : poids légers

Préliminaire

Bo Nickal (États-Unis) VS Rodolfo Vieira (Brésil) : poids moyens

Roman Kopylov (Russie) VS Gregory Rodrigues (Brésil) : poids moyens

Erin Blanchfield (États-Unis) VS Tracy Cortez (États-Unis) : poids mouches féminins

Mike Wellmaker (États-Unis) VS Cameron Haddon (Australie) : poids coqs

Carte early preliminaire

Kyle Daukaus (États-Unis) VS Gerald Meerschaert (États-Unis) : poids moyens

Pat Sabatini (États-Unis) VS Cristian Mariscal (États-Unis) : poids plumes

Angela Hill (États-Unis) VS Fiona Kline (États-Unis) : poids pailles féminins

Bulat Susurkaev (Russie) VS Eric McConico (États-Unis) : poids moyens

UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev : infos pratiques

Quand et où aura lieu l’UFC 322 ?

L’UFC 322 se tiendra le samedi 15 novembre 2025 (dans la nuit du samedi au dimanche) au Madison Square Garden, à New York (États-Unis).

À quelle heure débuteront les combats en France ?

Les combats commenceront dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025. Les early prelims débuteront à minuit, les préliminaires à 02h et la carte principale à 04h du matin.

