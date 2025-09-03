Twist & Go : LiveWire lance des offres inédites en Europe

LiveWire dévoile la promotion Twist & Go et s’installe sur sept nouveaux marchés européens. Des prix inédits et des innovations pour ses motos électriques S2.

LiveWire, la marque de motos électriques soutenue par Harley-Davidson, franchit un nouveau cap. L’entreprise annonce la promotion mondiale Twist & Go, son entrée sur sept marchés européens supplémentaires et une mise à jour logicielle gratuite pour ses modèles S2. Une triple initiative qui vise à démocratiser l’accès à l’électrique, renforcer la présence internationale et enrichir l’expérience de conduite des motards.

Twist & Go : une promotion pour élargir l’accès aux motos électriques

La première annonce de LiveWire concerne la campagne mondiale Twist & Go, qui rend ses modèles S2 plus accessibles. Jusqu’au 31 octobre 2025, la marque propose des tarifs avantageux : la S2 Del Mar et Del Mar LE dès 9 999 euros, la S2 Mulholland à partir de 11 199 euros. Il y a aussi la S2 Alpinista à partir de 12 199 euros. Une offre limitée qui reflète la volonté d’attirer un public plus large, à l’heure où le marché des deux-roues électriques cherche encore son point d’équilibre entre innovation et accessibilité.

Ce choix stratégique intervient dans un domaine dans lequel la concurrence se renforce et où les consommateurs restent sensibles au prix. LiveWire joue une carte offensive pour séduire à la fois les curieux et les passionnés. La marque casse ainsi une barrière longtemps reprochée aux motos électriques : celle du coût d’entrée.

Expansion sur sept marchés européens stratégiques

Deuxième annonce d’importance : l’arrivée de LiveWire en Espagne, Italie, Pologne, Finlande, Belgique, Portugal et Luxembourg. Cette extension porte à douze le nombre de pays européens où la marque est désormais présente. En plus de la France, il y a l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Avec ce mouvement, LiveWire confirme son ambition de devenir un acteur central de la mobilité électrique en Europe.

La société s’appuie sur un réseau de distributeurs locaux. Elle veut ainsi non seulement accroître ses ventes, mais aussi renforcer la proximité avec ses clients. Ce point soulève une vraie question : la demande émergente dans ces pays suffira-t-elle à absorber une offre premium encore jeune ? Selon l’entreprise, cette stratégie s’inscrit dans une vision long terme : accélérer l’électrification de la moto et séduire une nouvelle génération de pilotes.

Innovation logicielle : Reverse et freinage régénératif avancé

La troisième nouveauté se situe du côté des fonctionnalités. LiveWire déploie une mise à jour logicielle gratuite pour ses modèles S2. Elle intègre deux innovations : Reverse, une propulsion arrière qui facilite les manœuvres, et Roll-Forward Regenerative Braking. Ce dernier active le freinage régénératif complet lorsque l’on pousse légèrement la poignée vers l’avant.

Déjà disponibles aux États-Unis, ces ajouts arriveront en Europe dès le quatrième trimestre 2025. Ils confirment un axe fort de la marque : proposer une expérience de conduite plus intuitive et adaptée aux besoins réels des motards. En réalité, ces évolutions s’inspirent de l’automobile électrique, où la régénération et l’assistance deviennent des standards.

Ces trois annonces dessinent un même fil rouge : démocratiser, étendre et innover. LiveWire cherche clairement à s’imposer comme pionnier du deux-roues électrique premium. Mais la réussite de cette offensive dépendra de deux facteurs : la capacité à convaincre les motards traditionnels de franchir le pas, et l’évolution des infrastructures de recharge en Europe.

