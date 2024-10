Transition électrique : Alfa Romeo annonce une nouvelle qui choque

Alfa Romeo a récemment annoncé un changement dans sa stratégie de transition électrique. La marque emblématique du conglomérat Stellantis a initialement prévu un plan pour devenir électrique à 100 % d’ici l’année 2027. Cela dit, elle semble prendre un tournant inattendu, face aux défis actuels du marché des automobiles électriques.

Alfa Romeo, la transition électrique devenue complexe

La feuille de route ambitieuse d’Alfa Romeo visait à introduire une gamme entièrement électrique. Cette dernière inclut le modèle Stelvio comme premier modèle en 2025. Malheureusement, l’évolution rapide du marché des voitures électriques a poussé la marque à revoir ses ambitions. Parmi les principaux défis, on compte des prix élevés et des infrastructures de recharge qui sont encore insuffisantes. Ils font partie des principales raisons qui ont retardé la transition électrique d’Alfa Romeo.

En 2024, la demande des consommateurs et les coûts liés à l’électrification sont devenus des enjeux cruciaux. Ce changement de cap ne concerne pas seulement cette entreprise. Il touche également de nombreux constructeurs qui ajustent leur stratégie face à un contexte en constante mutation. L’objectif d’une gamme 100 % électrique d’ici 2030 semble donc de plus en plus incertain pour plusieurs marques du groupe.

Un Stelvio hybride en perspective chez Alfa Romeo

Lors du dernier Mondial de l’Automobile qui s’est tenu à Paris, des rumeurs ont circulé concernant l’introduction d’un Stelvio hybride. Au début, la marque l’avait conçu comme un modèle entièrement électrique. Ce revirement témoigne d’une réflexion stratégique de la nouvelle direction d’Alfa Romeo, qui explore des alternatives à une transition électrique rapide. Effectivement, le CEO fraîchement nommé semble vouloir établir une approche plus graduelle. Elle devrait permettre de répondre aux attentes des utilisateurs tout en s’alignant sur les réalités du marché.

Le Stelvio qui sortira en 2025 pourrait ainsi adopter un nouveau type de plateforme nommé STLA Large. Cela signifie qu’elle intégrera à la fois des motorisations électriques et un modèle hybride. Ce modèle hybride serait propulsé par un moteur classique de 1.6 L à 4 cylindres, développé en collaboration avec la société Punch Powertrain. En repoussant la transition électrique et en choisissant de proposer une variante hybride, Alfa Romeo pourrait séduire une autre catégorie de clientèle. On parle notamment de celle attachée aux sensations de conduite des moteurs thermiques tout en passant à des solutions plus écologiques.

Face à ces ajustements, quelle sera la compatibilité de cette stratégie avec les réglementations en matière d’émissions ? Aussi, combien de temps prendra-t-il à Alfa Romeo pour une transition vers une gamme 100 % électrique ?

