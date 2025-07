UFC 318 : Holloway vs Poirier 3 – la trilogie de tous les dangers, à voir en direct, gratuit, sans CB

Max Holloway et Dustin Poirier s’affrontent le 20 juillet 2025 pour un ultime duel. Deux styles, deux générations, deux destins opposés. Holloway, striker implacable, face à Poirier, vétéran complet et rusé. Ce troisième round s’annonce brûlant, sous les projecteurs de l’UFC à New Orleans, où passion et adrénaline fusionnent.

Comment regarder Holloway vs Poirier 3 gratuitement et en direct ? Ce troisième affrontement entre deux guerriers de l’octogone s’annonce bouillant. Chacun veut définitivement prendre l’ascendant, et l’affrontement promet d’être brutal, précis, et sans retour en arrière. Le meilleur dans tout ça ? Il sera diffusé gratuitement, en direct, par une chaîne brésilienne sur YouTube : Canal Goat. Encore faut-il savoir comment y accéder. Voici comment débloquer la diffusion : Iun VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

Sur le ring du Smoothie King Center, Holloway, 33 ans, représente l’archetype du striker pur-sang. Avec un volume de frappes impressionnant, 7,16 frappes significatives par minute et une précision de 47 %, il impose un rythme infernal aux fans de MMA de la Nouvelle-Orléans et au-delà.

Face à lui, Dustin Poirier, 36 ans, vétéran des poids légers et icône américaine du MMA, affiche une frappe plus mesurée (5,30 frappes/min) mais plus précise (50 %). Sa véritable force ? Un grappling affûté, avec 1,24 takedowns par combat, un défi de taille pour Holloway qui en compte seulement 0,25. Cette opposition stratégique promet un combat mémorable, une bataille épique sous le ciel de Louisiane.

Max Holloway et Dustin Poirier arrivent à l’UFC 318 avec deux trajectoires aussi opposées que leur style. Holloway, malgré une récente défaite face à Topuria, reste un monstre d’endurance et de volume. À 33 ans, son cardio reste inhumain, son rythme toujours aussi étouffant. Avec 7,16 frappes significatives par minute, il continue de matraquer ses adversaires sans jamais ralentir. Son style ? Un striker orthodoxe chirurgical, au timing précis, capable de transformer chaque round en cauchemar pour ceux qui ne tiennent pas la cadence.

Poirier, lui, sort de victoires convaincantes contre Gaethje, Saint Denis et Jung, mais la claque reçue face à Makhachev a laissé des traces. À 36 ans, il arrive pour son dernier combat, avec l’intention de partir sur un coup d’éclat. Moins actif que Holloway en striking, il compense par une précision supérieure (50 %) et surtout un grappling bien plus menaçant. Avec 1,24 takedowns et 1,3 soumissions par combat, Poirier sait amener ses adversaires là où ils sont les plus vulnérables.

Holloway défend mieux, frappe plus, encaisse mieux. Poirier est plus complet, mais plus lent, moins tranchant. Et à ce niveau, la moindre seconde compte. L’un joue le titre symbolique du « BMF », l’autre joue son héritage. Ce n’est pas une simple revanche, c’est une conclusion. Un round final pour écrire l’histoire.

Mais la vérité est froide : Poirier arrive en bout de course. Holloway, lui, a encore du carburant, encore de la rage. Il va pousser le rythme, forcer l’échange, épuiser le vétéran.

Le pronostic ? Holloway par décision unanime. Poirier tiendra debout, mais pas le choc. Ce soir, la violence parlera et Holloway restera le dernier homme debout.

UFC 318 : Holloway vs Poirier 3 – Vivez le combat de l’année en direct et en toute sécurité

Il y a des combats qu’on regarde. Et puis il y a ceux qu’on traverse. Holloway vs Poirier 3, c’est un adieu sous tension, une revanche qui ne laisse pas de place à l’erreur. Poirier veut sa sortie en apothéose, Holloway veut prouver qu’il est toujours le roi du rythme. Le choc est inévitable.

Mais pour vivre ce combat comme il se doit, pas question de se contenter d’un stream douteux ou d’un lien trouvé à la va vite. Canal Goat propose l’expérience ultime, celle qui colle au souffle du combat : en Ultra HD, sans pub et zéro latence. Chaque round est limpide, chaque coup retransmis avec une clarté chirurgicale. Le son ? Net, précis, immersif.

De leur côté, les commentateurs lisent le combat en temps réel. Analyse fine, accessible, jamais pompeuse. Et autour de nous, une communauté active, engagée, qui commente chaque round en live.

Mais voilà le hic : Canal Goat est bloqué en dehors de sa zone de diffusion. Et c’est là qu’intervient NordVPN. Deux clics et toutes les portes s’ouvrent. Plus de 7400 serveurs dans 118 pays sont à notre service. On choisit notre localisation, on contourne les restrictions et on rejoint le direct sans une minute de retard.

Mais, ce VPN pour le streaming ne se contente pas de débloquer l'accès au combat.

Protection Anti-menaces Pro : bloque les traqueurs, pubs et malwares avant même qu’ils n’arrivent.

Surveillance Dark Web : alerte immédiate si vos données personnelles fuitent.

Kill Switch, Double VPN, IP dédiée, DNS privé, Split tunneling… La panoplie complète pour rester invisible, protégé, libre.

Et avec le Réseau Mesh, partagez vos fichiers ou jouez en LAN en toute confidentialité.

NordVPN, c’est aussi jusqu’à 10 appareils protégés, une appli ultra simple et une extension navigateur pour sécuriser tout, partout.

UFC 318: Holloway vs. Poirier 3 – FAQ

Où se tient cet événement ?

Au Smoothie King Center, New Orleans, Louisiane, USA le 20 juillet 2025

Quels sont les horaires des combats ?

Les préliminaires commencent à minuit et la carte principale à 4 h du matin.

Quelle est la programmation complète de l’évènement ?

Carte principale :

Max Holloway (USA) VS Dustin Poirier (USA) : poids légers (main event)

Dan Ige (USA) VS Patricio Pitbull (Brésil) : poids plumes

Ateba Gautier (Cameroun) VS Robert Valentin (Suisse) : poids moyens

Paulo Costa (Brésil) VS Roman Kopylov (Russie) : poids moyens

Michael Johnson (USA) VS Daniel Zellhuber (Mexique) : poids légers

Préliminaire :

Marvin Vettori (Italie) VS Brendan Allen (USA) : poids moyens

Kyler Phillips (USA) VS Vinicius Oliveira (Brésil) : poids bantam

Ikram Aliskerov (Russie) VS Brunno Ferreira (Brésil) : poids moyens



Carte early preliminaire :

Jimmy Crute (Australie) VS Marcin Prachnio (Pologne) : poids lourds légers

Adam Fugitt (USA) VS Islam Dulatov (Allemagne) : poids welters

Carli Judice (USA) VS Nicolle Caliari (Brésil) : poids mouche féminin

Neil Magny (USA) VS Gunnar Nelson (Islande) : poids welters

