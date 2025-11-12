Toyota Hilux EV : le pick-up indestructible passe à l’électrique ?!

La légende est de retour, mais cette fois, elle roule en silence ! Le Toyota Hilux, ce pick-up réputé quasiment indestructible, se préparerait-il à une révolution électrique (EV) ? L’icône qui a survécu à tout.

Des conflits armés aux défis les plus fous de Top Gear, elle pourrait bientôt troquer son rugissement diesel pour un murmure électronique. Est-ce la fin d’une ère ou le début d’une nouvelle aventure tout aussi indomptable, mais plus propre ? Le mythe serait-il prêt à se réinventer sans rien perdre de son âme ?

La légende passe en mode silencieux ! Toyota vient de dévoiler la première version électrique de son pick-up indestructible, le Hilux. Après le Rivian R1T et le Ford F-150 Lightning, c’est au tour de ce monument de robustesse, souvent photographié avec des armes lourdes dans sa benne, de rejoindre la révolution électrique. Dévoilée en Thaïlande, cette neuvième génération propose une variante 100% électrique aux côtés des motorisations diesel et hydrogène, marquant un tournant historique pour ce véhicule culte.

Deux moteurs pour une révolution tout en souplesse

Sous le capot – ou plutôt sous le châssis – le Hilux BEV cache une mécanique ingénieuse. Deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, délivrent une puissance cumulée de 193 chevaux. Le couple, cette force si cruciale pour un utilitaire, atteint 205 Nm à l’avant et 269 Nm à l’arrière. La batterie de 59,2 kWh est logée entre les longerons du châssis, abaissant le centre de gravité sans empiéter sur l’habitacle. Pour les recharges express, elle accepte jusqu’à 150 kW en courant continu.

Autonomie : Le point qui fait grincer des dents

Le sujet qui fera sans doute débattre les passionnés : l’autonomie. Toyota annonce 240 kilomètres (cycle WLTP), une valeur modeste face aux standards actuels des véhicules électriques. Cette distance pourrait cependant s’avérer suffisante pour les agriculteurs ou les artisans qui l’utilisent principalement sur de courtes distances. La capacité de remorquage (1 600 kg) et la charge utile (715 kg) en font un auxiliaire précieux sur les chantiers, même si les longs trajets resteront son point faible.

Un style musclé et une tech modernisée

Extérieurement, le Hilux gagne en caractère avec des inspirations puisées chez le nouveau Land Cruiser et le Tacoma américain. À l’intérieur, l’équilibre entre tradition et modernité est réussi : des boutons physiques côtoient deux écrans de 12,3 pouces. Une première pour le modèle : la direction assistée électrique et les mises à jour logicielles à distance, prouvant que le légendaire pick-up sait aussi se montrer high-tech.

Une offre énergétique multiple pour conquérir le monde

Toyota ne mise pas tout sur l’électrique. Le constructeur propose également une version diesel hybride légère de 2,8L, ainsi que des motorisations thermiques classiques selon les marchés. Plus surprenant : une version à pile à combustible hydrogène rejoindra la gamme en 2028. Le Hilux BEV arrivera en Europe en décembre, uniquement en version double cabine, tandis que les amateurs du diesel devront patienter jusqu’au printemps. Une absence notable cependant : le marché américain, où le Tacoma règne en maître, ne verra probablement pas ce pionnier électrique.

